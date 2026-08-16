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Жилье в Австрии

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225 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
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Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
ОписаниеЭтот кондоминиум имеет около 50 м2, состоит из 2 комнат плюс вспомогательные комнаты…
$404,001
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Дом 5 спален в Sankt Kanzian am Klopeiner See, Австрия
UP UP
Дом 5 спален
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Австрия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 448 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивный загородный дом с действующим туристическим бизнесом рядом с озером Клопайнер-Зе…
$681,812
НДС
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 6
Очень тихая, солнечная, безбарьерная, кондиционированная, низкоэнергетическая - кондоминиум …
$1,02 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом 7 комнат в Кремз на Дунае, Австрия
Дом 7 комнат
Кремз на Дунае, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Исторический старый город находится в нескольких минутах ходьбы, очень хорошее транспортное …
$1,73 млн
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Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Рядом с ВотивкирхеЭтот впечатляющий старинный объект, расположенный рядом с 1-м районом Вены…
$3,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Рядом с ВотивкирхеНа границе с 1-м венским районом находится этот впечатляющий объект старин…
$4,35 млн
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Бригиттенау, прямо рядом с Аугартеном, трамвайная линия 5 перед дверьюОтремонтированная квар…
$439,622
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Пентхаус 3 комнаты в Lechnerschaft, Австрия
Пентхаус 3 комнаты
Lechnerschaft, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/1
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж -2
Квартира находится в тихом жилом районе в 13. Район Хитцин, недалеко от Дворцового парка Шён…
$335,501
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 4/6
Mexikoplatz, Vorgartenstraße, рядом с UNO-City и парком Пратер.Пентхаус-мезонет с кондиционе…
$1,21 млн
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Дом 4 комнаты в Paudorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Paudorf, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 532 м²
Описание Этот солнечный и семейный новый строительный проект расположен в верхнем месте в Ме…
$577,212
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
* Парк Тюркеншанс * Парк замка Пётцляйнсдорф * AKH Вена * Веерингер Straße * Школы и уни…
$2,49 млн
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Вилла 5 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 5 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
ОбервальтерсдорфРоскошная полностью меблированная вилла с большой террасой и гаражом в Фонта…
$4,60 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Этаж 1
ОттакрингСовременная 2-комнатная квартира в новостройке с балконом и частным садом Эта со…
$370,208
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Квартира расположена в одном из самых престижных районов Вены — в Вейбургассе в 1-м районе. …
$5,77 млн
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Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Этаж 4
Квартира расположена в Körösiestraße в популярном районе Гейдорф. Это место предлагает споко…
$179,700
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Квартира 2 комнаты в Шрёккен, Австрия
Квартира 2 комнаты
Шрёккен, Австрия
Число комнат 2
Количество этажей 7
Космический лехКвартира А0-14 Ориентация: северо-восток Квартира для инвесторов в австрийс…
$1,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Квартира расположена в лучшем районе в Беатрисгассе в третьем районе Вены. Центр города, гор…
$3,46 млн
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Вилла 5 комнат в Вена, Австрия
Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в одном из самых престижных жилых районов 13-го венского муниципального ра…
$1,72 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 582 м²
Отремонтированная старая квартира с солнечным садом в Оттакринге В высокой части недавно от…
$345,865
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Квартира в Бад-Зауэрбрун, Австрия
Квартира
Бад-Зауэрбрун, Австрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 770 м²
Бад Зауэрбрунн — это традиционный курорт, известный своими лечебными источниками и мероприят…
$1,73 млн
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Дом 7 комнат в Giesshubl, Австрия
Дом 7 комнат
Giesshubl, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 046 м²
Уникальное расположение в Гийсхьюбль: возвышенное, полностью тихое и с потрясающим видом на …
$4,97 млн
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Квартира 9 комнат в Вена, Австрия
Квартира 9 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 401 м²
Количество этажей 4
Отличная транспортная доступность: 2 минуты пешком до станции Unter Sankt Veit, U4. Развит…
$3,46 млн
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Дом 4 комнаты в Weidlingbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Weidlingbach, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 802 м²
Добро пожаловать в Вейдлингбах, один из самых востребованных жилых районов в идиллическом ок…
$913,951
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Квартира 6 комнат в Вена, Австрия
Квартира 6 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Порт КухельауэрРоскошная квартира с высокими потолками, террасой и видом на Дунай!!! Это …
$2,66 млн
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Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж -1/4
Квартира находится в отличном месте в самом сердце Döbling. Döblinger Hauptstraße является о…
$517,758
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Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3
Добро пожаловать в квартиру, которая сочетает в себе всё, за что ценят жизнь в Вене: историч…
$726,972
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Квартира в Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
Площадь 105 м²
Этаж 3
Расположение В превосходном месте 4-го района Вены, на очаровательной улице Ламбрехтгассе, …
$728,170
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Квартира в Австрия
Квартира
Австрия
В непосредственной близости от Нойштифт ам Вальде вы сможете наслаждаться природой, при этом…
$2,14 млн
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Дом 3 комнаты в Вена, Австрия
Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
$924,363
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Типы недвижимости в Австрии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Австрии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная

Австрия — это страна с богатым культурным наследием. Ее столица, Вена, неоднократно признавалась одним из лучших городов мира для проживания. 

Преимущества покупки жилой недвижимости в Австрии

Покупка недвижимости в Австрии предполагает ряд преимуществ:

  • Стабильная экономика. Экономика Австрии устойчива ко внешним вызовам за счет того, что большая ее часть задействована в сфере услуг и не зависит от колебаний цен на ресурсы.
  • Высокое качество жизни. Особый упор в развитии государства делается на повышение качества уровня жизни за счет повышенной безопасности и развитой сферы здравоохранения.
  • Развитая транспортная сеть. Австрия находится в центре Западной Европы и является связующим звеном для окружающих стран, поэтому инфраструктура в стране развита отлично. 
  • Привлекательная природа и культура. Горы, озера и исторические города делают Австрию привлекательной для жизни и отдыха.
  • Возможности для инвестиций. Несмотря на то, что средняя стоимость жилья в Австрии выше, чем в большинстве стран Европы, местный рынок недвижимости демонстрирует стабильный рост, обеспечивая потенциальную прибыль от аренды или последующей продажи.

Цены на австрийскую недвижимость

Цены на недвижимость в Австрии варьируются в зависимости от региона, типа недвижимости и ее расположения. По данным на декабрь 2024 года, средняя цена за квадратный метр составляет около €4611 евро.

Вот некоторые примеры стоимости недвижимости в различных регионах:

  • Вена: средняя цена за квадратный метр составляет около €4625 евро.
  • Форарльберг: один из самых дорогих регионов, где цена за квадратный метр достигает €4829 евро.
  • Бургенланд: более доступный регион с ценой около €2436 евро за квадратный метр.
  • Штирия: средняя стоимость составляет €2723 евро за квадратный метр.

Следует учитывать, что купить жилье в Австрии сейчас можно дешевле, чем 2023 году, когда цены были на 2,5% выше. Причем тенденция к снижению цены на австрийское жилье сохраняется.

Популярные города и районы Австрии для покупки жилья

При выборе места для приобретения недвижимости стоит обратить внимание на следующие города и регионы:

  • Вена. Столица Австрии является одним из старейших городов Европы с богатым культурным наследием и бурной городской жизнью. Купить однокомнатную квартиру в Вене можно в среднем за €256,335.
  • Зальцбург. Город исторических зданий и гор. Средняя стоимость квартир здесь варьируется от €4822 до €6865 за квадратный метр, а домов — от €2869 до €7273 за квадратный метр, что значительно выше среднего по стране. Особенно высокие цены наблюдаются в центральных районах.
  • Инсбрук. Город в сердце Альп, популярный среди любителей зимних видов спорта. Средняя стоимость квартир здесь составляет около €5216 за квадратный метр, а домов — до €7015 за квадратный метр.
  • Грац. Второй по величине город Австрии с развитой инфраструктурой и более доступными ценами на жилье. Средняя цена за квадратный метр составляет около €2723.
  • Клагенфурт. Город на юге страны, известный своими озерами и живописными пейзажами. Продажа недвижимости в Клагенфурте в Австрии осуществляется по цене около €2520 за квадратный метр для квартир и около €2407 для домов.

Особенности приобретения жилья в Австрии

При покупке недвижимости в Австрии необходимо учитывать следующие аспекты:

  • Налоги и сборы. Покупатель обязан уплатить налог на передачу собственности (3,5% от стоимости), нотариальные сборы (около 1,5%) и регистрационные сборы (1,1%). Общие дополнительные расходы могут составлять от 5% до 11% от стоимости недвижимости.
  • Документы. Необходимы действительный паспорт, подтверждение финансовой состоятельности и в некоторых случаях (объекты в приграничных зонах) разрешение от местных властей на приобретение недвижимости.
  • Требования для иностранцев. Граждане стран ЕС имеют те же права, что и австрийцы, при покупке недвижимости. Граждане третьих стран (например, России) могут столкнуться с необходимостью получения специального разрешения от местных властей.
  • Процесс покупки. Сделка обычно включает несколько этапов: выбор объекта, подписание предварительного и основного договоров, оплата и регистрация права собственности в земельном кадастре. Процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
  • Финансирование. Ипотечные кредиты доступны, но условия зависят от статуса покупателя и его финансового положения. В 2024 году процентные ставки по ипотеке в Австрии в среднем составляли около 4% годовых.

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Часто задаваемые вопросы о недвижимости Австрии

Какая средняя цена кв. метра у недвижимости в Австрии?

Расценки за квадрат жилья варьируются, в зависимости от региона. Наиболее дорогие цены установлены в столице Вене и туристическом районе Форарльберге. 1 кв. метр здесь стоит в среднем 5000 евро. В элитных ЖК и особняках расценки в 2 раза выше.Дешевле всего купить недвижимость в Австрии можно в Бургенланде и Штирии. Стоимость квадрата в этих регионах не превышает 2700 евро.

Какие предусмотрены требования для иностранцев, покупающих жилье в Австрии?

Иностранным лицам для приобретения недвижимости нужно получить разрешение от Государственной австрийской комиссии. Чтобы купить жилье в Австрии, также потребуется открыть счет в местном банке для расчета с продавцом и подтвердить легальность денежных средств, предоставив справки из налоговой службы.

Нужно ли иностранцам уплачивать налоги и сборы при покупке австрийской недвижимости?

Иностранным лицам необходимо оплатить налог за передачу права владения на объект и регистрационный сбор. Величина первого составляет 3,5% от кадастровой цены на недвижимость в Австрии, второго - 1,1%.
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