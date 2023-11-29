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Жильё в Юрмале, Латвия

квартиры
590
дома
273
848 объектов найдено
Дом 2 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Уютный дом в Юрмале с большой зелёной территорией! Реновированный деревянный дом постройк…
€148,000
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Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€49,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€95,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€119,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€112,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
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Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€53,000
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Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с подвалом в Юрмала, Латвия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с подвалом
Юрмала, Латвия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 370 м²
Особняк в Юрмале на берегу реки Лиелупе На территории 11 365 м2 находятся 2 дома - Основн…
€5,90 млн
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Вилла 6 спален в хорошем состоянии в Юрмала, Латвия
Вилла 6 спален в хорошем состоянии
Юрмала, Латвия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
Рядом с особняком Хорошо развитая инфраструктура (учреждения образования и медицины, торговы…
€6,00 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Уникальная планировка, квартира обьеденина из 2 соседствующих помещений для комфортного прож…
€149,500
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
3х комнатная квартира на берегу моря. Элитный комплекс, состоящий из трех корпусов Dune R…
€300,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом в Юрмала, Латвия
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
5ти комнатная квартира на берегу моря для вашей семьи. Элитный комплекс, состоящий из тре…
€380,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Квартира на берегу моря для вашей семьи. Элитный комплекс, состоящий из трех корпусов Dun…
€495,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Юрмала, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Современный и стильный семейный дом вблизи моря. Представьте себе дом, который сочетает в…
€1,40 млн
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Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Площадь 520 м²
Предлагаем к покупке частный дом в престижном районе Юрмалы. На ухоженном участке 2481м2 …
€2,70 млн
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Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес в Юрмала, Латвия
Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес
Юрмала, Латвия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Просторная вилла состоит из 14 комнат, 7 ванных комнат. Вокруг дома ухоженный, огороженный з…
€900,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Продаётся трехэтажная квартира в Дзинтари с отдельным входом, в новом современном жилом комп…
€850,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Площадь 113 м²
Этаж 2/4
Квартира в самом сердце Юрмалы! Отличное расположение в курортной зоне города рядом с детск…
€450,000
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 6
Площадь 279 м²
Количество этажей 3
Булдури, 100 метров до моря. Великолепное месторасположение. 6 комнат, 4 спальни. Уютный д…
€854,000
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Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Юрмала, Латвия
Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юрмала, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/2
Продается дом в центре Юрмалы на берегу моря. Площадь дома 210 м2, площадь земельного участк…
€176,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€106,343
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€123,395
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в 20…
€106,343
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€98,672
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Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Двухуровневая квартира в интересном проекте "Muižas nami" Описание: - Двухуровневая кв…
€316,200
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Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 9
Площадь 1 500 м²
Этаж 2/2
Предлагаем превосходную виллу в уникальном, тихом месте на берегу реки Лиелупе. Место где ос…
€5,90 млн
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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на реку в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на реку
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
На территории дома находится красивый сад, просторный двор с летней мебелью, уютная летняя б…
€280,000
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Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
В самом сердце Юрмалы появляется уникальный проект – стильные одноэтажные дома всего в неско…
€233,850
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Дом 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
В самом сердце Юрмалы появляется уникальный проект – стильные одноэтажные дома всего в неско…
€155,273
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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