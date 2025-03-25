Жилой комплекс

🗝️ Квартира под ключ на побережье жемчужины Адриатического моря
💹 На данном этапе Доходность 20%
🪙 Возможна рассрочка до декабря 2026г
📍Херцен-Нови, Черногория
🏨 Готовность объекта декабрь 2026 года
Расположенный вдоль побережья Адриатического моря, небольшой городок, с потрясающей природной красотой,
кристально чистой водой, нетронутыми пляжами и панорамным видом на Которский залив.
Пять различных типов студий, резиденций 1+1, 2+1 и 3+1 предлагают оригинальную архитектуру, которая соответствует ожиданиям роскоши, комфорта и престижа, тщательно продуманные интерьеры, просторные балконы с видом на море.
Дополнительные строения включают в себя:
-бассейны,
-спа-центр,
- спортзал
-детскую площадку.
Инфраструктура- предоставляется полный спектр услуг и удобств, включая охрану, уборку, и техническое обслуживание.
Комплекс будет сдаваться с полной чистовой отделкой. Тщательно продуманные интерьеры, просторные балконы с видом на море.
💫Варианты использования комплекса:
-дача у моря
-для постоянного проживания
-для сдачи в аренду.
💫В строящемся проекте, находящемся в 300 м от моря, имеются в продаже:
-студии от 109 000 евро ( вид на море)
-квартиры с 1 спальней от 144 980 евро ( вид на море)
-квартиры с 2 спальнями от 218 500 евро ( вид на море)
🪙Варианты оплат
- 100% оплата Перевод на банковский счет
- Первоначальный взнос 50% , на остаток рассрочка до декабря 2026 года
💫В комплексе самый крупный бассейн на побережье Херцен-Нови, площадью 200 м2.
💰Цены на данном этапе позволяют получить доход 20% по окончанию строительства.
🚩Предложение ограничено
Наличие и актуальные цены уточняйте.
📞Звоните за подробностями
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