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Виллы в Баре, Черногория

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69 объектов найдено
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается зарегистрированный двухэтажный дом площадью 100 м², расположенный на участке 236 м…
$138,231
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Продается просторный семейный дом площадью 183 м² на участке 204 м², расположенный в тихом и…
$456,662
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Предлагается к продаже отличный семейный дом в тихом районе Бара. Тупиковая улица. Отличные …
$368,498
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,16 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Уникальный дом с просторным двором, обустроенный как одна из самых красивых туристических до…
$1,77 млн
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Вилла на продажу на трех уровнях в муниципалитете Бар. Вилла имеет общую площадь 420 м2 и ра…
$376,805
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Продается просторный дом в городе Бар, Черногория, площадью 252 м², с земельным участком 582…
$632,057
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 2 415 м²
Участок площадью 2415 м2 на первой линии в пригороде Бара. Сосновый лес на самом берегу! Ши…
$1,13 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Вилла вашей мечты в Будванской ривьере Черногории: Добро пожаловать в мир абсолютной роск…
$3,51 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию двухэтажную виллу на Адриатическом побережье. Вилла находится в г…
$406,448
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в тихом месте среди раскидистых сосен в 500 м от моря. Это равновесие между …
$199,528
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Двеновыевиллы расположенные на склоне горы в посёлке клубного типа в непосредственной близос…
$611,162
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Площадь 396 м²
Вилла с бассейном в Черногории. Вилла расположена в поселке Поди, Герцег-Нови, на расстоянии…
$614,338
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается полностью отремонтированный семейный дом в Сутоморе, который идеально сочетает ком…
$478,141
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Структура виллы Первый этаж: - гостиная с камином, совмещенная с обеденной зоной и кухней (х…
$748,512
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продается просторный, трехэтажный дом в Баре (район Шушань) с панорамным видом на море площа…
$690,935
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Вилла 2 комнаты в Бар, Черногория
Вилла 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Цена: По запросу, расположенному в самом сердце Бара, эта исключительная вилла предлагает из…
$1
НДС
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Идеальный дом для жизни, отдыха или инвестиций в одном из самых популярных курортов Черногор…
$274,519
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Представляем к продаже небольшой одноэтажный дом площадью 77 кв. м, расположенный на участке…
$56,426
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Предлагается участок общей площадью 380 м², расположенный на холме. Согласно документам, уча…
$216,429
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Вилла 2 комнаты в 82, Черногория
Вилла 2 комнаты
82, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Основные моменты цены: €165 000 Площадь: 101 м2 внутренний (приблизительно 50,46 м2 на этаж)…
$191,194
НДС
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЖА виллы с видом на море в Баре Локация: Бар, Шушань, Зеленый Пояс До моря: 300 метро…
$635,859
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продаётся уютный дом площадью 70 м² со двором 30 м², расположенный в одном из самых атмосфер…
$178,491
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Современная вилла с круглогодичным обслуживанием для вашего комфортного отдыха и проживания.…
$715,760
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Вилла 4 комнаты в Бар, Черногория
Вилла 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
🏡 Вилла с видом на море и бассейном ID-659 📍 Утеха 🏠 Площадь виллы: 250 м², участок: …
$864,996
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Представляем к продаже прекрасную виллу в Добра Вода, Черногория, которая предлагает потряса…
$863,668
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 4
Трехэтажная вилла в самом сердце Барской Ривьеры спроектирована по авторскому проекту в соот…
$685,155
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Представляем к продаже великолепный дом площадью 380 кв. м, расположенный на просторном мног…
$462,337
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Представляем к продаже шикарный просторный семейный дом площадью 250 кв. м, расположенный на…
$310,921
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Продается большой 3-х уровневый дом в курортном пригороде Бара с видом на море. Дом располо…
$351,042
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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