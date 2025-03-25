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Жилой комплекс Muo Kotor Bay

Муо, Черногория
от
$228,263
16.05.2025
$228,263
12.03.2025
$157,765
;
5
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25320
ID новостройки на Realting
In CRM: 25904
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Муо

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой.

Комплекс состоит из двух современных зданий с панорамными окнами и террасами, откуда открываются завораживающие виды на старый город Котор и Которский залив. Во дворе обустроена зона для отдыха и детская площадка.

До исторического центра Котора – всего 10 минут пешком, где вас ждут узкие каменные улочки, средневековые крепостные стены, уютные площади и дух многовековой истории, охраняемой ЮНЕСКО.

• В продаже имеются апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями.
• Площадь: от 38 м² до 75 м².
• Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой.

При покупке от застройщика покупатель освобождается от уплаты налога.

Этот жилой комплекс идеально подойдет как для комфортного проживания с семьей, так и для выгодной инвестиции.
 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 55.0
Цена за м², USD 4,501
Цена квартиры, USD 247,538
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 72.0
Цена за м², USD 4,455
Цена квартиры, USD 320,773
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 106.0
Цена за м², USD 4,481
Цена квартиры, USD 474,997

Местонахождение на карте

Муо, Черногория

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Жилой комплекс Muo Kotor Bay
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от
$228,263
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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