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Виллы в Луштица, Черногория

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31 объект найдено
Вилла в Луштица, Черногория
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Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,53 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,86 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$4,85 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 185 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,05 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Эксклюзивная вилла на набережной предлагается для продажи, расположенная в первом ряду у бер…
$4,39 млн
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 7 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Площадь: 350м2земельный участок: 544м2 (или необязательно - 1200м2, с дополнительным земельн…
$2,07 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 492 м²
Продаются два красивых участка общей площадью 985 м2 в солнечной деревне Мркови, на полуостр…
Цена по запросу
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Замечательная вилла, которая расположена на первой линии моря и имеет собственный выход к пл…
$1,16 млн
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Вилла 15 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 15 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 15
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Площадь дома: 560 м2 (504 м2 + 56 м2 терраса)Вспомогательная площадь здания: 219 м2Площадь з…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Эксклюзивная продажа - Luxury VILLA с приватным печом, MIRIŠTE (LUŠTICA) Расположенная в о…
$4,39 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,97 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
На продажу выставлена изысканно отремонтированная вилла общей площадью 240 кв.м., расположен…
$574 833
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На одном из самых эксклюзивных мест на черногорском побережье, на полуострове Луштица, в неп…
$5,54 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,24 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 7 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 7 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Валовая площадь: 220 м2 (148 м2 нетто)Спальни: 4;Ванные комнаты: 3 +1Историческая каменная в…
$2,19 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла 5 комнат в Lusticka, Черногория
Вилла 5 комнат
Lusticka, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Современные виллы на полуострове Луштица — Вилла 2 Эти виллы представляют собой уникально…
$1,13 млн
НДС
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Вилла 14 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 14 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 14
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Площадь: 680 м2Площадь участка: 1000 м2Спальни: 7+ дополнительные апартаментыВанные комнаты:…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 235 м2 на участке…
$1,38 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,21 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 8 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 8 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 558 м²
Этаж 2/2
Представляем вашему вниманию новую роскошную виллу на полуострове Луштица - оазис уединения …
$3,48 млн
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VALUE.ONE
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 770 м²
Мы представляем вам эксклюзивную виллу на знаменитом полуострове Луштица в районе Миловичи. …
$4,19 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Роскошная вилла в стадии строительства, общая площадь 288 м2 на первой линии к морю в Занкиц…
$3,93 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и ак…
$2,10 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Представляем Вашему вниманию виллу на первой линии моря в поселке Росе (Ривьера Херцег-Нови)…
Цена по запросу
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Площадь: 350м2; Участок: 544м2 (или, по желанию, можно приобрести дополнительно 656 кв.м.   …
$1,30 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
На продажу выставлена изысканно отремонтированная вилла общей площадью 240 кв.м., расположен…
$522 531
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Луштица, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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