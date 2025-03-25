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Жилой комплекс Rezevici Hills

Krstac, Черногория
от
$356,493
;
17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25530
ID новостройки на Realting
In CRM: 25909
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 04.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Krstac

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Новый эксклюзивный проект премиум-класса на Будванской Ривьере в поселке Режевичи.

Идеальная локация для инвестиций и жизни.

Проект расположен в одном из самых престижных районов Будванской Ривьеры, предлагая уникальное сочетание природной красоты, уединения и развитой инфраструктуры. Панорамные виды на Адриатическое море, шаговая доступность к лучшим пляжам и ресторанам делают этот комплекс идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и высокое качество жизни.

 

Преимущества проекта.

• Панорамные виды: апартаменты имеют открытые террасы с захватывающими морскими пейзажами.

• Инфраструктура: 4 бассейна, SPA-центр, фитнес-зал, рестораны и лаунж-зоны, гараж, детская зона.

• Безопасность и приватность: закрытая территория, консьерж-сервис 24/7.

• Высокое качество строительства: премиальные материалы, современные технологии, энергосберегающие решения.

• Инвестиционная привлекательность: высокий потенциал роста стоимости недвижимости и стабильный доход от аренды.

 


Типы апартаментов и их особенности:

• Апартаменты с 1 спальней, площадью 55-63 м2

• Апартаменты с 2 спальнями, площадью 75-92 м2

Каждый апартамент продается в чистовой отделке и оснащён системой кондиционирования Samsung и сантехникой Hansgrohe и Geberit, встроенными шкафами и кухней.


Международный аэропорт находится всего в 30 минутах езды, что делает локацию удобной для частых путешествий.

 

Близость к ключевым объектам.


Пляжи:

• Drobni Pijesak – 1,2 км

• Sveti Stefan – 1,8 км

• Galija Beach Club – 2,9 км

 

Города:

• Будва – 11 км

• Котор – 25 км

• Тиват – 38 км

 

Аэропорты:

• Аэропорт Тиват – 32 км

• Аэропорт Подгорица – 62 км

• Аэропорт Дубровник – 81 км.

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 64.0
Цена за м², USD 5,800
Цена квартиры, USD 379,568

Местонахождение на карте

Krstac, Черногория

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Жилой комплекс Rezevici Hills
Krstac, Черногория
от
$356,493
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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