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Виллы в Колашин, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€350,000
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Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€320,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
From: €950,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s bre…
€950,000
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