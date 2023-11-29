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79 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Каменари, Черногория
4
2
118 м²
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она состоит и…
€290,000
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Агентство
Vito Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3
3
571 м²
Residential area: 571 m2 (396 m2 + 175 m2 terraces) Bedrooms: 3 Bathrooms: 3 + 1 Parking …
€12,00 млн
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Каменари, Черногория
5
2
118 м²
Продажа виллы у моря в Черногории с тремя спальнями в поселке Каменари в Боко-Которской бухт…
€290,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла 1 спальня
Дженовичи, Черногория
1
1
134 м²
Виллы на территории одного из интересных проектов недвижимости в Черногории. Данный проект б…
€300,000
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Вилла 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
2
137 м²
Вилла имеет 2 уровня и крышу, которые можно использовать в качестве террасы. На первом уровн…
€350,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
6
4
268 м²
Предлагаем на продажу современный дом на Луштице, Понта Весло площадью 268 на участке 324. Л…
€440,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
4
2
180 м²
Эксклюзивный Дом на первой линии моря,расположен в Савине (Герцег-Нови), его площадь 180 ква…
€950,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
4
3
282 м²
2
Продажа – новая вилла с прекрасным видом на море, Жанице, Герцег-Нови. Площадь виллы сост…
€765,000
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Биела, Черногория
4
260 м²
Описание Херцег Нови, район Биела. Вилла с бассейном Расстояние до моря 250м. Вид на мор…
€630,000
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Вилла 3 спальни
Podi-Sasovici, Черногория
3
4
232 м²
К продаже предлагается панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в соврем…
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни
Podi-Sasovici, Черногория
3
4
232 м²
В продаже панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в современном стиле с…
€1,30 млн
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Вилла 9 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Херцег-Нови, Черногория
9
5
300 м²
Эксклюзивная вилла на первой линии у моря в Черногории с апартаментами Добро пожаловать …
€450,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Херцег-Нови, Черногория
4
3
232 м²
1/1
Новая современная вилла с 3 спальнями с большим участком и гаражом на 2 машины в Херце…
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Херцег-Нови, Черногория
4
3
232 м²
2/2
Новая современная вилла с 3 спальнями с восхитительным видом на море в Херце-Нови. На …
€1,30 млн
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Вилла
Дженовичи, Черногория
600 м²
Поместье находится в 100 метрах моря , полуостров ЛУШТИЦА. До ближайшего аэропорта ТИВАТ …
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Кумбор, Черногория
4
324 м²
Вилла номер 1 – площадью 308м2 на участке 178м2, жилая площадь 266м2. В подвальном этаже на…
€320,000
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Вилла
Топла, Черногория
540 м²
Дом построен по авторскому проекту, проведена канализация, система сливов с заглушками от н…
€568,000
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Вилла 4 спальни
Кумбор, Черногория
4
296 м²
Продается новая роскошная вилла площадью 296 м2 в 400 м от моря. Вилла располагает 4 спальн…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
3
140 м²
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участке…
€290,000
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Вилла 2 спальни
Каменари, Черногория
2
110 м²
Продается дом на берегу моря, в Каменари, Херцег-Нови. Уютный дом с великолепным видом на Б…
€240,000
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Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
4
181 м²
Продается дом в поселке Биела, Херцег Нови. Дом идеально подходит для собственного проживан…
€330,000
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Вилла 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3
197 м²
Продается большой современный дом в поселке Зеленика, Херцег Нови. Просторный дом - три эта…
€210,000
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Вилла 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
4
4
410 м²
Вилла является частью девелоперского проекта в Херцег Нови, в заливе Бока в Черногории. Расп…
€985,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла
Игало, Черногория
400 м²
3
ID 610 Продается шикарный дом в Херцег Нови. Дом расположен на улице Vojvode Luke Vuka…
€850,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла 2 спальни с гаражом, с парковка
Зеленика, Черногория
3
2
2
Новый дом доступен в Херецег-Нови, Черногория ( Обновление конструкции: Внешний завершен, ст…
€300,000
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Дженовичи, Черногория
5
3
3
Продается роскошная вилла в Деновичи со всеми отделками и деталями, которые вы можете пожела…
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Podi, Черногория
3
3
252 м²
2
Компактная и функциональная вилла в клубной деревне недалеко от Герцег-Нови. Деревня состои…
€1,30 млн
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Вилла 30 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Херцег-Нови, Черногория
30
900 м²
3
Удивительное предложение - отель на продажу! Этот мини-отель расположен в Герцег-Нови, в с…
€2,50 млн
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Вилла 4 спальни
Игало, Черногория
4
213 м²
NUM 5268 Продается потрясающая вилла с бассейном. Расположен в 5 км от города Игало. Вилла и…
€395,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Josice, Черногория
3
2
140 м²
Новая вилла расположена поселке Каменари. Из всех окон и с террасы открывается прекрасный ви…
€290,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
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