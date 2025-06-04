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Виллы в Улцине, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Расположенная на просторном участке площадью 3303 м2, эта исключительная вилла предлагает 27…
$1,28 млн
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Барская ривьера, город Ульцинь. Новый элитный мини-посёлок из четырёх вилл с экологической а…
$1,41 млн
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