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Жильё в Марокко

caidat de Ighrem N Ougdal
361
Драа-Тафилалет
361
Рабат-Сале-Кенитра
75
Рабат
71
Harhoura
3
438 объектов найдено
Квартира 3 спальни в prefecture d arrondissements de Casablanca-Anfa, Марокко
Квартира 3 спальни
prefecture d arrondissements de Casablanca-Anfa, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Je mets en vente un bel appartement à ryad raha route d'Azban. Sa superficie 63 mètres. …
€4,000
Квартира в Tmeaqit, Марокко
Квартира
Tmeaqit, Марокко
Площадь 455 м²
AYKANA real estate agencies is selling a business in Rabat Hay Riad. Leasehold of a fully eq…
€898,579
Вилла 5 спален в Рабат, Марокко
Вилла 5 спален
Рабат, Марокко
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
EXCLUSIVELY AYKANA real estate agencies is selling a villa in Rabat Hay Nahda. Villa of 600 …
€1,80 млн
Вилла 4 спальни в Tmeaqit, Марокко
Вилла 4 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
AYKANA real estate agencies is selling a new villa in Bouznika Oued Charrat. Villa with swim…
€1,41 млн
Вилла 4 спальни в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 645 м²
AYKANA real estate agencies is selling a villa in Rabat Hay Riad. Very sunny villa with a ga…
€2,11 млн
Квартира 2 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 2 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
EXCLUSIVELY AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat CYM Hay El Fath. Ap…
€372,269
Квартира 2 спальни в Рабат, Марокко
Квартира 2 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
EXCLUSIVELY AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Témara Ouled Mtaa. Apartm…
€385,105
Квартира в Moulay Bousselham, Марокко
Квартира
Moulay Bousselham, Марокко
Площадь 186 м²
AYKANA real estate agencies is selling commercial premises in Rabat l'Océan. Commercial prem…
€821,558
Квартира 3 спальни в Рабат, Марокко
Квартира 3 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat Souissi Orangeraie. Crossing ap…
€1,21 млн
Квартира 1 спальня в Tmeaqit, Марокко
Квартира 1 спальня
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Bouznika. Apartment with an area of 5…
€205,390
Квартира 4 спальни в Рабат, Марокко
Квартира 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 850 м²
AYKANA real estate agencies is selling a villa in Rabat Souissi ONEP. This is a charming con…
€4,75 млн
Квартира 2 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 2 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
AYKANA real estate agencies is selling a duplex in Bouznika Plage. Magnificent duplex ideall…
€564,821
Квартира 2 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 2 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat Bas Agdal. Beautiful renovated …
€481,382
Квартира в prefecture d arrondissements de Casablanca-Anfa, Марокко
Квартира
prefecture d arrondissements de Casablanca-Anfa, Марокко
Площадь 5 300 м²
Aykana real estate agency is selling land in Casablanca Bir Anzarane. Magnificent land has a…
€30,81 млн
Вилла 6 спален в Рабат, Марокко
Вилла 6 спален
Рабат, Марокко
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 040 м²
AYKANA real estate agencies is selling a Villa in Rabat Souissi Large new villa with 1 outdo…
€5,13 млн
Вилла 4 спальни в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
EXCLUSIVELY. AYKANA real estate agencies selling a villa in Rabat Hay Riad. Villa with garde…
€1,75 млн
Таунхаус 2 спальни в Рабат, Марокко
Таунхаус 2 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
AYKANA real estate agencies is selling a riad in the Oudayas of Rabat. A Riad with an area o…
€564,821
Квартира 3 спальни в Рабат, Марокко
Квартира 3 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
EXCLUSIVELY. AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat Hassan. Beautiful …
€806,154
Квартира 3 спальни в Рабат, Марокко
Квартира 3 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat Hassan. Beautiful apartment of …
€744,537
Квартира 3 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 3 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat CYM. Apartment to retype, with …
€231,063
Квартира 3 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 3 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
AYKANA real estate agencies is selling a furnished apartment in Rabat Haut Agdal. Beautiful …
€1,08 млн
Квартира 3 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 3 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
AYKANA real estate agencies is selling an apartment in El Menzeh. Apartment in a closed resi…
€492,935
Квартира 3 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 3 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
EXCLUSIVELY. AYKANA real estate agencies is selling an apartment in Rabat Hay Riad. Recently…
€641,842
Квартира 3 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 3 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
AYKANA Immobilier Agencies продает квартиру в Рабат Хей Риад Великолепная квартира на верхне…
€847,232
Квартира 3 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 3 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
ИСКЛЮЧЕНИЕ Агентства недвижимости AYKANA продают квартиру в Рабате Агдале. Пересечение кварт…
€821,558
Квартира 4 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 4 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 242 м²
ИСКЛЮЧЕНИЕ Агентства недвижимости AYKANA продают пентхаус в Рабат Хей Риад Престигия. Хороша…
€1,16 млн
Вилла 2 спальни в Tmeaqit, Марокко
Вилла 2 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Témara Harhoura. Вилла расположена на главном …
€1,21 млн
Квартира 3 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 3 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
ИСКЛЮЧЕНИЕ. Агентства недвижимости AYKANA продают квартиру в Témara Ouled mtaa. Квартира на …
€641,842
Квартира 3 спальни в Tmeaqit, Марокко
Квартира 3 спальни
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают квартиру в Rabat Aviation. 130 м квартира ², расположе…
€539,148
Квартира 4 спальни в Рабат, Марокко
Квартира 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 423 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают пентхаус в Рабат Суисси. Квартира на верхнем этаже с л…
€1,80 млн

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квартиры
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Параметры недвижимости в Марокко

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элитная

Недвижимость в Марокко: особенности сделки для нерезидентов, какие объекты пользуются спросом

Эта североафриканская страна привлекает туристов со всего мира. Теплые климатические условия отлично сочетаются с экзотической арабской культурой и европейским уровнем обслуживания. Недвижимость на первичном рынке Марокко оценивается специалистами как выгодное инвестирование денежных средств.

Какие объекты пользуются спросом?

Несмотря на существенные различия в менталитете и территориальную удаленность, купить недвижимость в Марокко не так уж и сложно. Иностранцам предоставляется возможность оформить сделку практически на любой объект, в список ограничений входят только земли сельскохозяйственного назначения. Приобретение имущества дает право на получение статуса ПМЖ и ВНЖ.

Документы должны быть заверены нотариусом. Юридические услуги, пошлину и налоги оплачивает покупатель. В Марокко достаточно хорошо развита традиционная медицина. Иностранцам рекомендуется оформлять страховой полис.

Здесь можно выбрать жилплощадь на любой вкус:

  • Пользуются популярностью роскошные виллы с дизайнерским интерьером, расположенные на побережье. Стоимость комфортабельных загородных домов ниже, по сравнению с аналогичными объектами в ближайшем европейском государстве — Испании.
  • Востребованы среди иностранцев и небольшие усадьбы, оформленные в классическом стиле. Недвижимость в Марокко зачастую используется в качестве второго дома. Здешние условия идеально подходят для отпуска, наслаждения теплой погодой и удивительной экзотикой.
  • Не менее удачное решение — приобрести обустроенные апартаменты. На рынке жилых помещений представлены различные варианты, включая однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Где купить недвижимость в Марокко на выгодных условиях?

Немаловажное значение имеет и расположение недвижимости. Для открытия успешного бизнеса подойдет столица. Рабат — не только административный, но и промышленный центр Марокко. Пригород Сале особенно популярен среди гостей страны.
Прибрежные районы интересны для сдачи жилья в аренду, включая квартиры, вилы и таунхаусы на вторичном рынке недвижимости. Культурная и деловая жизнь кипит в Касабланке, приобретение квадратных метров в крупнейшем и густонаселенном городе Марокко может обеспечить стабильный доход.

Марракеш — еще один выгодный вариант для тех, кто предпочитает жить или отдыхать в городе с развитой инфраструктурой. Несмотря на отдаленное расположение от побережья, третий по величине населенный пункт пользуется большой популярностью. Здесь расположены удивительной красоты сады и парки.

Приобрести квадратные метры в Марокко можно на очень выгодных условиях. Цена на роскошную виллу покажется дешевой в сравнении с аналогичным поместьем, расположенным на Французской Ривьере. Кризис последних нескольких лет отрицательно сказался на местном рынке недвижимости, но эксперты прогнозируют рост потока туристов в страну и повышение интереса к жилью.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Марокко

Какие документы требуются иностранным лицам для приобретения недвижимости в Марокко?

Для покупки жилья иностранцам необходим паспорт своей страны. Потребуется также открыть счет в марокканском банке, с которого будут перечислены денежные средства владельцу объекта.

Какие города Марокко самые перспективные в плане приобретения недвижимости?

Для выгодного вложения инвестиций можно рассмотреть Касабланку и Агадир - два наиболее популярных курорта страны. Перспективными они считаются из-за постоянного роста цен. Стоимость жилья в Марокко здесь ежегодно увеличивается на 4-8%.
Большой инвестиционной привлекательностью также славится столицы страны - Рабат. Из-за регулярного наплыва туристов любой ликвидный объект, купленный здесь, будет приносить хорошую прибыль от сдачи в аренду.

Какие нужно уплатить налоги и сборы иностранцам, планирующим купить жилье в Марокко?

При покупке жилой недвижимости иностранным лицам необходимо оплатить регистрационный налоговый взнос - 2,5% от цены объекта. Предусмотрен также земельный налог для всех видов жилья и нотариальный сбор. В обоих случаях оплачивается 1% от стоимости, указанной при продаже недвижимости в Марокко.
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