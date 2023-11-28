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Жильё в Украине

Одесская область
16390
Одесса
15663
Tairove Settlement Council
372
Киев
154
Лиманка
52
Великодолинский поселковый совет
13
Великодолинское
13
Киевская область
13
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16 666 объектов найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Хмельницкий, Украина
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Хмельницкий, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продам респектабельный 2х - этажный дом.  5 комнат, бассейн  Этажность 2, уровней 3. 1й …
€1,50 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Одесса, Украина
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Площадь участка: 3 сотки земли (гос.акт)  Дом из красного кирпича, монолитное перекрытие,…
€232,702
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Дом 3 спальни в Одесса, Украина
Дом 3 спальни
Одесса, Украина
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
▪️Общая площадь - 165 м² + терраса на крыше ▪️Участок 2.8 соток Цена: 185.000 $   …
€185,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Одесса, Украина
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Адрес: Одесса, улица Тимирязева, 79/5 Площадь дома: 180 кв.м. Дом из красного кирпича.…
€333,083
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Одесса, Украина
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Дом 130м2, участок 4 сотки, бассейн во дворе, 3 спальни, кухня гостиная 45м2, зона барбекю 4…
€546,621
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Дом 3 комнаты с бытовой техникой, с c ремонтом в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты с бытовой техникой, с c ремонтом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Очень красивый и качественный дизайнерский интерьер, продумана каждая деталь и мелочь. Но…
€720,919
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Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в Tairove Settlement Council, Украина
Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Дом–дворец Совиньон-2, 25 соток земли, S - 2000m2 роскоши и статуса, Гараж - 100 м2 на 3 авт…
€3,43 млн
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Tairove Settlement Council, Украина
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Дом в Совиньоне-1 , выполнен по авторскому проекту в Дворцовом стиле. Дом 700 м2, инкрустиро…
€889,742
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Одесса, Украина
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6/9
Красивая видовая 3-комнатная квартира расположена в элитном ЖК Costa Fontana по ул.Фонтанска…
€253,487
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Одесса, Украина
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Одесса, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 25/25
48 Жемчужина Дорогой качественный ремонт Этаж - 25 Общая площадь - 48 м² + 12 м² те…
€104,944
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Одесса, Украина
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Одесса, Украина
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 11/18
Шикарная квартира для семьи, стильный качественный ремонт, все очень дорого, делали для жизн…
€246,390
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 5/13
Красивая 3-х комнатная на ул. Литературная, 8 ЖК 35 Жемчужина. Квартира на 5 этаже /13 …
€127,758
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 15/23
Трехкомнатная квартира,общая пл. 141 м2. Кухня -столовая,25 м2 Этаж 15 из 23 Распланиро…
€319,395
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
В продаже квартира с авторским проектом в ЖК Гагарин Плаза. Жилой комплекс ЖК Гагарин Пла…
€155,135
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Киев, Украина
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/26
SF-2-770-531 Продаж 1к, Київ, Поділ, вул. Набережно-Рыбальська. Продам 1 кімнатну квартиру …
€99,469
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Киев, Украина
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
SF-2-770-567 Продажа 2к, Киев, Подол, ул. Набережно-Луговая 3а. Продам 2к квартиру 40 м2., …
€52,928
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Киев, Украина
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/9
SF-2-770-549 Продажа 2к, Киев, Подол, ул. Туровская 4. Продажа 2-х комн. на Подоле, Туров…
€66,160
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/8
SF-2-763-013 Продажа 1 комн с ремонтом в историческом центре Киева, Подол. ЖК «Подол-Град» …
€91,027
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Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 8/17
SF-2-763-010 Продажа 2 комн, Киев, Беличи, ул. Клавдиевская 40г. Академгородок, массив Ново…
€68,989
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 12/26
SF-2-763-004 Продажа 1 комн, Киев, Виноградарь, проспект Правды. ЖК Варшавский плюс. 1 комн…
€91,027
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/6
SF-2-763-001 1 комн, Киев, Голосеево. 50м2 в закрытом клубном доме ЖК Успешный Голосеевский…
€90,343
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 13/14
SF-2-762-995 Продажа 1к квартиры с ремонтом, 43 кв.м, Киев, Дарница, ул. Николая Хвылевог…
€70,267
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/19
SF-2-762-951 1к, Киев, Дарница, ул. Бориспольская 23а. Однокомнатная квартира, современн…
€64,791
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/25
SF-2-762-944 Удобная смарт-квартира 32м с ремонтом. Готовая смарт-квартира. Общая площадь 3…
€77,111
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/16
SF-2-762-933 1 комн в районе метро Сырец, ул. Тираспольская 43. Продажа 1 к евродвушке ЖК …
€86,693
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 23/25
SF-2-762-925 1 комн, Киев, Караваевы дачи, ул. Новополевая 2. Продажа 1к квартиры 37 кв. м …
€68,442
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/24
SF-2-762-922 1 комн, Киев, Осокорки, ул. Бориса Гмыри 20. Квартира Гмыри 20 (евро двушка) К…
€75,600
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 20/35
SF-2-762-918 1 к, Киев, Левобережный, ул. Евгения Маланюка. Квартира 1 комнатная в ЖК МЕГА …
€72,092
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/17
СФ-2-762-907 Киев, Шулявка. Квартира ЖК Рідне Місто Продается светлая и комфортная квартира…
€73,917
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Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/16
СФ-2-762-872 Продаж 1к квартир с мебелью и техникой ЖК «Нивки-Парк». Проспект Победы 67 (пр…
€84,411
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