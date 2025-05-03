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Виллы с бассейном в Черногории

Подгорица
3
Херцег-Нови
36
Рисан
13
Бар
72
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118 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,53 млн
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Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Продается новая современная вилла в элитном поселке Костаница. Вилла находится на территори…
$715,754
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 304 м²
Вилла 304 м2 на участке 561 м2. Будванская ривьера. Продается роскошная вилла с видом на…
$1,14 млн
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Агентство
Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальне…
$513,999
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 859 м²
Продаётся роскошная трёхэтажная вилла в итальянском стиле, разработанная известным итальянск…
$648,933
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Villa in the Bay of Kotor, Morinj A villa located on the first line of the sea in a pictu…
$729,133
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Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 150 м²
5 ванных 6 спален, Вилла площадью 1150 м2 Участок 1000 м2 На вилле четыре этажа: …
$2,17 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 240 м²
Столив, Бока Которский залив. Роскошная вилла 240 м2 на участке 600 м2 с 6 спальнями на 3 э…
$889,050
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 497 м²
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла общей…
$1,36 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продаем новую виллу на Барской ривьере. Отличная подъездная дорога. Вилла находится в окруже…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м2…
$1,19 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Продается прекрасная Вилла с бассейном в Черногории. Панорамные виды на море и горы не ос…
$455,595
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Община Херцег-Нови, Черногория
Площадь 235 м²
Вилла 235 м2 Бока Которском заливе, Костаница стоимостью  - на 1-й линии от моря - Площа…
$887,344
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 8 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ID 1463 🌴 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В БАРЕ – ВИД НА МОРЕ И ГОРЫ! 📍 Локация: Бар, рай…
$452,147
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Современная семейная вилла общей площадью 480 м2 с бассейном размером 5,5 м х 4 м, расположе…
$1,83 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Дом площадью 260 m2 Участок 900 м2 В доме панорамные окна с видами на море и горы Отоплен…
$1,03 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Агентство
Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Предлагаем Вашему вниманию роскошный закрытый комплекс расположен в Тудоровичах, старейшей д…
$1,67 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла с потрясающим видом на море в закрытом комплексе в Черногории Продается роскошная в…
$661,259
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Продается великолепная вилла в эксклюзивном охраняемом комплексе из трех вилл, расположенном…
$553,266
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Полье, Черногория
Вилла
Полье, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Продается современный дом в Баре, Черногория Продается новый дом в Баре, Черногория, площ…
$380,158
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продается просторная вилла площадью 155 м2 с огромной террасой в 129 м2, входящая в состав п…
$1,41 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Boreti, Черногория
Вилла
Boreti, Черногория
Площадь 170 м²
Вилла в Бечичи с панорамным видом на море. Состоит из трех спален, три санузла, гостиная с …
$575,267
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Агентство
Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 314 м²
Продажа: Вилла с бассейном с сауной и бильярдным залом в Черногории, Будванская ривьера П…
$650,850
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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