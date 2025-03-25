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Жилой комплекс Riviera

Будва, Черногория
от
$485,915
;
25 1
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 25675
ID новостройки на Realting
In CRM: 25908
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Дата обновления: 04.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

О комплексе

Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря.


Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные до мелочей детали создают атмосферу абсолютного комфорта и эксклюзивности.

 

Особенности проекта:

• 1 линия, в самом центре Будвы.

• 212 полностью меблированных апартаментов различных планировок (1+1, 2+1, 3+1 и роскошные пентхаусы).

• Пятизвёздочный отель на 144 номера.

• Торговые помещения: модные магазины, рестораны, кафе и мастерские.

 

Из большинства апартаментов открываются живописные виды на Старый город, остров Святого Марка, горы и марину. Здесь гармонично сочетаются близость к культурным и историческим достопримечательностям и спокойствие привилегированной жизни у моря.

 

Инфраструктура комплекса:


• Бассейн инфинити с панорамным видом и баром

• Рестораны, бары и зоны для отдыха

• Частный пляж с пляжным рестораном и баром

• Медицинский центр

• Современный фитнес-центр и зона для йоги

• SPA, зоны отдыха и сад на крыше

• Конференц-зал и пространства для деловых встреч

• Многоуровневая крытая парковка

• Круглосуточный консьерж-сервис.

 

Торговая зона комплекса станет вашим любимым местом для прогулок и шопинга, где вас ждут премиальные бренды, эксклюзивные дизайнерские магазины и рестораны высокой кухни.

 

Условия оплаты:


• Первый взнос — 25%


• Рассрочка — 75% на срок до 24 месяцев.

 

Riviera — место, где каждая деталь создана для того, чтобы вы чувствовали себя особенными.
 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.0
Цена за м², USD 7,966
Цена квартиры, USD 496,898
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 119.0
Цена за м², USD 8,010
Цена квартиры, USD 974,776

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

Видеообзор жилой комплекс Riviera

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Жилой комплекс Riviera
Будва, Черногория
от
$485,915
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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