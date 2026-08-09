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Виллы в Тивате, Черногория

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152 объекта найдено
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Мечтаете о доме у моря в Черногории? Эти стильные таунхаусы — идеальное решение для комфортн…
$296,014
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Вилла 1 комната в Тиват, Черногория
Вилла 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Откройте для себя исключительную возможность для инвестиций в Калимандж, Тиват, один из самы…
$1
НДС
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается просторный дом с большим плодородным земельным участком в старой части поселка Рад…
$967,616
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 316 м²
Большой семейный дом в тихом районе Тивата - Градиошница. В пешей доступности имеется вся не…
$863,668
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 423 м²
Эта просторная и современная вилла расположена в маленькой традиционной деревушке Лепетане в…
$2,30 млн
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Цена снижена! Дом с участком в Тивате, район Думидран. Полностью реконструированный одноэтаж…
$464,484
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Уникальный семейный дом с зеленым двориком всего в нескольких шагах от пляжа в самом красиво…
$1,09 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Пригород Тивата. новая вилла с бассейном и с четырьмя спальнями Окончание строительства – д…
$872,761
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Представляем вашему вниманию уникальную виллу в средиземноморском стиле, расположенную всего…
$4,11 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Идеальный дом для тех, кто ценит простор, природу и комфорт! Этот современный дом площадью 1…
$285,586
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Предлагается к продаже уютный дом с земельным участком площадью 320 м², расположенный в одно…
$171,259
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Роскошная вилла в стадии строительства в центре Тивата. Предлагается к продаже вилла готовно…
$1,07 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Представляем вашему вниманию новую виллу, расположенную в одном из самых живописных и тихих …
$1,50 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 105 м²
В районе фешенебельного Порто Монтенегро (г. Тиват) на самом берегу Бока-которского залива п…
$1,11 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Эксклюзивная частная вилла, созданная по индивидуальному проекту для тех, кто ценит море, ти…
$3,45 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Расположение: Тиват Площадь виллы: 105 кв.м. Площадь участка: 100 кв.м. Кол-во спален: 3 Кол…
$1,38 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Предлагается к продаже элегантная современная вилла, расположенная в одном из живописных рай…
$1,27 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается просторный и комфортный дом площадью 200 м², где каждая деталь продумана для вашег…
$381,515
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Расположенная в тихом районе Триповичи, всего в нескольких минутах от Porto Montenegro, эта …
$1,43 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Некоторые дома рассказывают историю. Мало кто стал легендой. Вилла - это больше, чем роскош…
$3,16 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Красивый, двухэтажный дом с панорамными видами на море в центре Тивата. Дом расположен на уч…
$570,021
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается дом в тихом и уютном районе Тивата. Общая площадь дома составляет 267м2 на участке…
$980,166
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость, Черногория, ТиватУникальная возможность приобрести полностью отремонтированную…
$1,50 млн
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Новая вилла с видом на море в Тивате. Представляем уникальную виллу, расположенную всего в н…
$805,074
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Очень уютный, красивый дом в тихом месте с прекрасным видом на горы и средиземноморскую раст…
$296,646
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Представляем к продаже строящуюся виллу площадью 184.8 кв. м, расположенную на участке 303 к…
$422,293
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Продается уютный дом в одном из самых привлекательных районов Тивата, Донья Ластва, всего в …
$568,411
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Виллы располагают 3 спальнями и 4 ванными комнатами, а одним из главных достоинств является …
$829,122
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Представляем к продаже изысканный таунхаус площадью 115 кв. м, расположенный в престижном ко…
$2,48 млн
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