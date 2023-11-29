Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Бар
  5. Виллы

Виллы в Бар, Черногория

Вилла В архив
Очистить
56 объектов найдено
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новая вилла на продажу в районе Старого бара. Смотрите вид и вид на горы. Бассейн 6х4 метр…
€320,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
€330,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
€330,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
ID 889 Продается  новый дом в Баре, Бартула. Количество спален: 2 Площадь: дома 160 м…
€265,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла с парковкой, с мебелью, с лифтом в Бар, Черногория
Вилла с парковкой, с мебелью, с лифтом
Бар, Черногория
Вилла вашей мечты в Будванской ривьере Черногории: Добро пожаловать в мир абсолютной рос…
€3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бар, Черногория
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бар, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена  вилла обще…
€1,25 млн
Оставить заявку
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Бар, Черногория
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Эксклюзивная вилла в Баре, Черногория: идеальное место для Вашей мечты Представляем вам …
€550,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с видом на горы в Бар, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с видом на горы
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продажа: Новая вилла в Черногории в городе Бар Дом площадью 200 м2 Участок 418 м2. …
€245,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на горы в Бар, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на горы
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Продажа: Прекрасная вилла в Черногории готова для проживания Дом расположен в равнинной …
€399,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ID 724 Продается вилла с бассейном в Баре Район Зеленый пояс, тихая тупиковая улица в …
€275,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ID 724 Продается вилла с бассейном в Баре Район Зеленый пояс, тихая тупиковая улица в …
€275,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Продается уютный дом в зеленом районе города Бар - Ратац! Расстояние до моря около 400 метр…
€195,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 3
Площадь 175 м²
Продаётся новая двухэтажная вилла с бассейном в городе Бар, Зелёный пояс.  Общая площад…
€235,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 3
Площадь 355 м²
Продается большой дом с гаражом в Баре. Дом площадью 355 м2 расположен на участке площадью …
€320,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Бар, Черногория
Вилла 5 спален
Бар, Черногория
Комнаты 5
Площадь 450 м²
Продается новая современная вилла в Барской ривьере. Трехэтажная вилла площадью 450 м2 + 15…
€550,000
Оставить заявку
Вилла 2 спальни в Бар, Черногория
Вилла 2 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID 633 Продаётся современный новый дом в Баре, Полье Общая площадь с террасами 150 м2,…
€260,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Бар, Черногория
Вилла 4 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
ID 530 Продается вилла с бассейном в Баре. Площадь дома 170 м2, 400 м2 участок.  Басс…
€310,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Бар, Черногория
Вилла у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Бар, Черногория
Площадь 29 м²
Бар, центр. Новые квартиры от Застройщика в многоэтажном жилом доме Расстояние до моря …
€58,000
Оставить заявку
Вилла 8 спален в Бар, Черногория
Вилла 8 спален
Бар, Черногория
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
ID 422 Продается  дом в Баре, район Шушань  Вилла расположена 200 м от первого кругово…
€580,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Бар, Черногория
Вилла со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается новая вилла Бар, Зеленый пояс. С разрешением на строительство и легальными докумен…
€330,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 210
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A new two-story villa with a swimming pool is for sale in Bar, Zeleni Pojas. It has a buildi…
€320,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с бассейном в Бар, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с бассейном
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Дом площадью 240 м2 под ключ. Участок 520 м2. Парковка на 3 автомобиля.На участке есть пере…
€350,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален с мебелью, новое здание, с кондиционером в Бар, Черногория
Вилла 5 спален с мебелью, новое здание, с кондиционером
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Продается вилла в Утехе с бассейном и частным пляжем на 5 спален, первая линия Доступны…
€1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с мебелью, новое здание, с кондиционером в Бар, Черногория
Вилла 4 спальни с мебелью, новое здание, с кондиционером
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Продажа: новая вилла с бассейном в Баре в Черногории Дом расположен в равнинной местнос…
€320,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Бар, Черногория
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пр…
€1,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Бар, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продажа: Новые виллы в Черногории на стадии строительства Дом на участке 500 м2 Пло…
€250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м…
€1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Бар, Черногория
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
Количество спален 6
Площадь 396 м²
Вилла с бассейном в Черногории. Вилла расположена в поселке Поди, Герцег-Нови, на расстояни…
€525,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Бар, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Добро пожаловать в волшебный мир роскоши и комфорта – современная вилла с бассейном в Черно…
€570,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Бар, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
€350,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Realting.com
Перейти