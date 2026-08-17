Сербия граничит со странами Европейского союза, но не входит в него, сохраняя при этом статус страны-кандидата на вступление в ЕС с 2012 года. Это и плюс, и минус страны. С одной стороны нет полного доступа к рынку Европы, но с другой, местные законы менее строги к гражданам третьих стран. Именно благодаря последнему, Сербия сохраняет популярность среди экспатов, которые увеличивают спрос на недвижимость в Сербии.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Сербии

Купить недвижимость в Сербии можно как для постоянного проживания, так и для инвестиций. В стране достаточно комфортный умеренный климат, гористые пейзажи, много рек, самая крупная из которых — Дунай. Если же говорить более предметно, то покупка недвижимости в Сербии имеет следующие плюсы:

Доступные цены. Средняя стоимость жилья составляет 2900 €/м², что в 2–3 раза ниже, чем в Западной Европе (Париж – 10,000 €/м², в Берлин – 6000 €/м²).

Средняя стоимость жилья составляет 2900 €/м², что в 2–3 раза ниже, чем в Западной Европе (Париж – 10,000 €/м², в Берлин – 6000 €/м²). Вид на жительство. Покупка жилой недвижимости дает право на ВНЖ. После 5 лет проживания можно подать на ПМЖ.

Покупка жилой недвижимости дает право на ВНЖ. После 5 лет проживания можно подать на ПМЖ. Рентабельность аренды. Доходность от сдачи жилья в аренду достигает 7–10% годовых, например, в Польше этот показатель находится на уровне 5–6%, а в Чехии — 4–5%.

Доходность от сдачи жилья в аренду достигает 7–10% годовых, например, в Польше этот показатель находится на уровне 5–6%, а в Чехии — 4–5%. Низкие налоги. Налог на переход права собственности – 2,5%, ежегодный налог на имущество – до 0,4%.

Цены на недвижимость в Сербии

Средняя стоимость жилья в Сербии составляет €2900 за метр квадратный, но это данные за 2024 год; на 2025 прогнозировали повышение на 4–5%, но актуальных данных пока нет.

Средние цены на недвижимость в Сербии:

Тип недвижимости Цена за м² (€) Примерная стоимость (квартира 60 м², €) Новостройки (Белград) 2000–3000 120,000–180,000 Квартиры на вторичке 1000–2400 60,000–138,000 Квартиры в малых городах 800–1500 48,000–90,000

Продажа недвижимости в Сербии на вторичном рынке особенно часто встречается в небольших городах вроде Ниша или Лозницы. Именно там концентрируется большая часть бюджетного жилья. В крупных городах такие объекты найти трудно, так как инвесторы быстро выкупают их для последующего ремонта и перепродажи.

Например, двухкомнатная квартира 59 м² в посёлке Кривая стоит около €35,000. Дома в сельской местности в районе Бачка Топола стоят от 11,000 € за 78 м², и помимо самого дома в придачу идет участок на 7 соток.

Средние цены на бюджетное жилье в Сербии:

Тип недвижимости Цена (€) Примечания Дом в сельской местности 11,000–50,000 Часто требует ремонта Коттедж в пригороде 100,000–150,000 Белград, Нови-Сад Вилла в курортной зоне 200,000–500,000 Златибор, Сокобаня

Где лучше купить жилье в Сербии

Естественно, Белград, как столица страны, лидирует по объему и активности рынка недвижимости. Средняя цена квадратного метра здесь — €2306 для вторичных объектов и €2486 для новостроек. В районе Нови-Београд находятся самые дорогие объекты, цены там достигают 2750 €/м², а в центре — до 3397 €/м².

Другие популярные города:

Нови-Сад. Второй по популярности город. Цены на квартиры — 1200–1800 €/м², что на 30–40% ниже Белграда. Чаще всего его выбирают ИТ-специалисты, потому как региональные представительства международных компаний базируются именно здесь.

Второй по популярности город. Цены на квартиры — 1200–1800 €/м², что на 30–40% ниже Белграда. Чаще всего его выбирают ИТ-специалисты, потому как региональные представительства международных компаний базируются именно здесь. Ниш. Крупный город с доступностью жилья на уровне Нови-Сада, но в отличие от него, он расположен в южной части страны. Он располагается в долине реки Ниж и окружен холмами и гористой местностью.

Крупный город с доступностью жилья на уровне Нови-Сада, но в отличие от него, он расположен в южной части страны. Он располагается в долине реки Ниж и окружен холмами и гористой местностью. Златибор. Это один из самых знаменитых курортных городов Сербии, хоть подобные определения трудно соотносятся с тем, что у страны нет выхода к морю. Тем не менее Златибор это популярное туристическое направление с горами, оздоровительными учреждениями и реабилитационными центрами, как например, Институт лечения щитовидной железы. Дома стоят от €50,000, виллы – от 200,000 €. Аренда приносит 300–1500 €/месяц.

Особенности приобретения жилья в Сербии

Иностранцы могут купить жилье в Сербии без особых трудностей. Граждане стран СНГ и вовсе в процессе покупки приравнены в правах с местными гражданами с одной лишь разницей — нельзя покупать земли сельскохозяйственного назначения. Однако важно проверить, заключен ли между Сербией и вашей страной гражданства договор о взаимности.

Для сделки потребуются:

Заграничный паспорт.

Свидетельство о браке (при наличии), легализованное и переведенное.

Подтверждение происхождения средств (для сумм свыше €100,000).

Банковский счёт в Сербии для оплаты.

Сделка оформляется у нотариуса, договор составляется на сербском языке, требуется переводчик. Во время проведения сделки нужно уплачивать:

Налог на переход права собственности: 2,5% от рыночной стоимости (вторичка).

НДС: 10% для новостроек, обычно включен в цену.

Нотариальные услуги: €100–30.

Юридическое сопровождение: €500–1500.

Недвижимость можно приобрести в ипотеку со стандартным сроком до 20 лет под 5,9%, для резидентов ставка ниже и равна 2,9–3,6%. Оформить ее можно дистанционно, как и провести покупку в целом можно через доверенное лицо. Но личное присутствие все же предпочтительнее.