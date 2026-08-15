Недвижимость в Португалии интересна с нескольких сторон. Во-первых, это инвестиция в стране, которая ежегодно привлекает миллионы туристов, а во-вторых — спокойная страна на краю Европы, где можно поселиться на постоянной основе.
Преимущества покупки жилой недвижимости в Португалии
Купить недвижимость в Португалии на вторичном рынке можно с неплохой скидкой. Местный климат позволяет сохранять в приемлемом состоянии даже дома 1950–1970 гг., но перед покупкой лучше все тщательно проверить, особенно подвод коммуникаций.
Вот основные плюсы:
- Доступность. Цены на недвижимость в Португалии ниже, чем в соседних странах, особенно на вторичном рынке.
- Простота сделки. Иностранцы покупают жилье без лишних разрешений, нужен только паспорт.
- Доходность. Продажа жилой недвижимости в Португалии или сдача в аренду приносит 4–6% годовых.
- Выбор. Вторичный рынок богат на дома и квартиры в исторических районах, на побережье океана, на островах и на горном плато.
Ключевые особенности покупки недвижимости в Португалии
Процесс покупки простой. Чтобы купить жилье в Португалии, нужен паспорт. Договор подписывается у нотариуса, регистрация занимает 1–2 дня. Налог на передачу собственности (IMT) составляет 2–8% от стоимости — это зависит от цены объекта. В случае с вторичкой платится только IMT, а при покупке жилья в новостройках — НДС 23% (но он включен в цену). Госпошлина — €200–€300.
Иностранцы свободно покупают квартиры и дома в городах. Для сельской земли требуется разрешение, но это не касается вторичной недвижимости в Португалии. Документы оформляются на португальском и языке покупателя.
Стоимость жилой недвижимости в Португалии
Купить жилье в Португалии можно в среднем за €2000–€2500 за м². На вторичном рынке стоимость начинается от €1800 за м². Студия 30 м² на «вторичке» стоит €60,000–€80,000, квартира 50 м² — €100,000–€140,000; дома площадью 100 м² — от €180,000.
Средняя стоимость жилья в Португалии:
|Тип жилья
|
Средняя стоимость за м² (EUR)
|
Примерная стоимость (EUR)
|
Студия (30 м²)
|
2000–2500
|60,000–80,000
|Квартира (50 м²)
|2000–2600
|100,000–140,000
|Дом (100 м²)
|1800–2400
|180,000–240,000
|Вторичка в малых городах
|1500–2000
|50,000–70,000 (30–40 м²)
Популярные города Португалии для покупки недвижимости
Вторичная недвижимость в Португалии популярна в крупных городах. Вот ключевые локации:
- Лиссабон. Столица с богатым выбором объектов. Если новостройки часто строятся на окраине или в перспективных, но отдаленных районах, то вторичное жилье можно найти и в центре.
- Порту. Промышленный центр с доступным жильем (особенно в спальных районах) по меньшим ценам, чем в столице.
- Фару (Алгарве). Курортный регион с домами, квартирами и виллами. Цены тут не самые низкие, из-за чего город больше подходит для инвестиций в арендную недвижимость.
- Коимбра. Университетский город с недорогой вторичкой и перспективой последующей сдачи жилья студентам.