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Жилье в Юрмале, Латвия

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квартиры
485
дома
362
847 объектов найдено
Квартира 1 комната в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
Элегантные апартаменты в самом сердце Юрмалы – ул. Йомас 65/67 Продаются современные и прост…
$172,789
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продаётся 3-комнатная квартира в элитном комплексе - Sun Terraces! Описание: - Проект б…
$763,393
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English, Русский
Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 345 м²
Этаж 3/3
Самый высокий участок на первой линии с двумя историческими домами — памятниками архитектуры…
$856,233
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 148 м²
На продажу предлагается новый, современный дом, в престижном районе Юрмалы, Булдури. Дом сда…
$632,367
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English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 4/4
Предлагаем на продажу апартаменты в новом эксклюзивном жилом проекте в дюнной зоне в Юрмале,…
$605,011
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 144 м²
Этаж 1
эко дом, в престижном районе Юрмалы современный и недавно построенный. До моря 200 м. Уютны…
$572,263
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные апартаменты класса A+ у моря! Новые апартаменты в проекте Villa Astor, соврем…
$290,370
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество этажей 3
Эксклюзивное предложение: недвижимость у природного парка Рагакапа, в нескольких минутах ход…
$2,56 млн
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Квартира 1 комната в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продается современная, полностью отремонтированная 2-комнатная квартира в Юрмале, на улице С…
$62,242
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается шикарная villa Meduza - уникальной архитектуры дом в Приедайне (Юрмала). Дом 400 к…
$1,51 млн
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Просторная квартира в комплексе Sky Garden. Продаётся светлая трёхкомнатная квартира в жи…
$216,220
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2
Предлагается квартира в реновированном доме в Дубулты, по адресу ул. Слокас 55а.Квартира нах…
$116,031
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Cовременный дом на 3 комнаты с общими стенами – в закрытом комплексе Комфорт начинается с…
$230,780
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Продаем уникальную недвижимость в живописном месте - Юрмала, Лиелупе, возле реки Лиелупе.Тих…
$942,691
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Дом 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Пентхаус с террасой в клубном доме "Marseille" в Дзинтари. Отличное место для жизни — ряд…
$914,706
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
В доме 5 спален, 3 санузла из которых 2 ванные комнаты, сауна, 2 гостиные с красивыми камина…
$696,184
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Квартира 6 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Квартира в Булдури в 10 мин.ходьбы от моря! Доступна на продажу и на аренду. Юридическ…
$351,161
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 3/4
Продаем эксклюзивные 2-уровневые аппартаменты в новом проекте «Аристо». Дом находится в тихо…
$1,03 млн
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
Эксклюзивный особняк на одну семью с благоустроенной территорией в шикарном месте около само…
$1,88 млн
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 2/3
Предлагаем приобрести эксклюзивные апартаменты в новом проекте в Юрмале на проспекте Дзинатр…
$611,754
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Новый дом (можно делить на две семьи), 8 комнат, 3 входа в дом (+ гараж), меблирован, каминн…
$568,550
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 2
Продается 3 комнатная квартира в новом проекте "Jūrmalas Rezidence", в тихом месте Юрмалы, Я…
$394,504
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Этаж 2/2
Арендовать данную недвижимость на длительный срок Арендовать данную недвижимость на летнюю а…
$1,40 млн
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в замечательном месте, совсем рядом с морем и с парком "Дзинтари" на территор…
$1,57 млн
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 326 м²
Этаж 2/2
Современный частный дом с большим участком в Melluži, Jūrmala Предлагается эксклюзивный час…
$1,04 млн
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается дом в Булдури!Площадь участка – 500 м², площадь дома – 177 м².На 1-м …
$288,916
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагаются два автономных дома, соединённые друг с другом коридором.Общее колич…
$754,199
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в 3-х минутах ходьбы от моря в Меллужи. Площадь 234 кв м , расположен на принадлежа…
$446,718
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 168 м²
Этаж 5/8
Предлагаем на продажу просторную квартиру в новом проекте Парк Хаус. Это дом в самом сердц…
$600,212
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
$640,276
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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