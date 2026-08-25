Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Свети-Стефан
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Светях-Стефане, Черногория

;
Вилла Удалить
Очистить
25 объектов найдено
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 4
МестонахождениеРасположенная в эксклюзивном районе Свети-Стефан, эта элегантная вилла предла…
$787 064
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
МестонахождениеРасположенная в Свети Стефан, эта вилла предлагает уединение, природу и панор…
$636 596
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Близикуче, чуть выше живописного Свети Стефана, эта изыс…
$1,34 млн
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Вилла 7 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 7 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Эксклюзивная вилла с видом на море в Близикуће, Свети Стефан Общая информация о недвижимо…
$3,34 млн
НДС
Оставить заявку
Вилла 30 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 30 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 30
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 959 м²
Площадь виллы 1: 959 м2Площадь виллы 2: 362 м2Площадь земельного участка: ка 1400 м2Спальни:…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 6 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 670 м²
Этаж 3/3
Новая современная вилла в комплексе из 3 строящихся  вилл в престижном районе Будванской рив…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Вилла 13 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 13 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 13
Площадь 774 м²
Количество этажей 4
К продаже четырехэтажная вилла площадью 774 м2 на первой линии, в 10 метрах от моря с видом …
$6,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Вилла 8 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 8 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Casa Dea Villa — квинтэссенция средиземноморской роскоши на берегу Адриатики Расположенна…
$1,11 млн
НДС
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Добро пожаловать в Близикуче, живописный район на Будванской ривьере, где мы предлагаем две …
$576 393
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 304 м²
Вилла с бассейном и живописным видом на продажу в престижном районе Близикуче, Будва. Распол…
$1,76 млн
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
МестонахождениеВилла расположена в Свети Стефан, муниципалитет Будвы, примерно в 11 км от це…
$1,60 млн
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 660 м²
Представляем Вам современную  виллу с бассейном в поселке Свети Стефан недалеко от Будвы. Ви…
$4,04 млн
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Расположенная в престижном районе Близикуце, Будва, эта великолепная вилла  олицетворяет рос…
$1,98 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже виллу в поселке Близикуче, расположенном над Свети Стефаном, в одной из…
$2,65 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
#Продам #СветойСтефан ID 363 🔑 Продам виллу на Црвеной Главице Параметры: • Площадь:…
$1,59 млн
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Уникальная возможность – эта тщательно спроектированная, просторная вилла, построенная в сре…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 6 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к покупке виллу с невероятным видом на море  ? Будва, Близикуче Вилла наход…
$1,63 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Contemporary villas in Budva Imagine to open the gates of this unique object and a incredi…
$1,36 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 6 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
For sale new villa 3 floors, swimming pool, own territory 700 sq m House area 330 sq m The h…
$1,46 млн
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Представляем вам новый проект из 9 домов, расположенных в самой эксклюзивной части побережья…
$686 887
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Позвольте предоставить вашему вниманию совершенно новый уникальный проект в Тудоровичах, Бли…
$891 381
Оставить заявку
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 862 м²
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над самым знамен…
$3,80 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Предлагается дом с бассейном, оборудованной летней кухней и отдельно стоящим подсобным помещ…
$824 258
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Вилла в поселке Близикуче: Роскошное проживание на Черногорском побережье Расположение: Недв…
$2,32 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 5
Эта потрясающая вилла, расположенная в тихом районе Рустово над Свети-Стефаном, предлагает з…
$2,56 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти