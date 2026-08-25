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Виллы в Сутоморе, Черногория

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6 объектов найдено
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Двухэтажный дом с террасой на крыше на продажу в Сутоморе. Площадь дома составляет 301 м2, …
$860 502
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Уютная просторная вилла с баней и бассейном Площадь участка-677м2 Стены дома - кирпич.…
$671 370
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Вилла в 10 минутах прогулочным шагом от централ…
$561 681
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Площадь 231 м²
Будванская ривьера, район Тудоровичи. Две новые виллы от Застройщика Виллы продаются отдель…
$952 221
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Площадь виллы с террасами составляет 400 м2. Участок 1500 м2. На первом этаже расположен гар…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Великолепная вилла расположена прямо на берегу моря с собственным пляжем, который тянется на…
$8,95 млн
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