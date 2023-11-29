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Виллы в Петровац, Черногория

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23 объекта найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Петровац, Черногория
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи…
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Таунхаус в новом комплексе на Будванской ривьере,  в живописном месте Режевичи рядом с…
€550,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Петровац, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Отличная возможность приобрести добротную виллу  на холме с великолепным видом на море по до…
€800,000
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Вилла 3 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Продается вилла с тремя спальнями площадью 164м2 расположенная на участке 367м2. Красивая п…
€750,000
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Вилла 3 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Продается дом в городе Петровац, Будванская ривьера. Двухэтажный дом площадью 107 м2 распол…
€275,000
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Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
Комнаты 4
Площадь 600 м²
Продается потрясающая вилла в поселке Тудоровичи, рядом с островом Св.Стефан, в 15 минутах …
€2,50 млн
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Вилла 4 спальни в Buljarica, Черногория
Вилла 4 спальни
Buljarica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 175 м²
NUM 5147 Новая вилла в Бульярике, поселок, расположенный на границе двух муниципалитетов …
€365,000
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Площадь 240 м²
Прекрасная нововала в элитном посёлке Режевичи.  
€650,000
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Вилла 6 спален в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 6
Площадь 466 м²
NUM 3876 Виллы на продажу в деревенском стиле над Петровацем. Площадь виллы составляет 46…
€910,000
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Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Будванская ривьера, район Тудоровичи. Вилла с тремя спальнями и с бассейном в престижном…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 6
Площадь 560 м²
NUM 858 В тихом районе Петровац, продается красивая вилла с бассейном общей площадью 560 м…
€1,000,000
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Вилла 6 спален в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 6
Площадь 466 м²
NUM 4418 Ambient rustic style villa in Petrovac, Budva. The area of the house is 466 m2, a…
€900,000
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Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Buljarica, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Buljarica, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Количество комнат: 5 Количество спален: 3 Площадь помещений: 240 м2 Площадь участка: 54…
€800,000
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Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Buljarica, Черногория
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Buljarica, Черногория
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество комнат: 4 Спальных комнат: 3 Ванных комнат: 2 Общая площадь: 135 м.2 Площадь …
€210,000
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Вилла 5 ванных с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Петровац, Черногория
Вилла 5 ванных с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Петровац, Черногория
Кол-во ванных комнат 5
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
€2,30 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая вилла на стадии строительства в тихом и очень красивом месте Будванской Ривьеры с пано…
€500,000
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Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Код объекта - 1.20.728.9013Представляем Вашему вниманию виллу на первой линии моря в поселке…
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в закрытом комплексе на побережье Будванской Ривьеры, в го…
€1,90 млн
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Вилла 6 спален с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Петровац, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
€2,80 млн
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Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Петровац, Черногория
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 метров, до частно…
€3,70 млн
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Вилла 5 спален с видом на море в Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален с видом на море
Katun-Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Думаете о том, где спокойно и уединенно провести время в гармонии с природой? У вас большая,…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Дом на берегу моря в местечке Перазича До. До великолепного пляжа всего 100 метров! …
€1,000,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Петровац, Черногория
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 971 м²
Количество этажей 3
Роскошная просторная вилла расположена в тихой живописной части Петроваца, в 200 м от …
Цена по запросу
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