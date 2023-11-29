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67 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
3
199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 1…
€600,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
4
2
120 м²
3
На продажу – Красивая вилла, расположенная в Опатово, Тиват. Вилла расположена на первой лин…
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
164 м²
Продается просторный дом площадью 164м2 расположенный на участке 323м2. На первом этаже гос…
€400,000
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Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
2
160 м²
Продается новый просторный дом площадью 160 м2, расположенный на участке 360 м2. Дом находи…
€450,000
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4
376 м²
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 нах…
€470,000
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Вилла
Тиват, Черногория
350 м²
Продается просторная вилла с большим участком в Тивате. Предлагаем вашему вниманию уникальн…
€795,000
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Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
5
369 м²
Продается просторная вилла вблизи города Тиват. Семейная, очень уютная и просторная вилла "…
€950,000
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Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
2
2
200 м²
Вилла расположена в тихом, тихом уголке с прекрасным видом на море, который идеально подходи…
€530,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Тиват, Черногория
4
3
329 м²
2/2
Готовый таунхаус с 3 спальнями (J-1), бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комп…
€890,000
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
371 м²
Впечатляющие резиденции для гольфа на побережье Черногории Откройте для себя The Peaks, …
€3,98 млн
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4
4
454 м²
Жилая площадь: 311м2 + 143м2 подвал Площадь участка: 772м2 Этажи: подвал + первый этаж + 1…
€1,80 млн
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
125 м²
Этот уникальный отель расположен в непосредственной близости от моря и имеет собственный пля…
€1,000,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
7
3
386 м²
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
€3,50 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
5
4
454 м²
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
€1,80 млн
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
6
6
490 м²
Предлагаем на продажу совершенно новую дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным видом на…
€2,20 млн
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
5
4
290 м²
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
€1,20 млн
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
7
5
342 м²
3
ЛЮКСУПСИЛЛА БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТО ГОЛЬФА ЛЮКСУПСИЛЛА С ВСЕЙ СЕТЬЮ 342 М2, НА ОСНОВЕ 391 М2. Всего…
€550,000
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Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
4
3
190 м²
2
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Тивате с видами на море и знаменитую марину Porto Mo…
€550,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Тиват, Черногория
6
2
2
Продается вилла с пятью спальнями в Тивате 320 кв.м в размере Юго-западная терраса и лан…
€750,000
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Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
5
2
533 м²
2
Villa for sale Tivat 185 sqm in size 533 sqm plot Pool and private parking Amazi…
€429,000
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
4
230 м²
На продажу две идентичных виллы класса люкс в спокойном районе города Тиват. Сам город Тиват…
€600,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
3
3
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
€750,000
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
312 м²
NUM 4684 Современная вилла с нереальным и уникальным видом на море и Порто Черногория. Вилл…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
3
480 м²
Бока Которская бухта, район Кавач. Новая строящаяся вилла с бассейном c тремя спальнями…
Цена по запросу
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Вилла 2 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
2
300 м²
Бока Которская бухта, посёлок Загора. Двухэтажная вилла класса люкс с бассейном и панор…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
5
283 м²
NUM 2346 Stunning villa for sale in Krasici, a suburb of Tivat, with a total area of 283 …
€750,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
3
3
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Тиват, Черногория
5
3
192 м²
2/2
Новый дом с 4 спальнями в закрытом коттеджном поселке в пригороде Тивата, в поселке Ка…
€450,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Тиват, Черногория
4
2
140 м²
2/2
Новый таунхаус с 3 спальнями в закрытом коттеджном поселке в пригороде Тивата, в посел…
€330,000
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Вилла 4 ванных с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
4
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
€1,85 млн
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