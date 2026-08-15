Недвижимость в Португалии интересна с нескольких сторон. Во-первых, это инвестиция в стране, которая ежегодно привлекает миллионы туристов, а во-вторых — спокойная страна на краю Европы, где можно поселиться на постоянной основе.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Португалии

Купить недвижимость в Португалии на вторичном рынке можно с неплохой скидкой. Местный климат позволяет сохранять в приемлемом состоянии даже дома 1950–1970 гг., но перед покупкой лучше все тщательно проверить, особенно подвод коммуникаций.

Вот основные плюсы:

Доступность. Цены на недвижимость в Португалии ниже, чем в соседних странах, особенно на вторичном рынке.

Цены на недвижимость в Португалии ниже, чем в соседних странах, особенно на вторичном рынке. Простота сделки. Иностранцы покупают жилье без лишних разрешений, нужен только паспорт.

Иностранцы покупают жилье без лишних разрешений, нужен только паспорт. Доходность. Продажа жилой недвижимости в Португалии или сдача в аренду приносит 4–6% годовых.

Продажа жилой недвижимости в Португалии или сдача в аренду приносит 4–6% годовых. Выбор. Вторичный рынок богат на дома и квартиры в исторических районах, на побережье океана, на островах и на горном плато.

Ключевые особенности покупки недвижимости в Португалии

Процесс покупки простой. Чтобы купить жилье в Португалии, нужен паспорт. Договор подписывается у нотариуса, регистрация занимает 1–2 дня. Налог на передачу собственности (IMT) составляет 2–8% от стоимости — это зависит от цены объекта. В случае с вторичкой платится только IMT, а при покупке жилья в новостройках — НДС 23% (но он включен в цену). Госпошлина — €200–€300.

Иностранцы свободно покупают квартиры и дома в городах. Для сельской земли требуется разрешение, но это не касается вторичной недвижимости в Португалии. Документы оформляются на португальском и языке покупателя.

Стоимость жилой недвижимости в Португалии

Купить жилье в Португалии можно в среднем за €2000–€2500 за м². На вторичном рынке стоимость начинается от €1800 за м². Студия 30 м² на «вторичке» стоит €60,000–€80,000, квартира 50 м² — €100,000–€140,000; дома площадью 100 м² — от €180,000.

Средняя стоимость жилья в Португалии:

Тип жилья Средняя стоимость за м² (EUR) Примерная стоимость (EUR) Студия (30 м²) 2000–2500 60,000–80,000 Квартира (50 м²) 2000–2600 100,000–140,000 Дом (100 м²) 1800–2400 180,000–240,000 Вторичка в малых городах 1500–2000 50,000–70,000 (30–40 м²)

Популярные города Португалии для покупки недвижимости

Вторичная недвижимость в Португалии популярна в крупных городах. Вот ключевые локации: