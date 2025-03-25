  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилой комплекс в пригороде Тивата

Жилой комплекс в пригороде Тивата

Тиват, Черногория
от
$115,727
;
11
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25321
ID новостройки на Realting
In CRM: 24906
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.

Апартаменты спроектированы так, чтобы максимально использовать естественное освещение и наслаждаться панорамными видами на окружающую природу.

В комплексе 3 здания A, B и C, в которых расположены 133 апартамента, а также коммерческие помещения на 1 этаже. Имеется охраняемая подземная парковка и кладовки. Все апартаменты имеют высококачественную отделку и сантехнику, обеспечивающую комфорт и элегантность. На верхних этажах здания расположены роскошные пентхаусы с 3 спальнями с панорамными видами на море. Просторные террасы с джакузи для отдыха на свежем воздухе. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в просторных помещениях и дают возможность наслаждаться незабываемыми морскими пейзажами.

Жители имеют широкий спектр удобств на территории:
- большой открытый бассейн на первом этаже 
- бассейн на крыше в здании B
- детская площадка
- тренажерный зал 
- магазины, супермаркет и аптека
- рецепция и система видеонаблюдения.

Внутренняя отделка включает в себя:
- мульти-сплит-система отопления и охлаждения во всех комнатах (А+) от Carrier
- деревянный пол французского производства 
- алюминиевые окна с двойным остеклением 
- итальянская керамическая плитка на кухнях и в ванных комнатах
- сантехника Laufen и Hansgrohe.
Комплексные пакеты мебели доступны по запросу.

Идеальная инфраструктура.

Рядом вся городская инфраструктура.

Компания-застройщик предоставляет услуги консьерж-сервиса 24/7 и услуги по управлению недвижимости.
 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 57.2 – 109.0
Цена за м², USD 4,365 – 5,588
Цена квартиры, USD 249,728 – 609,092
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 181.0
Цена за м², USD 6,394
Цена квартиры, USD 1,16 млн

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Резиденция Emerald Residence
Сусташ, Черногория
от
$77,942
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$89,541
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Будва, Черногория
от
$176,767
Жилой комплекс Sveti Luka
Печурице, Черногория
от
$103,336
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Бечичи, Черногория
от
$2,500
Вы просматриваете
Жилой комплекс в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$115,727
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Provodina, Черногория
от
$107,441
Количество этажей 4
Площадь 43–116 м²
44 объекта недвижимости 44
Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Варианты квартир, выставленных на продажу: Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро. Апартаменты с двумя сп…
Агентство
eNovogradnja
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом WooW Ivanovici by MDRealty
Многоквартирный жилой дом WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Черногория
от
$125,815
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 88–115 м²
5 объектов недвижимости 5
Представляем вашему вниманию новый захватывающий жилой комплекс, расположенный в живописном курортном районе Бечичи. Этот проект является воплощением мечты о доме у моря, предлагая большинство квартир с непревзойдёнными видами на морское побережье. Разработанный с использованием передовых…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Бечичи, Черногория
от
$2,500
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации