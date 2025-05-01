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Виллы в Kostanjica, Черногория

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14 объектов найдено
Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 424 м²
Расположение: пос. Костаница Площадь виллы: 350+74 кв.м. Площадь участка: 800 кв.м. Колич…
$1,34 млн
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First Realty
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Площадь: 200м2; Вспомогательное здание (крытая терраса): 17м2; Площадь участка: 381м2; Спаль…
$488,407
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Вилла 5 комнат в Kostanjica, Черногория
Вилла 5 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
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$860,328
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Площадь 424 м²
Бока Которская бухта, район Костаница. Вилла с шестью спальнями. Вид на море Расстояние до…
Цена по запросу
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Property Description Котор, Костаница — Новая современн…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Kostanjica, Черногория
Вилла 9 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 424 м²
Total area: 350+74 sq.m. Plot area: 800 sq.m. Number of bedrooms: 6 Number of bathrooms: …
$1,34 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 532 м²
Этаж 4
Откройте для себя ваш уединенный уголок в этой потрясающей вилле, расположенной на берегу мо…
$3,62 млн
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Агентство
CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Продается новая современная вилла в элитном поселке Костаница. Вилла находится на территори…
$715,754
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
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$847,590
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается вилла, в жилом комплексе в Костанице. Вилла находится на первой линии у моря. Обща…
$913,777
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Площадь 424 м²
Новая, трёхэтажная вилла, на расстоянии 5 метров от моря. Великолепные виды открываются с те…
$1,06 млн
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Вилла 4 комнаты в Kostanjica, Черногория
Вилла 4 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Цена по запросу
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Гештенья, Черногория
Вилла 6 комнат
Гештенья, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Вилла в жилом комплексе, расположенном на 1 линии с собственным пляжем и всей необходимой ин…
$921,702
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Агентство
VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Площадь недвижимости: 235 м2 Участок: 400 м2 Спальни: 4; Ванные комнаты: 3; Этажи: 3; Гараж:…
$738,038
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