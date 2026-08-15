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Жилье в Португалии

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2 957 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
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Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,45 млн
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Вилла в Turcifal, Португалия
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Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
$1,10 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,24 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,48 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,03 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$2,00 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$1,59 млн
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Квартира 3 спальни в Vau, Португалия
Квартира 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Наслаждайтесь просторным прибрежным проживанием в этой 3-спальной квартире в West Cliffs Oce…
$913,324
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Откройте для себя изысканное прибрежное проживание в этой вилле с 4 спальнями в West Cliffs …
$1,16 млн
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Квартира 3 спальни в Madalena, Португалия
Квартира 3 спальни
Madalena, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Расположенный между историческим характером Чиадо и ярким пульсом Лиссабона, Alure представл…
$1,62 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,32 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$3,41 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Madalena, Португалия
Квартира 3 спальни
Madalena, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Расположенный между историческим характером Чиадо и ярким пульсом Лиссабона, Alure представл…
$1,64 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$1,73 млн
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Квартира в Alvor, Португалия
Квартира
Alvor, Португалия
$490,480
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$3,01 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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Квартира 1 спальня в Madalena, Португалия
Квартира 1 спальня
Madalena, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Расположенный между ярким ритмом Чиадо и безмятежностью реки Тежу, Alure представляет эту ис…
$867,080
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Квартира 3 спальни в Madalena, Португалия
Квартира 3 спальни
Madalena, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Расположенный между историческим характером Чиадо и ярким пульсом Лиссабона, Alure представл…
$1,85 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,21 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой вилле-близнеце с 2 спальнями в West Cliffs Oc…
$809,275
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,21 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,14 млн
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Типы недвижимости в Португалии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Португалии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Недвижимость в Португалии интересна с нескольких сторон. Во-первых, это инвестиция в стране, которая ежегодно привлекает миллионы туристов, а во-вторых — спокойная страна на краю Европы, где можно поселиться на постоянной основе.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Португалии

Купить недвижимость в Португалии на вторичном рынке можно с неплохой скидкой. Местный климат позволяет сохранять в приемлемом состоянии даже дома 1950–1970 гг., но перед покупкой лучше все тщательно проверить, особенно подвод коммуникаций. 

Вот основные плюсы:

  • Доступность. Цены на недвижимость в Португалии ниже, чем в соседних странах, особенно на вторичном рынке.
  • Простота сделки. Иностранцы покупают жилье без лишних разрешений, нужен только паспорт.
  • Доходность. Продажа жилой недвижимости в Португалии или сдача в аренду приносит 4–6% годовых.
  • Выбор. Вторичный рынок богат на дома и квартиры в исторических районах, на побережье океана, на островах и на горном плато.

Ключевые особенности покупки недвижимости в Португалии

Процесс покупки простой. Чтобы купить жилье в Португалии, нужен паспорт. Договор подписывается у нотариуса, регистрация занимает 1–2 дня. Налог на передачу собственности (IMT) составляет 2–8% от стоимости — это зависит от цены объекта. В случае с вторичкой платится только IMT, а при покупке жилья в новостройках — НДС 23% (но он включен в цену). Госпошлина — €200–€300.

Иностранцы свободно покупают квартиры и дома в городах. Для сельской земли требуется разрешение, но это не касается вторичной недвижимости в Португалии. Документы оформляются на португальском и языке покупателя.

Стоимость жилой недвижимости в Португалии

Купить жилье в Португалии можно в среднем за €2000–€2500 за м². На вторичном рынке стоимость начинается от €1800 за м². Студия 30 м² на «вторичке» стоит €60,000–€80,000, квартира 50 м² — €100,000–€140,000; дома площадью 100 м² — от €180,000. 

Средняя стоимость жилья в Португалии:

Тип жилья

Средняя стоимость за м² (EUR)

Примерная стоимость (EUR)

Студия (30 м²)

2000–2500

 60,000–80,000
Квартира (50 м²) 2000–2600 100,000–140,000
Дом (100 м²) 1800–2400 180,000–240,000
Вторичка в малых городах 1500–2000 50,000–70,000 (30–40 м²)

Популярные города Португалии для покупки недвижимости

Вторичная недвижимость в Португалии популярна в крупных городах. Вот ключевые локации:

  • Лиссабон. Столица с богатым выбором объектов. Если новостройки часто строятся на окраине или в перспективных, но отдаленных районах, то вторичное жилье можно найти и в центре.
  • Порту. Промышленный центр с доступным жильем (особенно в спальных районах) по меньшим ценам, чем в столице. 
  • Фару (Алгарве). Курортный регион с домами, квартирами и виллами. Цены тут не самые низкие, из-за чего город больше подходит для инвестиций в арендную недвижимость. 
  • Коимбра. Университетский город с недорогой вторичкой и перспективой последующей сдачи жилья студентам. 

Полезные материалы по покупке жилья в Португалии

В 2023 году произошло рекордное количество изменений на рынке недвижимости Португалии. Приведет ли это к падению спроса и снижению цен? Все о недвижимости Португалии в аналитике от REALTING
В 2023 году произошло рекордное количество изменений на рынке недвижимости Португалии. Приведет ли это к падению спроса и снижению цен? Все о недвижимости Португалии в аналитике от REALTING
Динамика рынка недвижимости Португалии в аналитике от REALTING
Динамика рынка недвижимости Португалии в аналитике от REALTING

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Португалии

Какая в среднем цена квадратного метра у жилья в Португалии?

Стоимость недвижимости в Португалии зависит от расположения. Наиболее дорого оценивается жилье в Лиссабоне - столице страны. Здесь за квадратный метр просят 5-7 тыс. евро. Такие же расценки могут быть у вилл и апартаментов на популярных курортах - Алгарве и Мадейре.
В остальных городах страны купить недвижимость в Португалии можно дешевле. Например, в Портимао и Пешао цена квадрата варьируется от 2,5 до 3 тыс. евро.

Какие города лучше рассмотреть для покупки недвижимости в Португалии?

Если переезд в страну связан с работой или учебой, стоит выбирать Лиссабон или Порту. Это две самые крупные и развитые локации, где доступно много рабочих мест и учебных заведений.
Для пляжного отдыха можно купить жилье в Португалии на Мадейре, Алгарве или Авейру. Это лучшие курортные зоны страны, предлагающие большое количество роскошных вилл и апартаментов.

Какие документы требуются для приобретения португальского жилья?

Покупателю необходим паспорт и открытый счет в местном банке. Потребуется также оформить индивидуальный номер налогоплательщика в налоговой службе.
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