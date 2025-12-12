Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Черногория
  3. Blizikuce
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Blizikuce, Черногория

Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Современная вилла с видом на море в Близикуче Элегантная современная вилла, сочетающая ср…
$577,312
НДС
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Почувствуйте воплощение жизни на берегу моря с этой исключительной виллой, которая в настоящ…
$1,24 млн
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 5
Продается вилла в Тудоровичах в роскошном закрытом комплексе в 15 минутах от города Будва, о…
$1,74 млн
OneOne
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Продаются две впечатляющие виллы, расположенные отдельно друг от друга. Каждая из них предла…
$994,251
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Всего в нескольких минутах езды от всемирно известного Свети Стефана, в безмятежном и зелено…
Цена по запросу
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Gross villa area: 580 m² Net villa area: 461 m² Land area: 1,500 m² Number of bathrooms: …
$3,35 млн
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Эта трехуровневая вилла является частью комплекса из трех вилл, расположенный недалеко от Др…
$1,40 млн
Вилла 6 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 6 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается потрясающая вилла в поселке Тудоровичи, рядом с островом Св.Стефан, в 15 минутах о…
$2,74 млн
Вилла 10 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 10 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Жилая площадь: 250м2Площадь земельного участка: 650 м2Спальни: 5Ванные комнаты: 5+2 туалетаЦ…
$1,51 млн
VernaVerna
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Общая площадь 450 кв.м. Площадь участка 1000 кв.м.
$976,815
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 7
На продажу: роскошные виллы с захватывающими видами, которые в настоящее время строятся в Бу…
Цена по запросу
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
«Царско село» — это жилой комплекс из 36 эксклюзивных вилл с впечатляющим панорамным видом н…
$644,667
Вилла 13 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 13 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 496 м²
Площадь виллы: 496 м2Площадь земли: 1732 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 5+2Бассейн, сауна, спор…
$3,41 млн
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 632 м²
moreРоскошная вилла с полной отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 м…
$2,41 млн
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ЧЕРНОГОРИЯ.REALESTAТЕ.СЧАCТЬЕ🌏🇲🇪 РОСКОШНАЯ ТРЕХУРОВНЕВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В БУДВАНСКОМ П…
$2,58 млн
Вилла 7 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 7 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Жилая площадь: 420м2Площадь земельного участка: 700 м2Спальни: 4Ванные комнаты: 5+1 туалетЦе…
$1,61 млн
Вилла 5 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 5 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Две виллы площадью 114 м2 каждая в Близикуце, Будва. Каждая вилла имеет парковочное место, ч…
$565,998
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 5
Вилла на продажу в Тудоровичах в элитном закрытом комплексе в 15 минутах от города Будва, от…
$1,86 млн
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается: строящаяся роскошная вилла, расположенная в эксклюзивном …
Цена по запросу
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продаются две впечатляющие виллы, расположенные отдельно друг от друга. Каждая из них предла…
$994,251
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эксклюзивная новая вилла на продажу! Это впечатляющее свойство занимает площадь 600 м2, расп…
$3,51 млн
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недавно построенная роскошная вилла с общей площадью 400 м2 продается в Близикуче, Будва.Вил…
Цена по запросу
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Продаются две впечатляющие виллы, расположенные отдельно друг от друга. Каждая из них предла…
$884,245
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Эта трехуровневая вилла является частью комплекса из трех вилл, расположенный недалеко от Др…
$1,40 млн
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Эта трехуровневая вилла является частью комплекса из трех вилл, расположенный недалеко от Др…
$1,25 млн
Вилла 5 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 5 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Location: Blizikuće settlement, 500m from the main road Budva-Petrovac, 1.5 km from  S…
$2,37 млн
