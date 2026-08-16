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Жилье в Казахстане

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1 объект найдено
Особняк в Алматы, Казахстан
Особняк
Алматы, Казахстан
Площадь 403 м²
Проснувшись утором, первое что Вы ВИДИТЕ в окно это ГОРЫ! Дорога от пр. Достык до ворот дома…
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Казахстане

Недорогая
Элитная

Казахстан — крупнейшая страна Центральной Азии. Она богата природными ресурсами и удобно располагается на пересечении торговых путей из Азии в Европу. Благодаря стабильности местной экономики, покупка недвижимости в Казахстане становится все более интересной инвестицией, потому как все больше представителей соседних стран выбирают именно Казахстан местом своего проживания или ведения бизнеса. 

Преимущества покупки жилой недвижимости в Казахстане

Покупка недвижимости в Казахстане имеет ряд весомых преимуществ:

  • Экономическая стабильность. В 2024 году экономика страны выросла на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о ее устойчивом развитии.
  • Доступные цены. Средняя стоимость жилья в Казахстане значительно ниже, чем в соседних странах. Например, в Алматы средняя цена за квадратный метр составляет около $1300, в то время как в Ереване — около $2000.
  • Разнообразие выбора. Рынок предлагает широкий спектр объектов: от доступных квартир на вторичном рынке до элитных новостроек в престижных районах.
  • Перспективы роста. В 2025 году ожидается рост ВВП на 5,6%, что положительно скажется на рынке недвижимости.
  • Простота оформления сделок. Продажа недвижимости в Казахстане иностранцам разрешена, а сам процесс проходит через систему онлайн-регистрации сделок с недвижимостью.

Цены на недвижимость в Казахстане

Рынок недвижимости Казахстана неоднороден. Стоимость квадратного метра достигает максимальных значений в столице и ее регионе, а также вблизи крупных городов. Наиболее доступные цены в отдаленных районах страны, не всегда обладающих хорошо развитой инфраструктурой.

Средние цены на жилье в Казахстане:

Город

Средняя цена за кв.м

Алматы

 $1300
Астана $1200
Шымкент $900
Караганда $800

Где лучше купить жилье в Казахстане

Крупнейшим городом страны является бывшая столица Казахстана Алматы. Тут наиболее развита инфраструктура, и в целом количество населения выше на 500 тысяч человек (1,7 млн. против 2,3 млн.). Купить недвижимость в Казахстане тут лучше для сдачи в аренду, так как самая высокая цена за квадратный метр по стране напрямую влияет и на арендные ставки.

Другие популярные города:

  • Астана. Столица Казахстана, и один из наиболее стремительно развивающихся городов страны. Именно тут возводится больше всего современных проектов жилых комплексов.
  • Шымкент. Третий по величине город с теплым климатом и развитой инфраструктурой крупного города. Его главное преимущество – более доступные цены за квадратный метр — около $900.
  • Караганда. Промышленный центр больше подходящий для постоянного проживания. Это не витрина Казахстана, как первые три города, потому он не настолько современен, но и жилье здесь самое дешевое из всей четверки. 

Особенности приобретения жилья в Казахстане

Купить жилье в Казахстане невозможно без налоговых обременений и нюансов. В первую очередь покупатели обязаны уплачивать ежегодный налог на имущество в размере 1,5% от средней стоимости недвижимости.

При этом все сделки с недвижимостью подлежат обязательной государственной регистрации, а иностранные покупатели к тому же должны предварительно получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Казахстана

Какая сумма необходима для приобретения недвижимости в Казастане?

Минимальная стоимость жилья в Казахстане составляет 5-6 тыс. евро: столько просят на вторичном рынке за однокомнатную квартиру метражом 15-17 кв.м в старом доме, тогда как однокомнатная квартира большей площади в современной новостройке обойдётся в 3-4 раза дороже. Квартира с 2-3 комнатами в среднем стоит 40-45 тыс. евро, коттедж - 70 тыс., но желающим купить недвижимость в Казахстане в Алматы и Астане следует быть готовыми к более высоким ценам.

На каких условиях иностранным гражданам продают недвижимость?

Покупка жилья в Казахстане физическим лицом возможна только в том случае, если это лицо имеет ВНЖ в стране. Юридическим лицам, в частности, компаниям с иностранным участием, разрешено приобретать объекты недвижимости без ограничений.

В каких городах чаще всего покупают жильё?

Продажа недвижимости в Казахстане наиболее активно идет в столице - Астане, а также в Алматы, Актобе, Актау и их пригородах. Менее востребованы Петропавловск, Павлодар, Шымкент.
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