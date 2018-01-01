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River Side

Игало, Черногория
от
€94,072
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11
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О комплексе

Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Варианты квартир, выставленных на продажу:

  • Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро.
  • Апартаменты с двумя спальнями, площадью 67-116 м2, по цене от 148 450 евро.
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Игало, Черногория

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River Side
Игало, Черногория
от
€94,072
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