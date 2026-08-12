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За сколько в среднем можно приобрести жилье в Украине?
Украинская недвижимость оценивается в 1-3 тыс. евро за квадрат. По такой стоимости можно приобрести квартиры и дома. Точные цены на недвижимость в Украине зависят от ее новизны, наличия ремонта и месторасположения. Максимальные расценки установлены на новое жилье в столице - Киеве.
В каких городах лучше купить недвижимость в Украине?
Большой инвестиционной привлекательностью отличаются квартиры в Киеве, Харькове и Львове. Их можно выгодно сдавать в аренду, перепродавать. Перечисленные города также хорошо подходят для постоянного проживания из-за развитости инфраструктуры.
Какие нужно учесть требования иностранцам, приобретающим недвижимость в Украине?
Для покупки необходим удостоверяющий документ и идентификационный номер, полученный в налоговой службе. Если покупатель состоит в браке, потребуется соответствующее свидетельство. Приобретать разрешается объекты любого типа, кроме сельхозземель.
Можно ли купить жилье в Украине в дистанционном формате?
Да, для совершения такой сделки нужно обратиться в местное риелторское агентство. Его специалисты окажут помощь с покупкой.