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Виллы в Lustica, Черногория

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6 объектов найдено
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Предлагаем на продажу современный дом на Луштице, Понта Весло площадью 268 на участке 324. Л…
€440,000
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First Realty
Языки общения: English
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Lustica, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Продажа – новая вилла с прекрасным видом на море, Жанице, Герцег-Нови. Площадь виллы сост…
€765,000
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Вилла 4 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море в Lustica, Черногория
Вилла 4 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До мор…
€1,25 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Lustica, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Черногории на первой линии Площадь дома: 450м2 Площадь участка: 700м2 Причал 30м2…
€1,50 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Lustica, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Площадь: 350м2; Участок: 544м2 (или, по желанию, можно приобрести дополнительно 656 кв.м…
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с пирсом в Lustica, Черногория
Вилла 4 спальни с пирсом
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Вилла находится на первой линии у моря, на полуострове Луштица, в 10 минутах ходьбы прогулоч…
€2,50 млн
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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