Парк Резиденс

PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс.

Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования.

Комплекс состоит из 3-х блоков:

Блок А- состоит из жилых квартир различных типов.

Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го

по 8-й этаж.

Блок С – включает в себя квартиры - кондо - расположены с 1-й по 4-й этаж.

Сдача блока А – сентябрь 2023 г.

Срок сдачи В и С -март 2025 г.

Локация:

Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар

До моря- 450 м

До аэропорта Подгорика -50 мин.

До Будвы-30 мин.

До Котора-40 мин.

До Тиват-50 мин.

ИНФРАСТРУКТУРА:

Бассейн открытый на территории комплекса

Бассейны на крыше комплекса

бутик-спа

турецкая баня

фитнес-центр

рестораны

торговые центры

зоны отдыха

подземная парковка (Блок А - на 60 мест)

управляющая компания и др.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:

Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м

Высококачественные скоростные лифты с домофоном

Система генератора для резервного питания

Надежная теплоизоляция

Материалы повышенной огнестойкости

Энергоэффективность

Шумоизоляция стен

Видеодомофон

Ландшафтный дизайн сада и террасы

Центральная спутниковая система телевидения

PARK Residence предлагает элитные апартаменты разных планировок:

Студия

с 1 -ой спальней

с 2 –мя спальнями

Все апартаменты сдаются с высококачественной отделкой.

С шикарнымс видом - на море или на тихие горы.

Площадь и стоимость апартаментов:

А блок- 35.9-74.2 м2

Б блок – 24.75-71.5 м2

С блок – 38.5 – 77.0 м2

План оплаты:

1) 100% оплата

2) ПВ -50%, 50 %- в рассрочку (Блок -А, В, С)

3) ПВ -30%, 70 %- в рассрочку (Блок –В, С)

Возможна сдача апартаментов в управление.

PARK Residence станет исключительным центром жизни в Баре, Черногория.

Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в

строительном секторе.

PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходит для сдачи в

аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность

получать пассивный доход от сдачи в аренду!