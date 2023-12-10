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Виллы в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
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18 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Blizikuce, Черногория
3
250 м²
NUM 5657 Villa with pool for sale in Blizikuće. The villa has an area of 250 m2 + aux…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Blizikuce, Черногория
3
3
Станьте соседями будущего элитного поселка Smokvica Bay в местечке Скочидевойка.Продается ур…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Свети-Стефан, Черногория
4
5
Сдается современная меблированная однокомнатная квартира общей площадью 46м2. Квартира распо…
€1,48 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4
430 м²
NUM 5615 Experience the epitome of seaside life with this exceptional villa currently und…
€1,07 млн
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Вилла
Blizikuce, Черногория
305 м²
3
ID 539 Продается дом с бассейном в Близикуче. Дом с видом на море. Бассейн Площадь …
€500,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
305 м²
3
ID 538 Продается дом в Близикуче. Дом с видом на море. Площадь дома 305 м2 Площадь у…
€400,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
6
4
250 м²
3
ID 534 Продается каменная вилла построена на холме над Свети-Стефаном Вилла находится …
€800,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Blizikuce, Черногория
6
4
Продается потрясающая вилла в поселке Тудоровичи, рядом с островом Св.Стефан, в 15 минутах о…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Свети-Стефан, Черногория
4
2
169 м²
Предлагаем на продажу виллу в Царском селе в закрытом комплексе площадью 169 кв метров на уч…
€350,000
1
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 9 спален
Свети-Стефан, Черногория
9
8
485 м²
В этом величественном поместье есть 2 виллы в неокрашенном месте в парке Милочер, в непосред…
€8,00 млн
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла
Blizikuce, Черногория
The project is a complex of three modern villas, each of which has over 600 m2 of total buil…
€950,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свети-Стефан, Черногория
4
3
167 м²
Продается частная двухэтажная вилла с фантастическим видом на море, горы и остров Святого Ст…
€600,000
1
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Вилла 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свети-Стефан, Черногория
9
5
440 м²
ОБЪЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА на Святом Стефане Продается трехэтажная вилла с пятью отдельными кварти…
€1,20 млн
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Вилла 18 спален
Blizikuce, Черногория
18
2 700 м²
NUM 4735 Продается уникальная вилла с двумя бассейнами и прекрасным видом на море. Вилла ун…
€2,00 млн
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Вилла 13 спален
Свети-Стефан, Черногория
13
774 м²
NUM 3356 Продается четырехэтажная вилла на первой линии, всего в 10 метрах от моря. Вилла …
€5,39 млн
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Вилла 5 спален
Blizikuce, Черногория
5
450 м²
NUM 4462 A villa for sale in Tudorovići in a luxurious closed complex 15 minutes from th…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни
Blizikuce, Черногория
3
159 м²
NUM 4519 «Карско Село» - это жилой комплекс из 36 эксклюзивных вилл с впечатляющим панорамн…
€530,000
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Вилла 9 ванных с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Свети-Стефан, Черногория
9
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над, пожалуй, са…
Цена по запросу
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