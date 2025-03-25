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Жилой комплекс Lustica Bay

Радовичи, Черногория
от
$450,430
от
$3,95 млн/м²
08.04.2025
$463,700
03.03.2025
$303,492
;
27 1
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25222
ID новостройки на Realting
In CRM: 13918
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Радовичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов  LEED Silver сертификата.

Lustica Bay - полноценный городок с собственным пляжем в красивейшем месте Черногории - на полуострове Луштица! Рядом уже построена площадь Piazza, которая представляет собой настоящий новый центр города и является отличным связующим звеном между Marina Village и полем для гольфа Gary Player. Открыты рестораны, спортивные площадки для тенниса, баскетбола и мини-футбола, фитнес-центр, обустроен зеленый парк, детская игровая зона и фитнес-зона в парке, супермаркет, банк, почта.

Комплекс спланирован как  город-клуб, который объединит людей со всего мира, увлеченных гольфом, яхтингом, верховой ездой, водными видами спорта или просто желающих красивого, элегантного отдыха в окружении нетронутой природы, чистейшего моря. Развитая инфраструктура данного комплекса объединяет в себе все необходимое для роскошной и безопасной жизни: гольф-поля на 18 лунок,  2 марины с причалом для яхт на 170 мест, 7 отелей, в т.ч. фешенебельный гольф-отель, 1 200 апартаментов класса люкс, 500 вилл и таунхаусов, школы, медицинские центры, центр талассотерапии, конференц-центр и другие объекты инфраструктуры, предлагающие комфортный отдых в течении всего года.

Lustica Bay это будущий город с неповторимой архитектурой, сочетающей в себе традиционные и современные элементы, над которыми будут работать известные архитекторы.

В 2024 состоялось торжественное открытие  гольф-курорта с 18-луночным полем для гольфа - The Peaks Lustica Bay! Это уникальное место предлагает идеальные условия для игроков в гольф любого уровня. Созданное при участии известного дизайнера Гари Плейера, поле для гольфа The Peaks впечатляет своей красотой, видами на лазурное море и гармонично вписывается в окружающую природу. В этом уголке спокойствия и безмятежности, вы окунетесь в первозданную природу Черногории.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 71.0 – 105.0
Цена за м², USD 6,904 – 8,000
Цена квартиры, USD 487,393 – 832,629
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 83.4 – 118.0
Цена за м², USD 6,921 – 13,139
Цена квартиры, USD 573,702 – 1,53 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 115.0 – 135.0
Цена за м², USD 6,295 – 10,930
Цена квартиры, USD 719,807 – 1,60 млн
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 214.2 – 338.5
Цена за м², USD 0 – 10,597
Цена квартиры, USD 2,86 млн – 3,88 млн
Квартиры Квартира
Площадь, м² 65.0
Цена за м², USD 7,215
Цена квартиры, USD 464,828

Местонахождение на карте

Радовичи, Черногория

Видеообзор жилой комплекс Lustica Bay

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от
$450,430
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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