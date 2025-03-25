Жилой комплекс Rezevici Hills

Новый эксклюзивный проект премиум-класса на Будванской Ривьере в поселке Режевичи.
Идеальная локация для инвестиций и жизни.
Проект расположен в одном из самых престижных районов Будванской Ривьеры, предлагая уникальное сочетание природной красоты, уединения и развитой инфраструктуры. Панорамные виды на Адриатическое море, шаговая доступность к лучшим пляжам и ресторанам делают этот комплекс идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и высокое качество жизни.
Преимущества проекта.
• Панорамные виды: апартаменты имеют открытые террасы с захватывающими морскими пейзажами.
• Инфраструктура: 4 бассейна, SPA-центр, фитнес-зал, рестораны и лаунж-зоны, гараж, детская зона.
• Безопасность и приватность: закрытая территория, консьерж-сервис 24/7.
• Высокое качество строительства: премиальные материалы, современные технологии, энергосберегающие решения.
• Инвестиционная привлекательность: высокий потенциал роста стоимости недвижимости и стабильный доход от аренды.
Типы апартаментов и их особенности:
• Апартаменты с 1 спальней, площадью 55-63 м2
• Апартаменты с 2 спальнями, площадью 75-92 м2
Каждый апартамент продается в чистовой отделке и оснащён системой кондиционирования Samsung и сантехникой Hansgrohe и Geberit, встроенными шкафами и кухней.
Международный аэропорт находится всего в 30 минутах езды, что делает локацию удобной для частых путешествий.
Близость к ключевым объектам.
Пляжи:
• Drobni Pijesak – 1,2 км
• Sveti Stefan – 1,8 км
• Galija Beach Club – 2,9 км
Города:
• Будва – 11 км
• Котор – 25 км
• Тиват – 38 км
Аэропорты:
• Аэропорт Тиват – 32 км
• Аэропорт Подгорица – 62 км
• Аэропорт Дубровник – 81 км.