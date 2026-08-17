Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Жилая

Жилье в Сербии

;
Центральная Сербия
7
Воеводина
4
11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Златибор, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златибор, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Продаётся уютная квартира в живописном сербском регионе Златибор 🏡 Представьте себе жизнь…
$86,387
Оставить заявку
Вилла в Сремска-Каменица, Сербия
Вилла
Сремска-Каменица, Сербия
Площадь 1 600 м²
| 1 600 м² | участок 1 629 м² | 5+ уровней | около 20 помещений | несколько террас | премиум…
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Соко-Баня, Сербия
Квартира 2 комнаты
Соко-Баня, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
$77,992
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Златиборский административный округ, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златиборский административный округ, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
$97,752
Оставить заявку
Дом 1 спальня в Seoce, Сербия
Дом 1 спальня
Seoce, Сербия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Продается дом в Будве, район Сеоце. Дом расположен на участке площадью 250 м2. С балкона и и…
$242,159
Оставить заявку
Дом 5 спален в Bogojevo, Сербия
Дом 5 спален
Bogojevo, Сербия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом с земельным участком в Даниловграде, удачное расположение, поселок…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 5 комнат в Бачка-Топола, Сербия
Дом 5 комнат
Бачка-Топола, Сербия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Большой дом в Воеводине под ВНЖ   Локация – Сербия, Воеводина, Бачка Топола Сельски…
$33,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Draglica, Сербия
Студия 1 комната
Draglica, Сербия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/2
$65,769
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Златибор, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златибор, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
$71,991
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Златиборский административный округ, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златиборский административный округ, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Новая квартира в курортном регионе Сербии под ВНЖ Продается квартира площадью 45 м2, расп…
$70,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в City of Novi Sad, Сербия
Дом 4 комнаты
City of Novi Sad, Сербия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Просторный семейный дом в красивом сербском селе в Воеводине   Продается новый семейны…
$47,781
Оставить заявку

Типы недвижимости в Сербии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Сербии

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная

Сербия граничит со странами Европейского союза, но не входит в него, сохраняя при этом статус страны-кандидата на вступление в ЕС с 2012 года. Это и плюс, и минус страны. С одной стороны нет полного доступа к рынку Европы, но с другой, местные законы менее строги к гражданам третьих стран. Именно благодаря последнему, Сербия сохраняет популярность среди экспатов, которые увеличивают спрос на недвижимость в Сербии. 

Преимущества покупки жилой недвижимости в Сербии

Купить недвижимость в Сербии можно как для постоянного проживания, так и для инвестиций. В стране достаточно комфортный умеренный климат, гористые пейзажи, много рек, самая крупная из которых — Дунай. Если же говорить более предметно, то покупка недвижимости в Сербии имеет следующие плюсы:

  • Доступные цены. Средняя стоимость жилья составляет 2900 €/м², что в 2–3 раза ниже, чем в Западной Европе (Париж – 10,000 €/м², в Берлин – 6000 €/м²).
  • Вид на жительство. Покупка жилой недвижимости дает право на ВНЖ. После 5 лет проживания можно подать на ПМЖ.
  • Рентабельность аренды. Доходность от сдачи жилья в аренду достигает 7–10% годовых, например, в Польше этот показатель находится на уровне 5–6%, а в Чехии — 4–5%.
  • Низкие налоги. Налог на переход права собственности – 2,5%, ежегодный налог на имущество – до 0,4%.

Цены на недвижимость в Сербии

Средняя стоимость жилья в Сербии составляет €2900 за метр квадратный, но это данные за 2024 год; на 2025 прогнозировали повышение на 4–5%, но актуальных данных пока нет. 

Средние цены на недвижимость в Сербии:

Тип недвижимости Цена за м² (€)

Примерная стоимость (квартира 60 м², €)

Новостройки (Белград)

 2000–3000 120,000–180,000
Квартиры на вторичке 1000–2400 60,000–138,000
Квартиры в малых городах 800–1500 48,000–90,000

Продажа недвижимости в Сербии на вторичном рынке особенно часто встречается в небольших городах вроде Ниша или Лозницы. Именно там концентрируется большая часть бюджетного жилья. В крупных городах такие объекты найти трудно, так как инвесторы быстро выкупают их для последующего ремонта и перепродажи.  

Например, двухкомнатная квартира 59 м² в посёлке Кривая стоит около €35,000. Дома в сельской местности в районе Бачка Топола стоят от 11,000 € за 78 м², и помимо самого дома в придачу идет участок на 7 соток.

Средние цены на бюджетное жилье в Сербии:

Тип недвижимости

Цена (€)

Примечания
Дом в сельской местности 11,000–50,000 Часто требует ремонта
Коттедж в пригороде 100,000–150,000 Белград, Нови-Сад
Вилла в курортной зоне 200,000–500,000 Златибор, Сокобаня

Где лучше купить жилье в Сербии

Естественно, Белград, как столица страны, лидирует по объему и активности рынка недвижимости. Средняя цена квадратного метра здесь — €2306 для вторичных объектов и €2486 для новостроек. В районе Нови-Београд находятся самые дорогие объекты, цены там достигают 2750 €/м², а в центре — до 3397 €/м².

Другие популярные города:

  • Нови-Сад. Второй по популярности город. Цены на квартиры — 1200–1800 €/м², что на 30–40% ниже Белграда. Чаще всего его выбирают ИТ-специалисты, потому как региональные представительства международных компаний базируются именно здесь.
  • Ниш. Крупный город с доступностью жилья на уровне Нови-Сада, но в отличие от него, он расположен в южной части страны. Он располагается в долине реки Ниж и окружен холмами и гористой местностью.
  • Златибор. Это один из самых знаменитых курортных городов Сербии, хоть подобные определения трудно соотносятся с тем, что у страны нет выхода к морю. Тем не менее Златибор это популярное туристическое направление с горами, оздоровительными учреждениями и реабилитационными центрами, как например, Институт лечения щитовидной железы. Дома стоят от €50,000, виллы – от 200,000 €. Аренда приносит 300–1500 €/месяц.

Особенности приобретения жилья в Сербии

Иностранцы могут купить жилье в Сербии без особых трудностей. Граждане стран СНГ и вовсе в процессе покупки приравнены в правах с местными гражданами с одной лишь разницей — нельзя покупать земли сельскохозяйственного назначения. Однако важно проверить, заключен ли между Сербией и вашей страной гражданства договор о взаимности.

Для сделки потребуются:

  • Заграничный паспорт.
  • Свидетельство о браке (при наличии), легализованное и переведенное.
  • Подтверждение происхождения средств (для сумм свыше €100,000).
  • Банковский счёт в Сербии для оплаты.

Сделка оформляется у нотариуса, договор составляется на сербском языке, требуется переводчик. Во время проведения сделки нужно уплачивать:

  • Налог на переход права собственности: 2,5% от рыночной стоимости (вторичка).
  • НДС: 10% для новостроек, обычно включен в цену.
  • Нотариальные услуги: €100–30.
  • Юридическое сопровождение: €500–1500.

Недвижимость можно приобрести в ипотеку со стандартным сроком до 20 лет под 5,9%, для резидентов ставка ниже и равна 2,9–3,6%. Оформить ее можно дистанционно, как и провести покупку в целом можно через доверенное лицо. Но личное присутствие все же предпочтительнее. 

Полезные материалы по покупке жилья в Сербии

Рынок недвижимости Сербии 2024: цены на квартиры и статистика продаж
Рынок недвижимости Сербии 2024: цены на квартиры и статистика продаж
Покупка недвижимости в Сербии для иностранцев: подробное руководство
Покупка недвижимости в Сербии для иностранцев: подробное руководство
Инвестиции в недвижимость Сербии: эксперты о тенденциях, возможностях и рисках
Инвестиции в недвижимость Сербии: эксперты о тенденциях, возможностях и рисках

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Сербии

По каким ценам продается жилье в Сербии?

Стоимость сербской недвижимости зависит от новизны. Объекты на первичном рынке оцениваются дороже, чем на вторичном на 10-20%.
Цены на недвижимость в Сербии также разнятся в зависимости от расположения квартиры или дома. Наиболее высокие расценки установлены на жилье в столице - Белграде. Здесь за кв. метр просят около 2500 евро. В остальных городах стоимость квадрата варьируется от 1000 до 2000 евро.

Возможна ли продажа недвижимости в Сербии без присутствия покупателя?

Да, дистанционные сделки разрешены законодательством. Чтобы купить жилье в Сербии, не приезжая в страну, необходимо оформить доверенность в нотариусе на своего представителя. Можно также обратиться в сербскую риэлторскую фирму, которая проконтролирует каждый этап сделки.

О каких требованиях нужно знать иностранцам, планирующим купить недвижимость в Сербии?

Зарубежным покупателям необходимо иметь паспорт, документ о семейном положении и справку о законном происхождении средств. Для перевода денег продавцу потребуется открыть счет в одном из сербских банков.
Realting.com
Перейти