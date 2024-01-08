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Виллы в Рисан, Черногория

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9 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рисан, Черногория
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Двухэтажная вилла, площадью 140 м2 с просторной эксплуатируемой крышей 100 м2, и с потрясающ…
€299,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
Вилла 5 спален в Рисан, Черногория
Вилла 5 спален
Рисан, Черногория
Число комнат 5
Площадь 554 м²
В одном из красивейших мест Боко-Которского залива, предлагается роскошная вилла класса люк…
Цена по запросу
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Вилла 7 спален в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 554 м²
Потрясающая вилла на набережной с собственным причалом в Которе, Рисан  Площадь дома: 554 …
€3,50 млн
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English
Вилла с видом на море, с видом на горы в Рисан, Черногория
Вилла с видом на море, с видом на горы
Рисан, Черногория
Продажа: Участок в Боко-Которском заливе с проектом строительства виллы. Участок располо…
€95,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
Вилла 5 спален в Рисан, Черногория
Вилла 5 спален
Рисан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
NUM 1103 Трехэтажная вилла прямо на побережье Адриатического моря с пляжем и пирсом. Из окн…
€2,20 млн
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Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с двором в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с двором
Рисан, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 554 м²
Этаж 2
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
€3,50 млн
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Вилла 11 спален у моря в Рисан, Черногория
Вилла 11 спален у моря
Рисан, Черногория
Количество спален 11
Площадь 380 м²
Вилла расположена в 20 м от главной дороги и моря, перед домом есть понтон и пляж; Площа…
€770,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в Рисан, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 669 м²
Современная вилла на первой береговой линии с приватным пляжем и причалом для яхт, расположе…
Цена по запросу
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Вилла 7 спален с видом на море в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален с видом на море
Рисан, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 554 м²
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане. Ви…
€3,50 млн
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