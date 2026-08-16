Казахстан — крупнейшая страна Центральной Азии. Она богата природными ресурсами и удобно располагается на пересечении торговых путей из Азии в Европу. Благодаря стабильности местной экономики, покупка недвижимости в Казахстане становится все более интересной инвестицией, потому как все больше представителей соседних стран выбирают именно Казахстан местом своего проживания или ведения бизнеса.
Преимущества покупки жилой недвижимости в Казахстане
Покупка недвижимости в Казахстане имеет ряд весомых преимуществ:
- Экономическая стабильность. В 2024 году экономика страны выросла на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о ее устойчивом развитии.
- Доступные цены. Средняя стоимость жилья в Казахстане значительно ниже, чем в соседних странах. Например, в Алматы средняя цена за квадратный метр составляет около $1300, в то время как в Ереване — около $2000.
- Разнообразие выбора. Рынок предлагает широкий спектр объектов: от доступных квартир на вторичном рынке до элитных новостроек в престижных районах.
- Перспективы роста. В 2025 году ожидается рост ВВП на 5,6%, что положительно скажется на рынке недвижимости.
- Простота оформления сделок. Продажа недвижимости в Казахстане иностранцам разрешена, а сам процесс проходит через систему онлайн-регистрации сделок с недвижимостью.
Цены на недвижимость в Казахстане
Рынок недвижимости Казахстана неоднороден. Стоимость квадратного метра достигает максимальных значений в столице и ее регионе, а также вблизи крупных городов. Наиболее доступные цены в отдаленных районах страны, не всегда обладающих хорошо развитой инфраструктурой.
Средние цены на жилье в Казахстане:
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Город
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Средняя цена за кв.м
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Алматы
|$1300
|Астана
|$1200
|Шымкент
|$900
|Караганда
|$800
Где лучше купить жилье в Казахстане
Крупнейшим городом страны является бывшая столица Казахстана Алматы. Тут наиболее развита инфраструктура, и в целом количество населения выше на 500 тысяч человек (1,7 млн. против 2,3 млн.). Купить недвижимость в Казахстане тут лучше для сдачи в аренду, так как самая высокая цена за квадратный метр по стране напрямую влияет и на арендные ставки.
Другие популярные города:
- Астана. Столица Казахстана, и один из наиболее стремительно развивающихся городов страны. Именно тут возводится больше всего современных проектов жилых комплексов.
- Шымкент. Третий по величине город с теплым климатом и развитой инфраструктурой крупного города. Его главное преимущество – более доступные цены за квадратный метр — около $900.
- Караганда. Промышленный центр больше подходящий для постоянного проживания. Это не витрина Казахстана, как первые три города, потому он не настолько современен, но и жилье здесь самое дешевое из всей четверки.
Особенности приобретения жилья в Казахстане
Купить жилье в Казахстане невозможно без налоговых обременений и нюансов. В первую очередь покупатели обязаны уплачивать ежегодный налог на имущество в размере 1,5% от средней стоимости недвижимости.
При этом все сделки с недвижимостью подлежат обязательной государственной регистрации, а иностранные покупатели к тому же должны предварительно получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН).