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Виллы в Игало, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла в Игало, Черногория
Вилла
Игало, Черногория
Количество спален 15
Площадь 740 м²
Бока Которский залив, город Игало, район Шушчепань. Пятиэтажная вилла с панорамным видом на …
Цена по запросу
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Продается потрясающая вилла с бассейном. Расположена в 5 км от города Игало. Вилла имеет сов…
$435,267
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Вилла 14 комнат в Игало, Черногория
Вилла 14 комнат
Игало, Черногория
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 247 м²
Средиземноморская, полуотдельная вилла в непосредственной близости от моря в Херцег-Нови. Ви…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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