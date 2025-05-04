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Виллы в Которе, Черногория

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22 объекта найдено
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 5
В тихом местечке Кримовица, в 9 км от Будвы, продается вилла с прекрасным видом на море. Вил…
$2,73 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Красивая современная, но элегантная семейная вилла с видом на море на продажу, расположенная…
$1,34 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Большой, трехэтажный дом, площадью 280 м2, с прекрасными панорамными видами на весь Которски…
$515,359
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Уютная, семейная вилла "Ласточка" всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
$563,674
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Продается роскошная вилла в комплексе, окруженном лесами. Вилла имеет шикарный вид на море, …
$777,262
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Две виллы с бассейном на продажу в Кримовице, недалеко от города Будва. Площадь виллы 150м2…
$984,531
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Красивый, добротный дом с большим двором, флигелем и бассейном в самой красивой части города…
$1,29 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 11
$2,08 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Планировка дома: - на нижнем уровне расположен гараж и кладовая - на первом жилом уровне рас…
$483,149
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Красивый, каменный дом на первой линии моря, состоящий из 4 отдельных апартаментов. Идеально…
$509,990
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается уникальный дом в сердце исторического города Котор, объекте Всемирного наследия ЮН…
$577,032
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Площадь 125 м²
Традиционный каменный дом в отличном состоянии в самом сердце Старого города Котор! Три этаж…
$598,457
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Vector Estate Montenegro
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Мы предлагаем две виллы, обе с потрясающим панорамным видом на море: Вилла № 1: Площадь: …
$677,761
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Площадь 139 м²
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
$450,939
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Недвижимость в Костанице представляет собой недавно построенный комплекс вилл, состоящий из …
Цена по запросу
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 3
Предлагаем на продажу роскошную виллу в не менее красивом городе Пераст, который является ис…
$1,40 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Дом расположен на склоне холма с незабываемым панорамным видом, окружен каштановым лесом, ол…
$782,032
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Площадь 240 м²
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
$526,095
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Вилла 4 комнаты в Муо, Черногория
Вилла 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 179 м²
Вилла, выполненная в традиционном черногорском стиле, располагается в 30 метрах от моря в по…
$413,345
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Vector Estate Montenegro
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 3
Продаются две новые виллы в Кримовице. Обе виллы еще в стадии строительства. Ожидается, что …
$817,323
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 3
Современная вилла в Костанице, Котор. Площадь дома составляет 300 м2, а площадь участка — 69…
$2,07 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Добро пожаловать в этот прекрасный двухэтажный дом с 4 спальнями и 2 ванными комнатами в тих…
$655,935
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