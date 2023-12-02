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Жильё в Португалии

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1 838 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с Онлайн-показ, возможен торг в Gondomar, Португалия
VIP
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с Онлайн-показ, возможен торг
Gondomar, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, расположена в жилом комплексе в городе Гондомар, отли…
€270,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Campo de Ourique, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Порту, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Отличный проект с гарантированной доходностью 4% в год (в течение 5 лет). Благодаря удачн…
€440,000
в месяц
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Студия 1 комната в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Студия 1 комната в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Отличный проект с гарантированной доходностью 4% в год (в течение 5 лет). Благодаря удачн…
€175,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с лифтом, в центре города, с c ремонтом в Порту, Португалия
Квартира 3 спальни с лифтом, в центре города, с c ремонтом
Порту, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Отличный проект с гарантированной доходностью 4% в год (в течение 5 лет). Благодаря удачн…
€690,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Эта квартира с 3 спальнями является частью комплекса, расположенного в Канидело, который стр…
€475,125
в месяц
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Квартира 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Эта квартира c 4 спальнями, является частью комплекса, расположенного в Канидело, который ст…
€517,125
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, в центре города в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Лиссабон, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 441 м²
Превосходная квартира с 3 спальнями в центре Лиссабона, расположенная в жилом комплексе, нах…
€2,50 млн
в месяц
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Квартира 5 спален с балконом, с гаражом, в центре города в Лиссабон, Португалия
Квартира 5 спален с балконом, с гаражом, в центре города
Лиссабон, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 448 м²
Превосходная квартира с 5 спальнями, в центре Лиссабона, расположенная в жилом комплексе, на…
€4,50 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой
Лиссабон, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Роскошная квартира в охраняемой частной резиденции, с современной архитектурой и потрясающим…
€1,75 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная квартира с охраняемой частной резиденцией, современной архитектурой и потрясающим …
€720,000
в месяц
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Дом 4 спальни в Almancil, Португалия
Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
This fantastic villa is located in an urbanisation near Vale do Lobo and just a few minutes …
€2,38 млн
в месяц
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Дом 3 спальни в Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
We present this sophisticated, meticulously renovated 3-bedroom villa, which incorporates a …
€850,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Лиссабон, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Роскошная квартира с охраняемой частной резиденцией, современной архитектурой и потрясающим …
€630,000
в месяц
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с Онлайн-показ в Gondomar, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с Онлайн-показ
Gondomar, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, расположена в жилом комплексе в городе Гондомар, отли…
€252,500
в месяц
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Дом 6 спален в Quarteira, Португалия
Дом 6 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 721 м²
Количество этажей 3
Fantastic detached villa with 6 bedrooms, swimming pool and a vast garden, located in Fonte …
€6,50 млн
в месяц
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
4 bedroom villa under construction with pool and countryside views - Olhão Located in a qui…
€395,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more в Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 10/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг в Фару, Португалия
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Фару, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 589 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 5 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€2,10 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Фару, Португалия
Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 496 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 4 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,99 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Фару, Португалия
Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 3 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,59 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня в Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 1 спальня
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€152,500
в месяц
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 12/22
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€225,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€320,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Pechao, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Pechao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Этаж 4/4
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€565,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Эта просторная квартира с 2 спальнями является частью нового комплекса, расположенного всего…
€425,000
в месяц
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Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Эта просторная квартира c 4 спальнями,  является частью нового комплекса, расположенного все…
€1,000,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Эта двухуровневая квартира с 3 спальнями является частью проекта в Вила-Нова-де-Гайя, которы…
€840,000
в месяц
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Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Эта квартира с 4 спальнями расположена в комплексе в Вила-Нова-де-Гайя, который предлагает э…
€538,000
в месяц
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