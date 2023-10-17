Новая недвижимость в Черногории: что важно знать иностранным покупателям
Покупка жилья в Черногории привлекает многих иностранцев. Главными аргументами в пользу переезда сюда на ПМЖ часто становятся благоприятный климат, недорогой уровень жизни и длительный курортный сезон. Черногория также славится хорошей экологией, которую создают горы и чистый морской воздух с побережья Адриатики.
Какое жилье можно приобрести в Черногории?
Местный рынок недвижимости предлагает объекты на любой вкус. Самым перспективным и комфортабельным жильем считаются новостройки в Черногории, возведенные за последние 5 лет. В большинстве случаев это многоквартирные жилые комплексы, напоминающие лучшие европейские отели в плане предоставления сервиса. На их территории есть бассейны, спа-салоны, фитнес-залы и другие инфраструктурные объекты.
Квартиры в новостройках в Черногории могут продаваться как в черновой/предчистовой отделке, так и полностью готовые к заселению. Этот момент необходимо уточнять у застройщиков, если недвижимость приобретается на этапе строительства. Чтобы купить максимально ликвидный объект, например, на платформе Realting.com, можно обратить внимание на новостройки в Черногории у первой линии. Благодаря близости к морю и живописным видам из окна они пользуются наибольшим спросом у арендаторов и покупателей.
Лучшие города для покупки жилья в новостройках в Черногории
Если квартира приобретается для сдачи в аренду, можно остановить выбор на Которе, Бечичи или Крашичи. Это лучшие черногорские курорты с высоким уровнем сервиса. Купленное здесь жилье будет приносить стабильный финансовый доход в купальный сезон.
Для постоянного проживания лучше подходят Подгорица и Тиват. Эти города хорошо развиты в инфраструктурном плане, предлагают множество вариантов для трудоустройства. Здесь можно купить новые апартаменты в центре или уютный частный дом на окраине.
Плюсы покупки квартир в новостройках Черногории и недвижимости другого типа
Инвестирование средств в местное жилье открывает ряд выгодных перспектив:
- отдых на лучших курортах Адриатики;
- получение ВНЖ за приобретение жилья на любую сумму;
- беспрепятственный въезд в 117 государств при наличии черногорского вида на жительство;
- проживание в стране с мягким климатом: летом температура держится в пределах 20-30 градусов тепла, зимой не опускается ниже 5.
В числе преимуществ: низкие налоги на владение жильем. Ставка в год варьируется от 0,1 до 1% от стоимости недвижимости с учетом ее состояния и расположения. Коммунальные платежи также невысокие: не более 130 евро в месяц для объектов площадью 80-90 «квадратов».