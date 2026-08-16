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Виллы в Доброте, Черногория

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35 объектов найдено
Вилла в Доброта, Черногория
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Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 819 м²
Общая площадь застройки: 819 м2Площадь земли: 534 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7+1Гаражи: 2Ка…
Цена по запросу
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,82 млн
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже виллу в закрытом комплексе Morena Kotor Bay, расположенном в Свети Стас…
$2,83 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Площадь 490 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Элитный каменный особняк с пятью спальнями на первой ли…
$2,91 млн
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Вилла 4 комнаты в Доброта, Черногория
Вилла 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Новая меблированная вилла с видом на море на первой линии в закрытом охраняемом комплексе с …
$1,97 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Описание объекта: Трехэтажная вилла верандного типа, террасы спускаются. На данный момент вн…
$2,13 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,93 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
К продаже предлагается старинный, уникальный, исторический дворец на первой линии у моря, в …
Цена по запросу
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Эта уникальная вилла расположена прямо на берегу моря, в одном из самых престижных районов К…
$2,25 млн
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Вилла 9 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 9 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Площадь: 420 м2Площадь земли: 713 м2Спальни: 4Ванные комнаты: 5.гаражджакузиБассейн для купа…
$6,81 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
$1,04 млн
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Этаж 3/3
Современная вилла с бассейном и видом в ДобротеРоскошная вилла в элитном комплексе из шести …
$2,83 млн
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Этаж 4/4
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$2,45 млн
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Площадь виллы: 193 м2Площадь сада: 100 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 3Гаражное пространствоВил…
$2,42 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла 9 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 9 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Площадь дома: 380 м2Площадь земли: 651 м2Спальни: 5Ванные комнаты: 4Подлинная каменная вилла…
$2,29 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Элитный каменный особняк с шестью спальнями на первой л…
$3,14 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 415 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Каменная вилла с шестью спальнями на первой линии у мор…
$3,14 млн
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Этаж 2/2
Современная роскошная вилла с 5 спальнями в элитном комплексе из 6 вилл в городе Доброта, в …
$1,82 млн
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Вилла 1 комната в Доброта, Черногория
Вилла 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Исключительная возможность приобрести традиционный каменный дом в первой линии к морю, распо…
$2,32 млн
НДС
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Вилла 10 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 10 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Площадь: 267 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 4 + 2Гараж: 39 м2Роскошно меблированная семейная ви…
$2,17 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла 1 комната в Доброта, Черногория
Вилла 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
An exceptional opportunity to acquire a traditional stone house in the first line to the sea…
$2,32 млн
НДС
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в Доброте, общей площадью 300 м2. Планировка дома располагает: шесть спальны…
$1,05 млн
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Вилла 9 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 9 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 419 м²
Площадь виллы: 419 м2Площадь земельного участка: 1,294 м2Спальни: 5Ванные комнаты: 4+1Парков…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла 9 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 9 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 3/3
Дом в Люте с бассейном и тремя квартирами.Предлагается к продаже дом в Люте, расположенный м…
$2,31 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Здание имеет общую площадь 380 м2 и полезную площадь около 300 м2. Она состоит из гостиной с…
$1,41 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Площадь земельного участка, включая остров, подъездную дорогу и парковку, составляет 460м2. …
$2,50 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Просторная вилла с потрясающим видом на Боко-Которский залив, находится всего в 150 метрах о…
$624,076
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 507 м²
Жилая площадь: 507 м2 Жилых комнат: 2 Спален: 6 Ванных комнат: 6 Вид на море – из всех спале…
$1,74 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Эта вилла  в пос. Доброта - каменный, отреставрированный дом с 4 спальнями и своим причалом …
$1,30 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Площадь 490 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Старинная отреставрированная элитная вилла из натуральн…
$2,70 млн
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