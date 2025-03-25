Жилой комплекс с личными бассейнами в Тивате

Апартаменты для самых взыскательных- уникальные апартаменты с собственным бассейном в эксклюзивном проекте в новом районе Тивата. Это вторая очередь комплекса, состоящего и 3 частей: таунхаусы, апартаменты и виллы.

Каждый апартамент имеет собственный бассейн, зону для отдыха и паркинг места.

Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 400 м. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы, Тиват и Porto-Montenegro. Отличительной чертой проекта является наличие гардеробных, большой террасы и собственного бассейна.



Апартаменты продаются в чистовой отделке премиум класса с использованием натуральных материалов, таких как природный камень и дерево, укомплектованы Vileroy Boch сантехникой и системой климатизации Daikin. Предусмотрены отдельные гардеробные комнаты и кладовые для хранения вещей, подогрев пола, система «умный дом».



Также в проекте на продажу имеются таунхаусы, пентхаусы и виллы.



Управляющая компания обеспечит круглосуточное обслуживание комплекса и инфраструктуры, самые надёжные системы безопасности и видеонаблюдение.