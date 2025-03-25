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Жилой комплекс

Херцег-Нови, Черногория
от
$124,986
;
6
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Описание Описание
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ID: 25773
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Город
    Херцег-Нови

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

🗝️ Квартира под ключ на побережье жемчужины Адриатического моря

💹 На данном этапе Доходность 20%

🪙 Возможна рассрочка до декабря 2026г

 

📍Херцен-Нови, Черногория

🏨 Готовность объекта декабрь 2026 года

 

Расположенный вдоль побережья Адриатического моря, небольшой городок, с потрясающей природной красотой,

кристально чистой водой, нетронутыми пляжами и панорамным видом на Которский залив.

 

Пять различных типов студий, резиденций 1+1, 2+1 и 3+1 предлагают оригинальную архитектуру, которая соответствует ожиданиям роскоши, комфорта и престижа, тщательно продуманные интерьеры, просторные балконы с видом на море.

 

Дополнительные строения включают в себя:

-бассейны,

-спа-центр,

- спортзал

-детскую площадку.

 

Инфраструктура- предоставляется полный спектр услуг и удобств, включая охрану, уборку, и техническое обслуживание.

Комплекс будет сдаваться с полной чистовой отделкой. Тщательно продуманные интерьеры, просторные балконы с видом на море.

 

💫Варианты использования комплекса:

-дача у моря

-для постоянного проживания

-для сдачи в аренду.

 

💫В строящемся проекте, находящемся в 300 м от моря, имеются в продаже:

-студии от 109 000 евро ( вид на море)

-квартиры с 1 спальней от 144 980 евро ( вид на море)

-квартиры с 2 спальнями от 218 500 евро ( вид на море)

 

🪙Варианты оплат

- 100% оплата Перевод на банковский счет

- Первоначальный взнос 50% , на остаток рассрочка до декабря 2026 года

 

💫В комплексе самый крупный бассейн на побережье Херцен-Нови, площадью 200 м2.

 

💰Цены на данном этапе позволяют получить доход 20% по окончанию строительства.

 

🚩Предложение ограничено

Наличие и актуальные цены уточняйте.

 

📞Звоните за подробностями

🎁 Консультация в подарок

 

✅Помощь в юридических вопросах

✅ Организую встречу онлайн с экспертом этой страны

✅Обеспечу сопровождение сделки на всех этапах

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✅Русскоговорящие представители в каждой стране.

Местонахождение на карте

Херцег-Нови, Черногория

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Жилой комплекс
Херцег-Нови, Черногория
от
$124,986
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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