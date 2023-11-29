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Виллы в Прчань, Черногория
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29 объектов найдено
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кавач, Черногория
6
3
236 м²
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
€690,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Прчань, Черногория
6
2
209 м²
2/2
Красиво отреставрированный традиционный каменный дом в сердце Боко Которской бухты. …
€799,000
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Вилла 3 спальни
Кавач, Черногория
3
155 м²
НУМ 4772 Виллы различных типов на продажу в районе Кавач. С вилл открывается прекрасный в…
€400,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Троица, Черногория
5
4
186 м²
Вилла с большим участком, бассейном и сауной расположена в поселке Дуб, община Котор. Бол…
€750,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кавач, Черногория
7
3
1 220 м²
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
€650,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кавач, Черногория
7
3
576 м²
3
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
€450,000
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Вилла 6 спален
Муо, Черногория
6
228 м²
NUM 5241 Мы предлагаем на продажу великолепную виллу в тихом и спокойном пригороде Котор, М…
€565,000
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кавач, Черногория
6
240 м²
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на полуэтажах. Дв…
€750,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
4
3
317 м²
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и под землей: 480 кв.м. Участок: 795 к…
€1,75 млн
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
8
6
510 м²
Площадь: 510 м2 (450 м2 + мансарда 60 м2) Спальни: 7 Ванные комнаты: 6 Этажность: 3 + ман…
€1,40 млн
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First Realty
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6
3
320 м²
Предлагаем на продажу поистине замечательное предложение на рынке Черногории: недавно постро…
€700,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Прчань, Черногория
3
200 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Дом с тремя спальнями. Расстояние до моря 80м. Вид…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Прчань, Черногория
5
3
230 м²
3
Вилла всего в 50 метрах от моря в Прчани, Котор! Площадь виллы 230м2, площадь участка 700…
€630,000
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Агентство
Vito Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Прчань, Черногория
4
456 м²
Бока Которская бухта, Прчань. Современная вилла класса люкс с бассейном и потрясающим ви…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Прчань, Черногория
5
479 м²
Бока Которская бухта, посёлок Прчань. Новая вилла с бассейном, с пятью спальнями и с пан…
€2,20 млн
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Вилла 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Прчань, Черногория
5
150 м²
Бока Которская бухта, посёлок Прчань. Старинная трёхэтажная реконструированная вилла из…
€695,000
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Вилла 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Прчань, Черногория
6
272 м²
Совершенно новая вилла с большой территорией, изумительным видом и всего в 5 минутах от …
€770,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Прчань, Черногория
7
5
479 м²
3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и рос…
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Прчань, Черногория
6
4
456 м²
3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и ро…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Прчань, Черногория
4
3
Красивый, уютный, семейный дом с бассейном, с бассейном, джакузи, большой крытой террасой с …
€450,000
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Вилла 7 спален с парковкой, с террасой, с садом
Муо, Черногория
11
6
520 м²
4/4
Эта новая современная вилла расположена всего в 50 м от набережной в Муо. Муо — это …
€1,56 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, новое здание
Троица, Черногория
5
5
450 м²
Продажа виллы 450м2 на участке 1225м2 в Кавач Продажа элегантной современной трехэтажной вил…
€1,29 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой
Троица, Черногория
4
4
450 м²
Продается изумительная трехэтажная вилла в местечке Кавач.Огромная зона отдыха на первом эта…
€1,29 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой
Троица, Черногория
4
4
450 м²
Виллa класса люкс в Которе Продажа элегантной и современной трехэтажной виллы в местечке Кав…
€1,29 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой
Троица, Черногория
4
2
200 м²
Продается вилла в Бигово, площадью 200 м2, для 7-10 человек, с 4-мя отдельными спальнями, с …
€415,000
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Вилла 6 спален с видом на море
Прчань, Черногория
6
500 м²
Большая вилла на первой линии в Бока Которской бухте. На первом этаже можно организовать слу…
€1,55 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с подвалом, с сауной
Прчань, Черногория
4
6
497 м²
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
€3,40 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Прчань, Черногория
7
3
240 м²
3
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! ЦЕНА ДОМА СНИЖЕНА НА 150.000 €!!! Трехэтажный красивый и уютн…
€630,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Прчань, Черногория
7
6
156 м²
4
Старинный приморский дом на первой линии в поселке Прчань в Бока-Которском заливе. Дом…
€600,000
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