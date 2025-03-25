Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря.
Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные до мелочей детали создают атмосферу абсолютного комфорта и эксклюзивности.
Особенности проекта:
• 1 линия, в самом центре Будвы.
• 212 полностью меблированных апартаментов различных планировок (1+1, 2+1, 3+1 и роскошные пентхаусы).
• Пятизвёздочный отель на 144 номера.
• Торговые помещения: модные магазины, рестораны, кафе и мастерские.
Из большинства апартаментов открываются живописные виды на Старый город, остров Святого Марка, горы и марину. Здесь гармонично сочетаются близость к культурным и историческим достопримечательностям и спокойствие привилегированной жизни у моря.
Инфраструктура комплекса:
• Бассейн инфинити с панорамным видом и баром
• Рестораны, бары и зоны для отдыха
• Частный пляж с пляжным рестораном и баром
• Медицинский центр
• Современный фитнес-центр и зона для йоги
• SPA, зоны отдыха и сад на крыше
• Конференц-зал и пространства для деловых встреч
• Многоуровневая крытая парковка
• Круглосуточный консьерж-сервис.
Торговая зона комплекса станет вашим любимым местом для прогулок и шопинга, где вас ждут премиальные бренды, эксклюзивные дизайнерские магазины и рестораны высокой кухни.
Условия оплаты:
• Первый взнос — 25%
• Рассрочка — 75% на срок до 24 месяцев.
Riviera — место, где каждая деталь создана для того, чтобы вы чувствовали себя особенными.