Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro.

Возможна оплата в РФ, Украине и за криптовалюту.

Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентхаусы, идеально спроектированные с использованием материалов, мебели и оборудования высочайшего качества.

Независимо от того, ищете ли вы основное жилье, дом для отдыха или объект для инвестиций, The Dreams by Dukley предлагает непревзойденный образ жизни в плане комфорта, удобства и качества.

Проект строится с помощью передовых технологий и премиальных материалов. Особое внимание уделенотончайшим деталям, чтобы обеспечить жителям непревзойденный комфорт.

Услуги и удобства:

• Частный консьерж

• Бассейн на крыше с эффектом бесконечности

• Служба безопасности

• Подземный гараж

• Индивидуальные кладовые

• Система умного дома

Базовый пакет отделки включает элегантный дизайн интерьера, с возможностью выбора между двумя стилями - итальянским и скандинавским. Кроме того, по запросу, каждая квартира может быть меблирована и оборудована материалами и оборудованием высочайшего качества.

Идеальная инфраструктура

Комплекс расположен рядом с роскошной мега-яхт-мариной Porto Montenegro и в удобной близости от международных школ, а также аэропортов Тиват, Подгорица и Дубровник.

Роскошное соседство

Помимо марины, Porto Montenegro предлагает очаровательный роскошный поселок, пятизвездочный отель Regent, роскошные бутики, магазины, рестораны и спортивно-оздоровительные объекты, привлекающие активных людей из всех частей света круглый год.

Гарантированный доход от инвестиций

Инвестируя в проект Dreams by Dukley, вы можете получить гарантированный доход 6% годовых на вложенные средства - на срок 3 года.

Безупречный сервис

Являясь владельцем резиденции в проекте Dreams by Dukley, Вы будете иметь собственную консьерж службу и охрану, которые будут к Вашим услугам круглосуточно.