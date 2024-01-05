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Черногория
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Donja Lastva
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Виллы в Donja Lastva, Черногория
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17 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Градиошница, Черногория
4
4
480 м²
Уникальная вилла в Тивате с бассейном на крыше и панорамным видом на море! Ваша идеальная с…
€1,75 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Градиошница, Черногория
6
4
480 м²
Идеальное жилье для вашей семьи: Жилая площадь в 317 кв.м. Общая площадь с террасам…
€1,75 млн
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 2 спальни
Градиошница, Черногория
2
175 м²
Продается прекрасная вилла районе Тивата в 5 минутах езды от аэропорта и в 10 минутах ез…
€419,000
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Вилла 5 спален
Лепетане, Черногория
5
221 м²
Продается большой трехэтажный дом с тремя отдельными квартирами, каждая с отдельным входом.…
€330,000
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Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
3
218 м²
Продается дом с панорамными видами на Которский залив, в Лепетане. Трехэтажный дом площадью…
€390,000
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Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
3
97 м²
Продается дом в Лепетане, Тиват. Дом площадью 97м2 расположен на участке 174 м2 и находится…
€315,000
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Вилла 1 спальня
Лепетане, Черногория
1
53 м²
На продажу квартира с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Квартира находится в Лепета…
€160,000
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Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
3
155 м²
Продается новая двухэтажная вилла площадью 155м2 с собственым участком площадью 500м2. В…
€370,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Богишичи, Черногория
4
4
172 м²
Продается уникальная вилла на первой линии моря. Двухэтажная элитная вилла общей площадью…
€1,60 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Богишичи, Черногория
3
2
100 м²
Продается каменный дом с бассейном и сауной на полуострове Луштица. Небольшой тихий поселок …
€350,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
3
3
480 м²
Новая уникальная семейная вилла на рынке недвижимости Черногории в Тивате. В окружении сосно…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни у моря
Градиошница, Черногория
3
220 м²
Бока Которская бухта, район Кавач. Роскошна новая вилла с тремя спальнями и с бассейном.…
€700,000
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Вилла 4 спальни у моря
Градиошница, Черногория
4
450 м²
Тиватский залив, район Кавач. Уютная вилла с четырьмя спальнями с бассейном и двумя допо…
€1,10 млн
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Вилла 4 спальни
Лепетане, Черногория
4
170 м²
NUM 1669 Продается вилла в тихом районе Тиват - Лепетани. Расположение виллы предлагае…
€400,000
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Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
3
145 м²
NUM 1668 Продается вилла в тихом районе Тиват-Лепетан. Расположение виллы предлагает прек…
€239,000
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Вилла 4 спальни с видом на море
Лепетане, Черногория
4
3
170 м²
Продается уютная вилла, в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает вел…
€320,000
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Вилла 3 спальни с видом на море
Лепетане, Черногория
3
4
145 м²
Продается вилла в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает великолепны…
€270,000
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