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56 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
4
2
170 м²
2
Новая вилла на продажу в районе Старого бара. Смотрите вид и вид на горы. Бассейн 6х4 метр…
€320,000
2
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бар, Черногория
4
2
210 м²
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
€330,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бар, Черногория
4
2
210 м²
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
€330,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Вилла
Бар, Черногория
ID 889 Продается новый дом в Баре, Бартула. Количество спален: 2 Площадь: дома 160 м…
€265,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла с парковкой, с мебелью, с лифтом
Бар, Черногория
Вилла вашей мечты в Будванской ривьере Черногории: Добро пожаловать в мир абсолютной рос…
€3,00 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бар, Черногория
7
5
497 м²
3
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла обще…
€1,25 млн
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Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Бар, Черногория
6
2
400 м²
Эксклюзивная вилла в Баре, Черногория: идеальное место для Вашей мечты Представляем вам …
€550,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с видом на горы
Бар, Черногория
4
2
200 м²
Продажа: Новая вилла в Черногории в городе Бар Дом площадью 200 м2 Участок 418 м2. …
€245,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на горы
Бар, Черногория
4
2
291 м²
Продажа: Прекрасная вилла в Черногории готова для проживания Дом расположен в равнинной …
€399,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
4
2
2
ID 724 Продается вилла с бассейном в Баре Район Зеленый пояс, тихая тупиковая улица в …
€275,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
4
2
130 м²
2
ID 724 Продается вилла с бассейном в Баре Район Зеленый пояс, тихая тупиковая улица в …
€275,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
3
150 м²
Продается уютный дом в зеленом районе города Бар - Ратац! Расстояние до моря около 400 метр…
€195,000
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Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
3
175 м²
Продаётся новая двухэтажная вилла с бассейном в городе Бар, Зелёный пояс. Общая площад…
€235,000
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Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
3
355 м²
Продается большой дом с гаражом в Баре. Дом площадью 355 м2 расположен на участке площадью …
€320,000
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Вилла 5 спален
Бар, Черногория
5
450 м²
Продается новая современная вилла в Барской ривьере. Трехэтажная вилла площадью 450 м2 + 15…
€550,000
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Вилла 2 спальни
Бар, Черногория
5
2
150 м²
2
ID 633 Продаётся современный новый дом в Баре, Полье Общая площадь с террасами 150 м2,…
€260,000
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Peters Group Real Estate
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Вилла 4 спальни
Бар, Черногория
6
2
170 м²
2
ID 530 Продается вилла с бассейном в Баре. Площадь дома 170 м2, 400 м2 участок. Басс…
€310,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Бар, Черногория
29 м²
Бар, центр. Новые квартиры от Застройщика в многоэтажном жилом доме Расстояние до моря …
€58,000
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Вилла 8 спален
Бар, Черногория
8
4
300 м²
3
ID 422 Продается дом в Баре, район Шушань Вилла расположена 200 м от первого кругово…
€580,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
220 м²
2
Продается новая вилла Бар, Зеленый пояс. С разрешением на строительство и легальными докумен…
€330,000
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Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
210
2
2
A new two-story villa with a swimming pool is for sale in Bar, Zeleni Pojas. It has a buildi…
€320,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с бассейном
Бар, Черногория
4
3
240 м²
Дом площадью 240 м2 под ключ. Участок 520 м2. Парковка на 3 автомобиля.На участке есть пере…
€350,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален с мебелью, новое здание, с кондиционером
Бар, Черногория
5
5
560 м²
Продается вилла в Утехе с бассейном и частным пляжем на 5 спален, первая линия Доступны…
€1,65 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с мебелью, новое здание, с кондиционером
Бар, Черногория
4
2
187 м²
Продажа: новая вилла с бассейном в Баре в Черногории Дом расположен в равнинной местнос…
€320,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
6
4
392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пр…
€1,85 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Бар, Черногория
4
2
230 м²
Продажа: Новые виллы в Черногории на стадии строительства Дом на участке 500 м2 Пло…
€250,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
3
4
190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м…
€1,10 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
6
396 м²
Вилла с бассейном в Черногории. Вилла расположена в поселке Поди, Герцег-Нови, на расстояни…
€525,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Бар, Черногория
4
3
365 м²
Добро пожаловать в волшебный мир роскоши и комфорта – современная вилла с бассейном в Черно…
€570,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Бар, Черногория
4
3
240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
€350,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
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