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Виллы в Жабляке, Черногория

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6 объектов найдено
Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Предлагаем вашему вниманию чудесный, уютный домик в одном из наилучших районов Жабляка с нев…
$152,665
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Если вы мечтаете о доме в окружении природы, где царят тишина и покой, то этот вариант для в…
$172,629
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Откройте для себя идеальное сочетание комфорта и уединения в этой великолепной вилле площадь…
$524,346
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TekceTekce
Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Представляем вашему вниманию великолепный 4 этажный дом Savoja Žabljak, который идеально под…
$678,185
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается действующий бизнес по аренде новых коттеджей в живописном районе Разврше, который …
$369,919
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
На продажу предлагается уютный дом расположенный в живописном месте – поселке Питомине, Жабл…
$369,919
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