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Квартира 4 комнаты
Майами-Дейд, США
4
92 м²
Уютные Апартаменты привлекут Ваше внимание! Итак, представляю вам жилой комплекс, который ид…
€144,613
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Veles Property
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Дом 5 комнат
Майами-Дейд, США
5
199 м²
Вилла в Озанкой привлечёт Ваше внимание! Наш новый проект это то место, где вы сможете насла…
€445,408
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Veles Property
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты
Майами-Дейд, США
3
83 м²
Апартаменты 2+1 в потрясающем комплексе привлекут Ваше внимание! Итак, взгляните на эту нови…
€180,807
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Veles Property
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Дом 7 комнат с кондиционером
Майами-Дейд, США
7
540 м²
Люксовая вилла в Беллапаисе с Аббатство Беллапаис называют самым ярким примером средневеко…
€809,833
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Veles Property
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Квартира 2 комнаты
Майами-Дейд, США
2
61 м²
Пентхаус Лофт 1+1 в Эсентепе привлечёт Ваше внимание! Добро пожаловать в новый комплекс. Ит…
€236,760
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Veles Property
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Дом 3 комнаты
Майами-Дейд, США
3
105 м²
Роскошная Вилла 2+1 в Татлысу привлечёт Ваше внимание! Этот потрясающий проект, расположенны…
€578,452
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Veles Property
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Квартира
Майами-Дейд, США
38 м²
Студия в Эсентепе привлечёт Ваше внимание! Добро пожаловать в новый комплекс. Итак, это уник…
€141,489
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Veles Property
Языки общения: English
Квартира
Майами-Дейд, США
52 м²
Студия в Искеле привлечёт Ваше внимание! Итак, этот новый комплекс представляет собой жилой …
€127,259
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Veles Property
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты
Майами-Дейд, США
2
79 м²
Изумительные Апартаменты в Искеле привлекут Ваше внимание! Итак, этот новый комплекс предста…
€190,889
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Veles Property
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Квартира 2 комнаты
Майами-Дейд, США
2
60 м²
Апартаменты 1+1 в Каршияке привлекут Ваше внимание! Итак, предлагаем Вам взглянуть на этот к…
€175,849
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Veles Property
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты
Майами-Дейд, США
3
80 м²
Апартаменты 2+1 в Каршияке привлекут Ваше внимание! Итак, предлагаем Вам взглянуть на этот к…
€275,343
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Veles Property
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Квартира 2 комнаты
Майами-Дейд, США
2
70 м²
Апартаменты в Лапте привлекут Ваше внимание! Проект строится в регионе Лапта. К западу от т…
€216,919
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Veles Property
Языки общения: English
Дом 4 комнаты
Майами-Дейд, США
4
218 м²
Вилла 3+1 в Эдремит привлечет Ваше внимание! Этот новый проект находится в районе Эдремит в…
€462,762
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Veles Property
Языки общения: English
Дом 5 спален
Слайделл, США
5
3
417 м²
Запланируйте свой частный показ этого красивого, массивного акадийского дома на площади с по…
€547,899
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Агентство
Аталанта
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Дом 5 спален
Новый Орлеан, США
5
4
264 м²
УДИВИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ владеть в Нижнем Садовом Районе по доступной цене. Этот хорошо сохр…
€502,241
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Аталанта
Языки общения: English
Дом 2 спальни
Новый Орлеан, США
2
2
135 м²
Очаровательный коттедж, расположенный на выровненной деревьями Мемфис-стрит, всего в 2 кварт…
€534,202
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Аталанта
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Дом 5 спален
Tangipahoa Parish, США
5
3
295 м²
Добро пожаловать в этот невероятный дом с 5 спальнями и 3,5 ванными комнатами в Пончатуле! Р…
€546,986
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Аталанта
Языки общения: English
Дом 4 спальни
Новый Орлеан, США
4
3
199 м²
Недавно построенный дом, расположенный в популярном районе Фонтенбло. Эта двухэтажная резиде…
€546,986
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Аталанта
Языки общения: English
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
6
4
274 м²
Воспользуйтесь этой невероятной возможностью! Примите лучшее из обоих миров, владея и прожив…
€547,808
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Кондо 1 спальня
Новый Орлеан, США
1
1
85 м²
Просторный свет заполнен 1 кровать/1 ванна Unit w/ Большой частный балкон над двором 4-го эт…
Цена по запросу
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Аталанта
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Дом 3 спальни
Lexington, США
3
3
216 м²
Добро пожаловать в этот очаровательный дом с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами, расположен…
€310,476
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Аталанта
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Дом 5 спален
Сан-Диего, США
5
5
275 м²
Этот современный прибрежный мастер расположен в одном из высококлассных и игривых прибрежных…
€3,93 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Дом 4 спальни
Сан-Антонио, США
4
3
227 м²
Испытайте идеальное сочетание пространства, комфорта и местоположения в этом прекрасно обору…
€200,000
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Аталанта
Языки общения: English
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
11
6
775 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ НА ЧАСТНОЙ И ЗАКРЫТОЙ УЛИЦЕ С 24-ЧАСОВОЙ ОХРАНОЙ. ПЕР…
€4,11 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
11
6
775 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ НА ЧАСТНОЙ И ЗАКРЫТОЙ УЛИЦЕ С 24-ЧАСОВОЙ ОХРАНОЙ. ПЕР…
€4,11 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты
Town of Stephenson, США
2
29 м²
4/5
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€30,134
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Агентство
Domio
Языки общения: English
Квартира 1 комната
Town of Stephenson, США
1
44 м²
1/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€52,964
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Агентство
Domio
Языки общения: English
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сент-Пол, США
1
1
36 м²
3/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
€98,700
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Агентство
Atlas property
Языки общения: English
Кондо 2 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Аркадия, США
2
2
89 м²
Property in Punta Gorda Invest in the United States in one of our properties This…
€141,541
1
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1
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Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
3
1
103 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€109,580
1
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