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Виллы в Колашине, Черногория

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5 объектов найдено
Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Lipovo Villas — частные альпийские дома в сердце Черногории Расположен…
$620,255
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Агентство
Аталанта
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Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
11 000 м² | Электричество | Подъезд | Проект | Возможность коммерческого использования Пр…
$1,08 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Добро пожаловать в виллы Липово — частные альпийские дома в самом сердце Черногории Распол…
$625,164
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TekceTekce
Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над уровн…
$378,404
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Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над уровн…
$345,970
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