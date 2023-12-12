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Виллы в Доброта, Черногория

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39 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Donji Orahovac, Черногория
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Площадь дома: 250 м2 + терраса 55 м2 Площадь земельного участка: 700 м2 Количество спален:…
€950,000
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First Realty
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Вилла 3 спальни в Доброта, Черногория
Вилла 3 спальни
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Продается участок вместе с проектом, оплаченным разрешением на строительство и подрядом на …
€270,000
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Доброта, Черногория
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
€1,80 млн
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First Realty
Языки общения: English
Вилла 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Доброта, Черногория
Вилла 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 507 м²
Жилая площадь: 507 м2 Жилых комнат: 2 Спален: 6 Ванных комнат: 6 Вид на море – из всех с…
€1,60 млн
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Вилла 8 спален в Donji Orahovac, Черногория
Вилла 8 спален
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 8
Площадь 675 м²
NUM 1452 Продается роскошная вилла, расположенная в 40 метрах от моря. Вилла выполнена в …
€750,000
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Вилла 4 спальни в Donji Orahovac, Черногория
Вилла 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 4
Площадь 280 м²
NUM 898 Продается вилла в живописной деревне Ораховац, всего в 200 метрах от небольшого пе…
€1,000,000
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Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Доброта, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Бока Которская бухта. Двухэтажная вилла с тремя спальнями рядом с пляжем. Расстояние до…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Площадь земельного участка, включая остров, подъездную дорогу и парковку, составляет 460…
€2,30 млн
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с двором в Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с двором
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Этаж 2
Котор, Прчань — Вилла с прекрасным видом на Которский залив на продажу К вилле ведет частная…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с двором в Доброта, Черногория
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с двором
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Бока Которская бухта. Посёлок Доброта. Двухэтажный дом из натурального камня на первой л…
€750,000
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Вилла 7 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Доброта, Черногория
Вилла 7 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Площадь 510 м²
Общая площадь 510 кв.м., в том числе: Жилая площадь 450 кв.м. Площадь мансарды 60 кв.м…
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Здание имеет общую площадь 380 м2 и полезную площадь около 300 м2. Она состоит из гостин…
€1,30 млн
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Вилла 7 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Доброта, Черногория
Вилла 7 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Площадь 235 м²
Площадь: 235м2; Площадь участка: 491м2; Количество спален: 7; Общее количество номеров: …
€1,30 млн
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Вилла 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Доброта, Черногория
Вилла 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Площадь 168 м²
Старинная трёхэтажная вилла с пятью спальнями, на первой линии у моря. Вилла является ис…
€950,000
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Вилла 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Доброта, Черногория
Вилла 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Эта старинная трёхэтажная вилла была отреставрирована, с сохранением традиционного стиля…
€750,000
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Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh в Donji Orahovac, Черногория
Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Вилла  в посёлке Ораховац - с двумя  спальнями, своим садом и всего в одной минуте  до п…
€230,000
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Вилла 2 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Donji Orahovac, Черногория
Вилла 2 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Вилла  в посёлке Ораховац - с двумя  спальнями, своим садом и всего в одной минуте  до п…
€350,000
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Donji Orahovac, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Просторная, семейная вилла с 4 спальнями, отдельной летней кухней и большим садом. Площа…
€397,000
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Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Donji Orahovac, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Вилла в посёлке Ораховац - 3 спальни, уютный, зеленый садик До моря 100м. Площадь виллы:…
€340,000
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Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Доброта, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 193 м²
Десять вилл, каждая из которых  -   с тремя спальнями, своим садиком на 1 линии в элитно…
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Площадь виллы: 420 кв.м. Площадь участка: около 1500 кв.м. Кол-во спален: 4 Кол-во ванны…
€2,20 млн
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Вилла 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Доброта, Черногория
Вилла 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Просторная вилла с потрясающим видом на Боко-Которский залив, находится всего в 150 метр…
€575,000
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Эта вилла  в пос. Доброта - каменный, отреставрированный дом с 4 спальнями и своим прича…
€1,20 млн
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Вилла 5 спален в Доброта, Черногория
Вилла 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Трехэтажная вилла 365 м2 в городе Доброта. Первый этаж: гараж, прачечная, помещения…
€1,65 млн
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Вилла 3 спальни с террасой в Доброта, Черногория
Вилла 3 спальни с террасой
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Описание объекта: Трехэтажная вилла верандного типа, террасы спускаются. На данный момент в…
€1,85 млн
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Вилла 4 спальни с двором, с подвалом в Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни с двором, с подвалом
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Настоящий отреставрированный дворец в Люте из камня, на первой линии. Четырехэтажная вилла, …
€2,95 млн
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Вилла 4 ванных с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Доброта, Черногория
Вилла 4 ванных с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 4
Просторная вилла с потрясающим видом на Боко-Которский залив, находится всего в 150 метрах о…
€550,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с центральным отоплением, с камином в Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни с видом на море, с центральным отоплением, с камином
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Старинная вилла с причалом в Ораховце. После реставрации и ремонта. Трехэтажный дом площадью…
€949,999
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
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