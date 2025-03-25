Жилой комплекс Rezevici Hills

Новый эксклюзивный проект премиум-класса на Будванской Ривьере в поселке Режевичи.

Идеальная локация для инвестиций и жизни.

Проект расположен в одном из самых престижных районов Будванской Ривьеры, предлагая уникальное сочетание природной красоты, уединения и развитой инфраструктуры. Панорамные виды на Адриатическое море, шаговая доступность к лучшим пляжам и ресторанам делают этот комплекс идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и высокое качество жизни.

Преимущества проекта.

• Панорамные виды: апартаменты имеют открытые террасы с захватывающими морскими пейзажами.

• Инфраструктура: 4 бассейна, SPA-центр, фитнес-зал, рестораны и лаунж-зоны, гараж, детская зона.

• Безопасность и приватность: закрытая территория, консьерж-сервис 24/7.

• Высокое качество строительства: премиальные материалы, современные технологии, энергосберегающие решения.

• Инвестиционная привлекательность: высокий потенциал роста стоимости недвижимости и стабильный доход от аренды.



Типы апартаментов и их особенности:

• Апартаменты с 1 спальней, площадью 55-63 м2

• Апартаменты с 2 спальнями, площадью 75-92 м2

Каждый апартамент продается в чистовой отделке и оснащён системой кондиционирования Samsung и сантехникой Hansgrohe и Geberit, встроенными шкафами и кухней.



Международный аэропорт находится всего в 30 минутах езды, что делает локацию удобной для частых путешествий.

Близость к ключевым объектам.



Пляжи:

• Drobni Pijesak – 1,2 км

• Sveti Stefan – 1,8 км

• Galija Beach Club – 2,9 км

Города:

• Будва – 11 км

• Котор – 25 км

• Тиват – 38 км

Аэропорты:

• Аэропорт Тиват – 32 км

• Аэропорт Подгорица – 62 км

• Аэропорт Дубровник – 81 км.