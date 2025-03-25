Жилой комплекс Muo Kotor Bay

Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой.
Комплекс состоит из двух современных зданий с панорамными окнами и террасами, откуда открываются завораживающие виды на старый город Котор и Которский залив. Во дворе обустроена зона для отдыха и детская площадка.
До исторического центра Котора – всего 10 минут пешком, где вас ждут узкие каменные улочки, средневековые крепостные стены, уютные площади и дух многовековой истории, охраняемой ЮНЕСКО.
• В продаже имеются апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями.
• Площадь: от 38 м² до 75 м².
• Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой.
При покупке от застройщика покупатель освобождается от уплаты налога.
Этот жилой комплекс идеально подойдет как для комфортного проживания с семьей, так и для выгодной инвестиции.