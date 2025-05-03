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Виллы с садом в Черногории

Подгорица
3
Херцег-Нови
36
Рисан
13
Бар
72
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45 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе премиум-кла…
$652,855
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 240 м²
Столив, Бока Которский залив. Роскошная вилла 240 м2 на участке 600 м2 с 6 спальнями на 3 э…
$889,050
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Община Херцег-Нови, Черногория
Площадь 235 м²
Вилла 235 м2 Бока Которском заливе, Костаница стоимостью  - на 1-й линии от моря - Площа…
$887,344
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 8 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ID 1463 🌴 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В БАРЕ – ВИД НА МОРЕ И ГОРЫ! 📍 Локация: Бар, рай…
$452,147
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,39 млн
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Новая вилла на побережье Бока- Которской бухты в поселке Крашичи. Это спокойное тихое место …
$574,772
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 3/3
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,79 млн
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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First Realty
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Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Этаж 1/1
Новая современная вилла с 3 спальнями с большим участком и гаражом на 2 машины в Херце-Нови.…
$1,47 млн
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Вилла 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 2/2
Вилла с 3 спальнями в закрытом комплексе над эксклюзивным проектом Portonovi. На закрыто…
$980,840
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Вилла 6 комнат в Столив, Черногория
Вилла 6 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу класса 5 звезд, расположенную в живописном районе…
$1,55 млн
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Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с 3 спальнями с восхитительным видом на море в Херце-Нови. На террит…
$1,47 млн
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Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
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NLM Consultancy
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Вилла 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное предложение- роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica…
$2,64 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 500 м²
Вилла в Будве имеет 4 этажа плюс цокольный этаж, общей площадью 500 м2. Участок на котором …
$938,989
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 2/2
Роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica Bay. Это первое в Черного…
$3,59 млн
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Вилла 7 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 7 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 339 м²
Современная вилла с панорамным видом на море, площадь 339м2 - Моринь. Первый этаж - кухня, …
$727,991
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Montesale
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 474 м²
Продается современная вилла с бассейном в Мрчеваце, Тиват. В настоящее время объект наход…
$779,991
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Вилла в Dub, Черногория
Вилла
Dub, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на антресольных э…
$705,408
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First Realty
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Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 184 м²
К продаже представлена вилла в Херцег Нови, Баошичи, площадью 184м2 на участке площадью 708м…
$1,63 млн
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/2
Новый дом с 4 спальнями в закрытом коттеджном поселке в пригороде Тивата, в поселке Кавач. В…
$617,383
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Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Дом с действующим мини-отелем на первой береговой линии в старинном поселке Столив в Бока-Ко…
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с бассейном и панорамным видом на море и горы в поселке Кавач, в при…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Этаж 3/3
Готовый таунхаус (K-1) с 2 спальнями, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе …
$828,406
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Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный красивый и уютный дом расположен в поселке Ораховац, тихом и живописном поселени…
$1,01 млн
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Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с террасой
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с бассейном
с полем для гольфа
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