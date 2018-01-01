River Side

Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великолепный вид на море: либо в сторону аутентичного Старого города Будвы, либо пляжа Бечичи и живописного острова Святой Стефан, который является визитной карточкой страны. Под зданием проходит тоннель, ведущий на набережную Будвы - основное место пеших прогулок вдоль моря.
Машино-место в подземном гараже - 50 000 евро
Добро пожаловать в эту потрясающую 4-комнатную квартиру в Тивате. Эта квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”, который спроектирован с идеальным сочетанием современного стиля и функциональности. Квартира может похвастаться 122,5 квадратных метров жилой площади. Есть две ванные комнаты и просторная терраса. Сам комплекс спроектирован с акцентом на качество и функциональность. Есть подземная парковка, обеспечивающая безопасную и надежную парковку для вашего автомобиля.
Расположение этой квартиры непобедимо. Он расположен в хорошем районе, который находится недалеко от магазинов, пляжей и Porto Montenegro, роскошной пристани с многочисленными удобствами. У вас будет все, что вам нужно, прямо на пороге.
Также в продаже имеется 3-комнатная квартира в пределах того же комплекса. Это уникальная возможность владеть роскошной квартирой в одном из самых востребованных мест в Тивате.
Это инвестиционная возможность, которую нельзя упустить.
Квартира с 3 спальнями находится в Калиманьска, Тиват. Эта просторная квартира может похвастаться общей площадью 136 квадратных метров и имеет 2 зеленые террасы, предоставляя вам достаточно места, чтобы насладиться потрясающим видом на окрестности. Каждая из террас в квартире снабжена водопроводом. В квартире также есть 2 современные и элегантно оформленные ванные комнаты, которые идеально подходят для вашего комфорта и удобства.
Квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”. Район отличный, с легким доступом к магазинам, пляжам и Порто Монтенегро.
В подземной парковке есть парковочное место, гарантирующее, что ваше транспортное средство всегда безопасно и надежно.
Кроме того, если вы ищете больше места, у вас есть возможность владеть другими квартирами в том же комплексе, включая 4-комнатную квартиру.
В целом, эта квартира является отличной инвестиционной возможностью, которая сочетает в себе роскошь, комфорт и удобство. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!