Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Свети-Стефан
  5. Виллы

Виллы в Свети-Стефан, Черногория

Вилла В архив
Очистить
18 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 3 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Площадь 250 м²
NUM 5657 Villa with pool for sale in Blizikuće. The villa has an area of 250 m2 + aux…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Blizikuce, Черногория
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Станьте соседями будущего элитного поселка Smokvica Bay в местечке Скочидевойка.Продается ур…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Сдается современная меблированная однокомнатная квартира общей площадью 46м2. Квартира распо…
€1,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Площадь 430 м²
NUM 5615 Experience the epitome of seaside life with this exceptional villa currently und…
€1,07 млн
Оставить заявку
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
ID 539 Продается дом с бассейном в Близикуче. Дом с видом на море. Бассейн  Площадь …
€500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
ID 538 Продается дом в Близикуче. Дом с видом на море. Площадь дома 305 м2 Площадь у…
€400,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID 534 Продается каменная вилла построена на холме над Свети-Стефаном Вилла находится …
€800,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Blizikuce, Черногория
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Blizikuce, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Продается потрясающая вилла в поселке Тудоровичи, рядом с островом Св.Стефан, в 15 минутах о…
€2,50 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Предлагаем на продажу виллу в Царском селе в закрытом комплексе площадью 169 кв метров на уч…
€350,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 9 спален в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 9 спален
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 485 м²
В этом величественном поместье есть 2 виллы в неокрашенном месте в парке Милочер, в непосред…
€8,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
The project is a complex of three modern villas, each of which has over 600 m2 of total buil…
€950,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Продается частная двухэтажная вилла с фантастическим видом на море, горы и остров Святого Ст…
€600,000
Оставить заявку
Вилла 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
ОБЪЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА на Святом Стефане  Продается трехэтажная вилла с пятью отдельными кварти…
€1,20 млн
Оставить заявку
Вилла 18 спален в Blizikuce, Черногория
Вилла 18 спален
Blizikuce, Черногория
Количество спален 18
Площадь 2 700 м²
NUM 4735 Продается уникальная вилла с двумя бассейнами и прекрасным видом на море. Вилла ун…
€2,00 млн
Оставить заявку
Вилла 13 спален в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 13 спален
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 13
Площадь 774 м²
NUM 3356 Продается четырехэтажная вилла на первой линии, всего в 10 метрах от моря. Вилла …
€5,39 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Blizikuce, Черногория
Вилла 5 спален
Blizikuce, Черногория
Количество спален 5
Площадь 450 м²
NUM 4462 A villa for sale in Tudorovići in a luxurious closed complex 15 minutes from th…
€1,50 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 3 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Площадь 159 м²
NUM 4519 «Карско Село» - это жилой комплекс из 36 эксклюзивных вилл с впечатляющим панорамн…
€530,000
Оставить заявку
Вилла 9 ванных с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 9 ванных с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Свети-Стефан, Черногория
Кол-во ванных комнат 9
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над, пожалуй, са…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти