River Side

Тиват, Черногория

от €360,000

Квартира с 3 спальнями находится в Калиманьска, Тиват. Эта просторная квартира может похвастаться общей площадью 136 квадратных метров и имеет 2 зеленые террасы, предоставляя вам достаточно места, чтобы насладиться потрясающим видом на окрестности. Каждая из террас в квартире снабжена водопроводом. В квартире также есть 2 современные и элегантно оформленные ванные комнаты, которые идеально подходят для вашего комфорта и удобства. Квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”. Район отличный, с легким доступом к магазинам, пляжам и Порто Монтенегро. В подземной парковке есть парковочное место, гарантирующее, что ваше транспортное средство всегда безопасно и надежно. Кроме того, если вы ищете больше места, у вас есть возможность владеть другими квартирами в том же комплексе, включая 4-комнатную квартиру. В целом, эта квартира является отличной инвестиционной возможностью, которая сочетает в себе роскошь, комфорт и удобство. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!