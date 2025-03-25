Жилой комплекс Tivat Park

Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте.
В пешей доступности английская школа Knightsbridge и городской парк.
Возможна рассрочка до 5 лет!
Квартиры продаются по системе ключ в руки, с мебелью и бытовой техникой. Возможен ремонт по индивидуальному дизайну. Внутренняя отделка выполняется из высококачественных материалов с добавлением природного дерева и камня, WINDFREE Samsung кондиционеры, сантехника Villeroy & Boch, Kartell LAUFEN.
На продажу представлены квартиры , площадью от 25 м2 до 121 м2.
Комплекс закрытого типа имеет следующую инфраструктуру:
-бассейн
-подземный паркинг
-фитнес-зал
-SPA
-зоны для барбекю
-зона для отдыха с открытым камином
-косметический салон
-кафе
-игровая комната.
Компания-застройщик предоставляет услуги консьерж-сервиса 24/7 и услуги по управлению недвижимости (долгосрочная и краткосрочная аренда).