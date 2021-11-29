Emerald Residence

Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно.

Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя концепт «гармоничного проживания с природой рядом с центром города».

Только представьте себе: в вашем жилом комплексе есть зеленый газон с розарием. Пребывание в гармонии с природой может привести вас к более гармоничным отношениям с самим собой и со своим окружением.