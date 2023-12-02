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Жильё в Португалии
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1 838 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с Онлайн-показ, возможен торг
Gondomar, Португалия
4
3
152 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, расположена в жилом комплексе в городе Гондомар, отли…
€270,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
5
5
445 м²
5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Порту, Португалия
3
2
65 м²
Отличный проект с гарантированной доходностью 4% в год (в течение 5 лет). Благодаря удачн…
€440,000
в месяц
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Студия 1 комната в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
1
1
29 м²
Отличный проект с гарантированной доходностью 4% в год (в течение 5 лет). Благодаря удачн…
€175,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с лифтом, в центре города, с c ремонтом
Порту, Португалия
4
3
108 м²
Отличный проект с гарантированной доходностью 4% в год (в течение 5 лет). Благодаря удачн…
€690,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tamega e Sousa, Португалия
4
3
149 м²
Эта квартира с 3 спальнями является частью комплекса, расположенного в Канидело, который стр…
€475,125
в месяц
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Квартира 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tamega e Sousa, Португалия
5
3
167 м²
Эта квартира c 4 спальнями, является частью комплекса, расположенного в Канидело, который ст…
€517,125
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Лиссабон, Португалия
4
3
441 м²
Превосходная квартира с 3 спальнями в центре Лиссабона, расположенная в жилом комплексе, нах…
€2,50 млн
в месяц
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Квартира 5 спален с балконом, с гаражом, в центре города
Лиссабон, Португалия
7
5
448 м²
Превосходная квартира с 5 спальнями, в центре Лиссабона, расположенная в жилом комплексе, на…
€4,50 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой
Лиссабон, Португалия
4
2
270 м²
Роскошная квартира в охраняемой частной резиденции, с современной архитектурой и потрясающим…
€1,75 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой
Лиссабон, Португалия
3
2
95 м²
Роскошная квартира с охраняемой частной резиденцией, современной архитектурой и потрясающим …
€720,000
в месяц
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Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
4
5
2
This fantastic villa is located in an urbanisation near Vale do Lobo and just a few minutes …
€2,38 млн
в месяц
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Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
147 м²
We present this sophisticated, meticulously renovated 3-bedroom villa, which incorporates a …
€850,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Лиссабон, Португалия
2
1
76 м²
Роскошная квартира с охраняемой частной резиденцией, современной архитектурой и потрясающим …
€630,000
в месяц
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с Онлайн-показ
Gondomar, Португалия
4
3
140 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, расположена в жилом комплексе в городе Гондомар, отли…
€252,500
в месяц
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Дом 6 спален
Quarteira, Португалия
6
7
721 м²
3
Fantastic detached villa with 6 bedrooms, swimming pool and a vast garden, located in Fonte …
€6,50 млн
в месяц
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Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
4
3
342 м²
4 bedroom villa under construction with pool and countryside views - Olhão Located in a qui…
€395,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more
Carvoeiro, Португалия
2
1
56 м²
10/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Фару, Португалия
7
5
589 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 5 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€2,10 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
6
4
496 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 4 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,99 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
5
4
521 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 3 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,59 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня
Gafanha da Nazare, Португалия
1
1
56 м²
€152,500
в месяц
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
2
1
61 м²
12/22
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€225,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
4
2
100 м²
2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
в месяц
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Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
3
1
74 м²
6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€320,000
в месяц
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Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Pechao, Португалия
4
3
146 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€565,000
в месяц
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Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3
2
82 м²
Эта просторная квартира с 2 спальнями является частью нового комплекса, расположенного всего…
€425,000
в месяц
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Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
5
4
210 м²
Эта просторная квартира c 4 спальнями, является частью нового комплекса, расположенного все…
€1,000,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4
3
196 м²
Эта двухуровневая квартира с 3 спальнями является частью проекта в Вила-Нова-де-Гайя, которы…
€840,000
в месяц
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Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
5
3
Эта квартира с 4 спальнями расположена в комплексе в Вила-Нова-де-Гайя, который предлагает э…
€538,000
в месяц
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