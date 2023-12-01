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Виллы в Сутоморе, Черногория

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21 объект найдено
Вилла 6 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Сутоморе, Черногория
Вилла 6 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Сутоморе, Черногория
Комнаты 7
Площадь 150 м²
Дом с видом на море (5 мин пешим ходом до пляжа «Сутоморе» - входит в топ 20 лучших пляжей Ч…
€150,000
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Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ID 726 Продается дом в Ратаце,  пригород г. Бар Дом после полной реновации. Площадь д…
€135,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Продается аутентичный каменный дом после реставрации в Барской ривьере, Сутоморе. Дом площа…
€220,000
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Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Продается дом в Сутоморе, выполнен в стиле шале, разделен на две полностью изолированные по…
€150,000
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Вилла 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Продается дом в поселке Сутоморе, Барская ривьера. Дом площадью 70 м2 расположен на участке…
€130,000
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Площадь 250 м²
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года пост…
€200,000
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Площадь 180 м²
Продается дом в поселке Сутоморе, Барская ривьера. Дом площадью 180м2 расположен на участке…
€180,000
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Вилла 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Продается дом в поселке Ратац, Барская ривьера.  Двухэтажный дом с бассейном. Два отдельных…
€370,000
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Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Продается дом в Сутоморе, Барская ривьера. Двухэтажный дом площадью 100 м2 располагает 3 ко…
€145,000
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Вилла 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Продается дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом площадью 150м2 расположен на участке 200м2. …
€145,000
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Вилла 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Продается дом в поселке Сутоморе, Барская ривьера. Район Заградже, с участка открывается пр…
€135,000
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Сутоморе, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Площадь 231 м²
Будванская ривьера, район Тудоровичи. Две новые виллы от Застройщика Виллы продаются от…
€850,000
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Вилла 6 спален в Сутоморе, Черногория
Вилла 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
NUM 5404 Роскошная вилла на продажу с видом на море, площадь 500м2. Вилла расположена в непо…
€3,89 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Уютная просторная вилла с баней и бассейном Площадь участка-677м2 Стены дома - кирпич…
€569,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Сутоморе, Черногория
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Вилла в 10 минутах прогулочным шагом от централ…
€480,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Сутоморе, Черногория
Вилла 5 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Площадь 350 м²
NUM 4967 Эта эксклюзивная трехэтажная вилла расположена в живописной деревне Ратак и предлаг…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Площадь 301 м²
NUM 4732 Продается двухэтажный дом с террасой на крыше в Сутоморе. Площадь дома составля…
€600,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Площадь виллы с террасами составляет 400 м2. Участок 1500 м2. На первом этаже расположен гар…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален с видеонаблюдением в Сутоморе, Черногория
Вилла 5 спален с видеонаблюдением
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Продается роскошная вилла в городе Бар, Шушань. Участок общей площадью 540 м2, дом площадью …
€470,000
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Вилла 5 спален с видом на море в Сутоморе, Черногория
Вилла 5 спален с видом на море
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Площадь 225 м²
Код объекта - 1.25.728.6731  Уникальная элитная вилла  - приятное сочетание гармонии эколог…
€370,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с двором, с баней в Сутоморе, Черногория
Вилла 4 спальни с видом на море, с двором, с баней
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Код объекта - 1.25.728.6580ВИЛЛА С БАССЕЙННОМ. Площадь участка-677м2 Стены дома - кирпич.Пло…
€565,000
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