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Жилой комплекс с личными бассейнами в Тивате

Тиват, Черногория
от
$729,047
;
16
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Квартиры Квартиры
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ID: 25318
ID новостройки на Realting
In CRM: 25902
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Апартаменты для самых взыскательных- уникальные апартаменты с собственным бассейном в эксклюзивном проекте в новом районе Тивата. Это вторая очередь комплекса, состоящего и 3 частей: таунхаусы, апартаменты и виллы.

Каждый апартамент имеет собственный бассейн, зону для отдыха и паркинг места.

Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 400 м. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы, Тиват и Porto-Montenegro. Отличительной чертой проекта является наличие гардеробных, большой террасы и собственного бассейна.


Апартаменты продаются в чистовой отделке премиум класса с использованием натуральных материалов, таких как природный камень и дерево, укомплектованы Vileroy Boch сантехникой и системой климатизации Daikin. Предусмотрены отдельные гардеробные комнаты и кладовые для хранения вещей, подогрев пола, система «умный дом».

Также в проекте на продажу имеются таунхаусы, пентхаусы и виллы.

Управляющая компания обеспечит круглосуточное обслуживание комплекса и инфраструктуры, самые надёжные системы безопасности и видеонаблюдение.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 134.0
Цена за м², USD 9,005
Цена квартиры, USD 1,21 млн

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс с личными бассейнами в Тивате
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