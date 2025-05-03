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Виллы с гаражом в Черногории

Подгорица
3
Херцег-Нови
36
Рисан
13
Бар
72
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117 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Община Котор, Черногория
Вилла 5 комнат
Община Котор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
wp:paragraph Эксклюзивное предложение! Вилла на Адриатическом море в поселке Крымовица! /w…
$632,315
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/3
Представляем вам уникальный жилой комплекс на живописной частной территории площадью 23 000 …
$345,781
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 402 м2 жилого помещения + гараж площадью 120 м2 (из которого входят…
$934,221
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Продается новая современная вилла в элитном поселке Костаница. Вилла находится на территори…
$715,754
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 859 м²
Продаётся роскошная трёхэтажная вилла в итальянском стиле, разработанная известным итальянск…
$648,933
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 8 комнат в Добра Вода, Черногория
Вилла 8 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Количество этажей 3
ID-2343 🔥 Элитная вилла с панорамным видом на море в Доброй Воде  Роскошная современна…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 150 м²
5 ванных 6 спален, Вилла площадью 1150 м2 Участок 1000 м2 На вилле четыре этажа: …
$2,17 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа! Вилла в живописном месте Боко-Которского залива, Прчань. Вилла расположена всего…
$1,08 млн
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 497 м²
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла общей…
$1,36 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Продаётся новая вилла в Утехе, оснащённая красивым бассейном на крыше. Дом построен с исполь…
$369,466
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м2…
$1,19 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 404 м²
Этаж 2/2
Продаётся просторная вилла общей площадью 404 квадратных метров, расположенная в первой лини…
$1,26 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Продается прекрасная Вилла с бассейном в Черногории. Панорамные виды на море и горы не ос…
$455,595
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Уникальная недвижимость в поселке Видиковац, вблизи Будвы с панорамным видом на море, остров…
$636,023
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Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продаются две впечатляющие виллы, расположенные отдельно друг от друга. Каждая из них предла…
$897,275
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Дом площадью 260 m2 Участок 900 м2 В доме панорамные окна с видами на море и горы Отоплен…
$1,03 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
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First Realty
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Вилла в Столив, Черногория
Вилла
Столив, Черногория
Площадь 690 м²
Предлагаем на продажу комплекс из двух эксклюзивных вилл на первой линии в Столиве. Уникальн…
Цена по запросу
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First Realty
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Продается великолепная вилла в эксклюзивном охраняемом комплексе из трех вилл, расположенном…
$553,266
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Этаж 3/3
На продажу выставлен уникальный дизайнерский дом в поселке Режевичи, Черногория, сочетающий …
$3,48 млн
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Вилла 5 комнат в Кунье, Черногория
Вилла 5 комнат
Кунье, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается полностью оборудованная вилла с бассейном на крыше в Утехе. Расположенный в жив…
$377,954
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First Realty
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Превосходная вилла с 5 спальнями в Бигово — Ваш уголок у моря Представляем вашему вниманию п…
$519,419
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Вилла 6 комнат в Krstac, Черногория
Вилла 6 комнат
Krstac, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
К продаже представлена эксклюзивная вилла класса люкс, расположенная в престижном поселке Ск…
$1,68 млн
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Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Закрытый элитный поселок, уникальный в Черногории находится в Баре, место Добра Вода. Курорт…
$830,706
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Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ID-1906 Продается шикарная новая вилла в Херцег Нови. Основные характеристики: Л…
$934,984
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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First Realty
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Параметры недвижимости в Черногории

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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