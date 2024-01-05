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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Марупский край, Латвия
5
2
243 м²
1/2
Проект дома тщательно продуман, чтобы вам было комфортно в доме и чтобы современные технолог…
€495,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с газом
Марупский край, Латвия
4
3
209 м²
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ! Сделайте новогодний подарок себе и своим близким! Купите любую из …
€250,000
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Дом 4 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Марупский край, Латвия
6
2
326 м²
Продаётся новый частный дом в центре Марупе по 1000 евро за квадратный метр. - Дом с неза…
€325,150
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Марупский край, Латвия
5
3
301 м²
Продаётся обустроенный частный дом в Марупе, на тихой улице Čakaiņū 7. Дом находится в од…
€430,000
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Дом 2 спальни с балконом, с интернетом, с подведенным электричеством
Яунмарупе, Латвия
4
2
141 м²
Продаётся дом в посёлке Яунмарупе, по улице Бирзес 9. Дом находится в частном секторе, в…
€245,000
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Дом 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
145 м²
2
Приезжайте жить в дом в Марупе по разумной цене! Продается двухквартирный дом в Марупе общей…
€226,000
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Дом 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
125 м²
2
Дом мечты в самом сердце Марупе с собственной огороженной территорией (500 м2) и местом для …
€277,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
101 м²
1/5
Уникальное предложение! Продается полностью меблированная 4-комнатная квартира премиум-класс…
€285,000
1
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Квартира 3 комнаты
Яунмарупе, Латвия
3
64 м²
1/4
Дизайнерская квартира в новом проекте Sun Circle, Яунмарупе. Квартира после капитального ре…
€130,000
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Квартира 3 комнаты
Марупский край, Латвия
3
120 м²
2/2
Ищете просторную квартиру в любимом районе Зелтрити в Марупе? Приходите и посмотрите эту про…
€195,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
99 м²
4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€275,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
99 м²
2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€265,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
100 м²
2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€265,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
100 м²
2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€265,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
100 м²
4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€275,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
102 м²
5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€295,000
1
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
99 м²
3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€270,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
99 м²
2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€265,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
99 м²
5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€280,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
100 м²
3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€270,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
99 м²
4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€275,000
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Квартира 4 комнаты
Марупский край, Латвия
4
100 м²
3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
€270,000
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Марупский край, Латвия
4
2
804 м²
Продается половина двухквартирного дома, построенного в 2008 году, в Марупе, по адресу Курма…
€230,000
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Дом 3 спальни с балконом, с подвалом, с интернетом
Марупский край, Латвия
5
2
289 м²
Продается просторный семейный дом с большим участком земли площадью 1790 m2 в тихом и безопа…
€317,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€275,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€280,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€280,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€270,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Марупский край, Латвия
4
2
100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
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