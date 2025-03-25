Жилой комплекс

🗝️ Квартира под ключ на побережье жемчужины Адриатического моря

💹 На данном этапе Доходность 20%

🪙 Возможна рассрочка до декабря 2026г

📍Херцен-Нови, Черногория

🏨 Готовность объекта декабрь 2026 года

Расположенный вдоль побережья Адриатического моря, небольшой городок, с потрясающей природной красотой,

кристально чистой водой, нетронутыми пляжами и панорамным видом на Которский залив.

Пять различных типов студий, резиденций 1+1, 2+1 и 3+1 предлагают оригинальную архитектуру, которая соответствует ожиданиям роскоши, комфорта и престижа, тщательно продуманные интерьеры, просторные балконы с видом на море.

Дополнительные строения включают в себя:

-бассейны,

-спа-центр,

- спортзал

-детскую площадку.

Инфраструктура- предоставляется полный спектр услуг и удобств, включая охрану, уборку, и техническое обслуживание.

Комплекс будет сдаваться с полной чистовой отделкой. Тщательно продуманные интерьеры, просторные балконы с видом на море.

💫Варианты использования комплекса:

-дача у моря

-для постоянного проживания

-для сдачи в аренду.

💫В строящемся проекте, находящемся в 300 м от моря, имеются в продаже:

-студии от 109 000 евро ( вид на море)

-квартиры с 1 спальней от 144 980 евро ( вид на море)

-квартиры с 2 спальнями от 218 500 евро ( вид на море)

🪙Варианты оплат

- 100% оплата Перевод на банковский счет

- Первоначальный взнос 50% , на остаток рассрочка до декабря 2026 года

💫В комплексе самый крупный бассейн на побережье Херцен-Нови, площадью 200 м2.

💰Цены на данном этапе позволяют получить доход 20% по окончанию строительства.

🚩Предложение ограничено

Наличие и актуальные цены уточняйте.

📞Звоните за подробностями

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