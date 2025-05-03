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Виллы с террасой в Черногории

Подгорица
3
Херцег-Нови
36
Рисан
13
Бар
72
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121 объект найдено
Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Бар, Черногория
Вилла 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 200 кв метров на участке 400 кв метров в Барской ривьер…
$714,514
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Представляем Вашему вниманию новую люкс виллу с бассейном, с большим садом и с панорамным ви…
$519,191
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальне…
$513,999
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Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Villa in the Bay of Kotor, Morinj A villa located on the first line of the sea in a pictu…
$729,133
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Вилла 8 комнат в Добра Вода, Черногория
Вилла 8 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Количество этажей 3
ID-2343 🔥 Элитная вилла с панорамным видом на море в Доброй Воде  Роскошная современна…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Radenovici, Черногория
Вилла
Radenovici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Located in the scenic village of Tudorovići, just minutes from Sveti Stefan and the Budva Ri…
$885,708
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First Realty
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе премиум-кла…
$652,855
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 438 м²
К продаже предлагается современная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Новая вилла…
$1,14 млн
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Вилла 8 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ID 1463 🌴 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В БАРЕ – ВИД НА МОРЕ И ГОРЫ! 📍 Локация: Бар, рай…
$452,147
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вашему вниманию представляем эксклюзивные виллы в прекрасном месте Журич, Герцег-Нови. Это э…
$1,56 млн
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Современная семейная вилла общей площадью 480 м2 с бассейном размером 5,5 м х 4 м, расположе…
$1,83 млн
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Montesale
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Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,39 млн
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Вилла 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Новая вилла на побережье Бока- Которской бухты в поселке Крашичи. Это спокойное тихое место …
$574,772
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Вилла находится на первой линии у моря, на полуострове Луштица, в 10 минутах ходьбы прогулоч…
$2,60 млн
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
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First Realty
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Вилла в Durasevici, Черногория
Вилла
Durasevici, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 676 м²
К продаже предлагается эксклюзивная вилла на первой береговой линии с приватным выходом к мо…
Цена по запросу
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Кунье, Черногория
Вилла 3 комнаты
Кунье, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ID-1717 Продается белоснежная вилла-дуплекс в Утехе, Хладна Увала (Видиковац) Предлаг…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 3/3
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,79 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Описание объекта: Трехэтажная вилла верандного типа, террасы спускаются. На данный момент в…
$1,93 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Эксклюзивная 3-х этажная вилла, всего в 200 метрах от променадной зоны города Будва и моря. …
$1,82 млн
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Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ID-1906 Продается шикарная новая вилла в Херцег Нови. Основные характеристики: Л…
$934,984
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Срочная продажа эксклюзивной виллы в Режевичах, общей площадью 434м2 на участке 654м2. Эта в…
$815,834
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
К продаже предлагается роскошная вилла в Режевичах, в элитном жилом комплексе. Данный компле…
Цена по запросу
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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First Realty
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Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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