Жилой комплекс Lustica Bay

Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов LEED Silver сертификата.

Lustica Bay - полноценный городок с собственным пляжем в красивейшем месте Черногории - на полуострове Луштица! Рядом уже построена площадь Piazza, которая представляет собой настоящий новый центр города и является отличным связующим звеном между Marina Village и полем для гольфа Gary Player. Открыты рестораны, спортивные площадки для тенниса, баскетбола и мини-футбола, фитнес-центр, обустроен зеленый парк, детская игровая зона и фитнес-зона в парке, супермаркет, банк, почта.

Комплекс спланирован как город-клуб, который объединит людей со всего мира, увлеченных гольфом, яхтингом, верховой ездой, водными видами спорта или просто желающих красивого, элегантного отдыха в окружении нетронутой природы, чистейшего моря. Развитая инфраструктура данного комплекса объединяет в себе все необходимое для роскошной и безопасной жизни: гольф-поля на 18 лунок, 2 марины с причалом для яхт на 170 мест, 7 отелей, в т.ч. фешенебельный гольф-отель, 1 200 апартаментов класса люкс, 500 вилл и таунхаусов, школы, медицинские центры, центр талассотерапии, конференц-центр и другие объекты инфраструктуры, предлагающие комфортный отдых в течении всего года.

Lustica Bay это будущий город с неповторимой архитектурой, сочетающей в себе традиционные и современные элементы, над которыми будут работать известные архитекторы.

В 2024 состоялось торжественное открытие гольф-курорта с 18-луночным полем для гольфа - The Peaks Lustica Bay! Это уникальное место предлагает идеальные условия для игроков в гольф любого уровня. Созданное при участии известного дизайнера Гари Плейера, поле для гольфа The Peaks впечатляет своей красотой, видами на лазурное море и гармонично вписывается в окружающую природу. В этом уголке спокойствия и безмятежности, вы окунетесь в первозданную природу Черногории.