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Жильё в Австрии

Вена
238
Нижняя Австрия
97
Gemeinde Gerasdorf bei Wien
19
Штирия
17
Верхняя Австрия
12
Gemeinde Laxenburg
5
Каринтия
5
Gemeinde Korneuburg
4
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404 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом в Вена, Австрия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
Fantastic Opportunity: Beautiful 70 m² Apartment with No Commission for Only 299,000 EUR! …
€299,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€840,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€750,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€750,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€860,000
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Дом 6 комнат в Giesshuebl, Австрия
Дом 6 комнат
Giesshuebl, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 046 м²
€4,75 млн
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Квартира 1 ванная в Вена, Австрия
Квартира 1 ванная
Вена, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
€950,000
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
€1,69 млн
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 3
Рядом с дворцом Кобург. Близлежащий городской парк идеально подходит для проведения досуга.…
€4,00 млн
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Дом 3 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
€355,000
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Дом 3 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
€355,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Квартира 2 комнаты в Швехат, Австрия
Квартира 2 комнаты
Швехат, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€179,000
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
€430,000
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
ГринцингСолнечная квартира с садом и частным бассейном в центре Гринцинга! Эту красивую и…
€1,89 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Опера, КарлскирхеУникальная квартира с патио в историческом доме в центре города. Квартира р…
€1,79 млн
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Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Schladming, Австрия
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Schladming, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
BEAUTIFUL CHALET - APARTMENT HOUSE ON THE SUNNY SIDE OF SCHLADMING WITH A FANTASTIC VIEW …
€1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
€1,29 млн
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Дом 2 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 2 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€289,000
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Дом 6 комнат в Вена, Австрия
Дом 6 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€1,35 млн
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Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 8 062 м²
€319,000
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Квартира в Tresdorf, Австрия
Квартира
Tresdorf, Австрия
€495,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Комнаты 4
Площадь 106 м²
€499,999
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Дом 4 комнаты в Хайлигенкройц, Австрия
Дом 4 комнаты
Хайлигенкройц, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€395,000
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