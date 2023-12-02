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Виллы в Podi-Sasovici, Черногория

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Podi-Sasovici, Черногория
Вилла 3 спальни
Podi-Sasovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
К продаже предлагается панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в соврем…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Podi-Sasovici, Черногория
Вилла 3 спальни
Podi-Sasovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
В продаже панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в современном стиле с…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Podi, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Компактная и функциональная вилла в клубной деревне недалеко от Герцег-Нови. Деревня состои…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 6 спален с predostavlyaetsya VNZh в Podi-Sasovici, Черногория
Вилла 6 спален с predostavlyaetsya VNZh
Podi-Sasovici, Черногория
Количество спален 6
Площадь 396 м²
Площадь: 396м2, с террасами; Площадь земельного участка: 1200м2; Спальни: 6; Санузлы: 3;…
€530,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Podi-Sasovici, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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