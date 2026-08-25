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Виллы в Прчане, Черногория

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48 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Муо, Черногория
Вилла 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу класса 5 звезд, расположенную в живописном районе…
$1,74 млн
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Вилла 8 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 8 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
https://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4BqoПлощадь валового здания: 456 м2Чистая внутренняя …
$2,30 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Большая вилла на первой линии в Бока Которской бухте. На первом этаже можно организовать слу…
$1,80 млн
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Вилла 5 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 5 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Площадь: 300м2Спальни: 4Ванные комнаты: 1 1Площадь земельного участка: 1 599 м2Гараж: 28м2По…
$2,07 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Площадь 497 м²
Вилла в посёлке Прчань - это четырехэтажное имение с 4 спальнями, большим садом, бассейном, …
$4,89 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,92 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Современная новая вилла предлагается к продаже в Столиве, Бока- Которская бухта. Общая площа…
$1,96 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Площадь 180 м²
traditional stone house in Gornji Stoliv, municipality of Kotor, located in the part of the …
$1
НДС
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,55 млн
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,32 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,32 млн
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Вилла 2 комнаты в Муо, Черногория
Вилла 2 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Charming Stone House with Breathtaking Sea Views – Bay of Kotor Discover a rare opportunity …
$1,62 млн
НДС
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Вилла 1 комната в Муо, Черногория
Вилла 1 комната
Муо, Черногория
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Традиционный каменный дом в Горни Столиве, муниципалитет Котора, расположен в той части райо…
$1
НДС
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Вилла 20 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 20 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Палаццо Джеровица представляет собой коллекцию из 5 зданий с жилой площадью около 800 м2, на…
$4,62 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 2
Два дома с рестораном на первой линии Которский залив, считающийся одним из десяти прекрасне…
$2,55 млн
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Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
Просторная трехэтажная вилла в Прчани, в 50-ти метрах от моря. Общей площадью 230 м2 на учас…
$731 606
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Вилла 2 комнаты в Муо, Черногория
Вилла 2 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Очаровательный каменный дом с захватывающими видами на море - Которский залив Откройте для с…
$1,62 млн
НДС
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Вилла 10 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 10 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 251 м²
Площадь: 250 м2Спальни: 5Ванные комнаты: 5.ПарковкаИсторическая каменная вилла, построенная …
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Трёхэтажная вилла с бассейном на первой линии у моря Ра…
$1,57 млн
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Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,55 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Бока Которская бухта, посёлок Прчань.  Старинная трёхэтажная реконструированная вилла из нат…
$1,11 млн
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Вилла 1 комната в Прчань, Черногория
Вилла 1 комната
Прчань, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Откройте для себя красиво отремонтированный дом в очаровательной прибрежной деревне Прчандж,…
$636 322
НДС
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Роскошная трехэтажная вилла на первой морской линии в Которе — идеальное сочетание элегантно…
$6,29 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Двух этажный дом с пятью спальнями на первой ли…
$2,16 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Площадь 215 м²
Площадь: 215 м2, Размер участка: 494 м2; Спальни: 5; Санузлы: 3 + туалет; Количество этажей:…
$835 719
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Бока Которская бухта, район Прчань. Дом с тремя спальнями. Расстояние до моря 80м. Вид на …
Цена по запросу
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Площадь 372 м²
Вилла имеет 2 этажа и разделена на 4 полностью автономных апартамента. В ней можно проживать…
$2,60 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Площадь 705 м²
Описание Бока Которская бухта, район Столив. Двух этажная вилла с шестью спальнями на первой…
$1,62 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Площадь 497 м²
Продается прекрасная каменная вилла в гроде Котор, в поселке Прчань. Дом состоит из подземн…
Цена по запросу
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