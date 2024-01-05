Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Donja Lastva
  5. Виллы

Виллы в Donja Lastva, Черногория

Вилла В архив
Очистить
17 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Градиошница, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Градиошница, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Уникальная вилла в Тивате с бассейном на крыше и панорамным видом на море! Ваша идеальная с…
€1,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Градиошница, Черногория
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Градиошница, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Идеальное жилье для вашей семьи:   Жилая площадь в 317 кв.м. Общая площадь с террасам…
€1,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 2 спальни в Градиошница, Черногория
Вилла 2 спальни
Градиошница, Черногория
Число комнат 2
Площадь 175 м²
Продается прекрасная вилла районе Тивата в 5 минутах езды от аэропорта и в 10 минутах ез…
€419,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Лепетане, Черногория
Вилла 5 спален
Лепетане, Черногория
Число комнат 5
Площадь 221 м²
Продается большой трехэтажный дом с тремя отдельными квартирами, каждая с отдельным входом.…
€330,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
Число комнат 3
Площадь 218 м²
Продается дом с панорамными видами на Которский залив, в Лепетане. Трехэтажный дом площадью…
€390,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
Число комнат 3
Площадь 97 м²
Продается дом в Лепетане, Тиват. Дом площадью 97м2 расположен на участке 174 м2 и находится…
€315,000
Оставить заявку
Вилла 1 спальня в Лепетане, Черногория
Вилла 1 спальня
Лепетане, Черногория
Число комнат 1
Площадь 53 м²
На продажу квартира с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Квартира находится в Лепета…
€160,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Градиошница, Черногория
Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Продается новая двухэтажная вилла площадью 155м2 с собственым участком площадью 500м2. В…
€370,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море в Богишичи, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Богишичи, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Продается уникальная вилла на первой линии моря. Двухэтажная элитная вилла общей площадью…
€1,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Богишичи, Черногория
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Богишичи, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается каменный дом с бассейном и сауной на полуострове Луштица. Небольшой тихий поселок …
€350,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни в Градиошница, Черногория
Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Новая уникальная семейная вилла на рынке недвижимости Черногории в Тивате. В окружении сосно…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 3 спальни у моря в Градиошница, Черногория
Вилла 3 спальни у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Бока Которская бухта, район Кавач. Роскошна новая вилла с тремя спальнями и с бассейном.…
€700,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни у моря в Градиошница, Черногория
Вилла 4 спальни у моря
Градиошница, Черногория
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Тиватский залив, район Кавач. Уютная вилла с четырьмя спальнями с бассейном и двумя допо…
€1,10 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 4 спальни
Лепетане, Черногория
Количество спален 4
Площадь 170 м²
NUM 1669 Продается вилла в тихом районе Тиват - Лепетани. Расположение виллы предлагае…
€400,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
Количество спален 3
Площадь 145 м²
NUM 1668 Продается вилла в тихом районе Тиват-Лепетан. Расположение виллы предлагает прек…
€239,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с видом на море в Лепетане, Черногория
Вилла 4 спальни с видом на море
Лепетане, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается уютная вилла, в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает вел…
€320,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с видом на море в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни с видом на море
Лепетане, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Продается вилла в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает великолепны…
€270,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти