  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилой комплекс Tivat Park

Жилой комплекс Tivat Park

Тиват, Черногория
от
$134,580
;
12
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25322
ID новостройки на Realting
In CRM: 23923
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте.
В пешей доступности английская школа Knightsbridge и городской парк.

Возможна рассрочка до 5 лет!

Квартиры продаются по системе ключ в руки, с мебелью и бытовой техникой. Возможен ремонт по индивидуальному дизайну. Внутренняя отделка выполняется из высококачественных материалов с добавлением природного дерева и камня, WINDFREE Samsung кондиционеры, сантехника Villeroy & Boch, Kartell LAUFEN.


На продажу представлены квартиры , площадью от 25 м2 до 121 м2.

Комплекс закрытого типа имеет следующую инфраструктуру:

-бассейн 

-подземный паркинг 

-фитнес-зал

-SPA

-зоны для барбекю

-зона для отдыха с открытым камином

-косметический салон

-кафе

-игровая комната.

Компания-застройщик предоставляет услуги консьерж-сервиса 24/7 и услуги по управлению недвижимости (долгосрочная и краткосрочная аренда).

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 88.8
Цена за м², USD 4,826
Цена квартиры, USD 428,702

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс
Херцег-Нови, Черногория
от
$124,986
Жилой комплекс Sveti Luka
Печурице, Черногория
от
$103,336
Жилой комплекс ParkSide Tivat
Тиват, Черногория
от
$141,783
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Тиват, Черногория
от
$587,217
Апарт - отель Kolasin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$463,891
Вы просматриваете
Жилой комплекс Tivat Park
Тиват, Черногория
от
$134,580
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Херцег-Нови, Черногория
от
$124,986
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
🗝️ Квартира под ключ на побережье жемчужины Адриатического моря 💹 На данном этапе Доходность 20% 🪙 Возможна рассрочка до декабря 2026г   📍Херцен-Нови, Черногория 🏨 Готовность объекта декабрь 2026 года   Расположенный вдоль побережья Адриатического моря, небольшой городок…
Агентство
Зарубежная недвижимость
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Будва, Черногория
от
$176,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 64 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа в строящемся доме квартиры 65 м2 расположена на 1 этаже и имеет свою огромную терассу в 20 метров, которая не входит в стоимость 2 спальни 1 санузел Цена кв м 2500 м Дом на этапе окончания 2024 г При покупке вы не платите налог в 3 %
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Мельине, Черногория
от
$299,691
A7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg Novi Продается! Две роскошные двухуровневые квартиры, 44,3 кв.м. с идеальным видом на море в бутик-проекте на первой линии к морю в Мельджине, Херцег-Нови. Апартаменты состоят из кухни открытой планировки, …
Агентство
Red Feniks Montenegro
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации