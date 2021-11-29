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Emerald Residence

Сустас, Черногория
от
€56,650
;
13
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно.
Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя концепт «гармоничного проживания с природой рядом с центром города».
Только представьте себе: в вашем жилом комплексе есть зеленый газон с розарием. Пребывание в гармонии с природой может привести вас к более гармоничным отношениям с самим собой и со своим окружением.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Количество этажей
Количество этажей
11
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 57.1
Цена за м², EUR 2,450 – 2,452
Цена квартиры, EUR 139,895
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 72.0 – 73.5
Цена за м², EUR 2,065 – 2,350
Цена квартиры, EUR 150,318 – 172,608
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 140.3
Цена за м², EUR 1,656
Цена квартиры, EUR 255,956
Местонахождение новостройки
Сустас, Черногория

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Emerald Residence
Сустас, Черногория
от
€56,650
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eNovogradnja
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