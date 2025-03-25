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Жилой комплекс The Dreams by Dukley

Тиват, Черногория
от
$587,217
BTC
6.9848234
ETH
366.1044557
USDT
580 571.8551182
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25319
ID новостройки на Realting
In CRM: 23915
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro.

Возможна оплата в РФ, Украине и за криптовалюту.

Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентхаусы, идеально спроектированные с использованием материалов, мебели и оборудования высочайшего качества.

Независимо от того, ищете ли вы основное жилье, дом для отдыха или объект для инвестиций, The Dreams by Dukley предлагает непревзойденный образ жизни в плане комфорта, удобства и качества.

Проект строится с помощью передовых технологий и премиальных материалов. Особое внимание уделенотончайшим деталям, чтобы обеспечить жителям непревзойденный комфорт.

Услуги и удобства: 

• Частный консьерж 

• Бассейн на крыше с эффектом бесконечности

• Служба безопасности

• Подземный гараж 

• Индивидуальные кладовые

• Система умного дома

Базовый пакет отделки включает элегантный дизайн интерьера, с возможностью выбора между двумя стилями - итальянским и скандинавским. Кроме того, по запросу, каждая квартира может быть меблирована и оборудована материалами и оборудованием высочайшего качества.

Идеальная инфраструктура 

Комплекс расположен рядом с роскошной мега-яхт-мариной Porto Montenegro и в удобной близости от международных школ, а также аэропортов Тиват, Подгорица и Дубровник.

Роскошное соседство

Помимо  марины, Porto Montenegro предлагает очаровательный роскошный поселок, пятизвездочный отель Regent, роскошные бутики, магазины, рестораны и спортивно-оздоровительные объекты, привлекающие активных людей из всех частей света круглый год.

Гарантированный доход от инвестиций 

Инвестируя в проект Dreams by Dukley, вы можете получить гарантированный доход 6% годовых на вложенные средства - на срок 3 года.

Безупречный сервис 

Являясь владельцем резиденции в проекте Dreams by Dukley, Вы будете иметь собственную консьерж службу и охрану, которые будут к Вашим услугам круглосуточно.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 99.0
Цена за м², USD 12,700
Цена квартиры, USD 1,26 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 281.0
Цена за м², USD 14,230
Цена квартиры, USD 4,00 млн
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Коммерческое помещение
Площадь, м² 164.5
Цена за м², USD 19,588
Цена квартиры, USD 3,22 млн

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

Видеообзор жилой комплекс The Dreams by Dukley

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Жилой комплекс The Dreams by Dukley
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от
$587,217
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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