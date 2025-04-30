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Виллы в Будве, Черногория

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102 объекта найдено
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 466 м²
Каменная вилла в национальном стиле 2,5 км от Петровца, в тихом районе Крушевица. Участок 5…
$896,476
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Барская ривьера, район Утеха. Новая четырёх этажная вилла с бассейном и с четырьмя спальнями…
$1,19 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
0278#2161 📍 Продажа виллы с бассейном Будва, Загора Площадь Дом-350м2 Жилая площадь-15…
$604,261
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и ц…
$654,823
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 321 м²
900 000 - 1 320 000 €  На продаже две великолепные виллы, с изысканным дизайном и непревз…
$960,163
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$924,805
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,26 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
0162#4024📍 Продажа виллы Primavera KamenovoВилла - 240м2 на участке 380м2Подвал: 2 гаражных …
$1,31 млн
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SMinvestment RealEstate
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Пpодается кpacивый трехэтажный дoм с cауной и винным пoгрeбом. Дом cоcтoит из ocнoвного дома…
$450,939
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Monteonline
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Предлагаем к продаже одну из 2 вилл с бассейном или весь комплекс в самом сердце Будвы с пан…
$1,61 млн
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Monteonline
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Три виллы на продажу в закрытом комплексе с прекрасным видом на море, Старый город, остров С…
$1,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Предлагается шикарная вилла в городе Будва. К дому подведена асфальтированная дорога, парков…
Цена по запросу
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Vector Estate Montenegro
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Коттеджный поселок, состоящий из 3-х домов, находится в тихом уютном месте вдали от турис…
$618,152
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Two villas with panoramic views for sale in Budva, Lazi area. Villa 1 area: 465 m2 Villa…
$2,77 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 262 м²
Будва. Новые загородные виллы в окружении сосен Расстояние до моря 1800м. Вид на море Сре…
$1,18 млн
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ID-1737 Продается вилла в закрытом клубном комплексе на полуострове Zavala, Будва Пред…
$1,24 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 27 м²
Описание Будва, район Розино. Квартира студия Расстояние до моря 700 м. Площадь 25 кв.м. Эта…
$86,492
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID 4 📍Продажа виллы в Каменево, Будва Площадь участка: 380 м2 Площадь виллы: 240 м2 🔖…
$1,26 млн
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SMinvestment RealEstate
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Вилла 4 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 262 м²
Продажа вилл, созданных по уникальному проекту в новом комплексе Pine Village. Authentic Res…
$1,09 млн
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First Realty
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 331 м²
Вид на Старый город, пляж и крепость Могрен, а также обширную равнину – вот что характеризуе…
$2,67 млн
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Adria Stone
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 304 м²
Вилла 304 м2 на участке 561 м2. Будванская ривьера. Продается роскошная вилла с видом на…
$1,14 млн
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Montesale
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 500 м²
Вилла в Будве имеет 4 этажа плюс цокольный этаж, общей площадью 500 м2. Участок на котором …
$938,989
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,63 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 820 м²
Adria Stone представляет вам роскошную виллу в самом центре Будвы. Вилла расположена всего в…
Цена по запросу
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Adria Stone
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продаётся трехэтажный дом с большим участком в пригороде Будвы (точнее - над Будвой, в 15 ми…
$338,204
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Monteonline
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 12
$1,56 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Вилла расположена в предместье Будвы, самого популярного места отдыха на побережье Черногори…
$648,989
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зовут Алекcандp, задайте мне cвой вoпрос🤝🏻 ЧЕР…
$720,363
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Площадь 1 500 м²
Описание Возможен расчёт криптовалютой Будва. Вилла класса люкс с пятью спальнями Расстояние…
$2,70 млн
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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