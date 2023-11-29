ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Латвия
Жилая
Юрмала
Жильё в Юрмале, Латвия
квартиры
590
дома
273
Очистить
848 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
3
1
93 м²
Уютный дом в Юрмале с большой зелёной территорией! Реновированный деревянный дом постройк…
€148,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
1
1
35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€49,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
2
1
33 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€95,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€119,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
53 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€112,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
41 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
1
1
35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€53,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с подвалом
Юрмала, Латвия
16
5
2 370 м²
Особняк в Юрмале на берегу реки Лиелупе На территории 11 365 м2 находятся 2 дома - Основн…
€5,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален в хорошем состоянии
Юрмала, Латвия
9
5
1 000 м²
2/2
Рядом с особняком Хорошо развитая инфраструктура (учреждения образования и медицины, торговы…
€6,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
4
1
86 м²
Уникальная планировка, квартира обьеденина из 2 соседствующих помещений для комфортного прож…
€149,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
3
2
119 м²
3х комнатная квартира на берегу моря. Элитный комплекс, состоящий из трех корпусов Dune R…
€300,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Юрмала, Латвия
5
2
170 м²
5ти комнатная квартира на берегу моря для вашей семьи. Элитный комплекс, состоящий из тре…
€380,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
4
2
183 м²
Квартира на берегу моря для вашей семьи. Элитный комплекс, состоящий из трех корпусов Dun…
€495,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Юрмала, Латвия
6
4
410 м²
Современный и стильный семейный дом вблизи моря. Представьте себе дом, который сочетает в…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
5
520 м²
Предлагаем к покупке частный дом в престижном районе Юрмалы. На ухоженном участке 2481м2 …
€2,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес
Юрмала, Латвия
14
7
700 м²
3/3
Просторная вилла состоит из 14 комнат, 7 ванных комнат. Вокруг дома ухоженный, огороженный з…
€900,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
6
4
245 м²
Продаётся трехэтажная квартира в Дзинтари с отдельным входом, в новом современном жилом комп…
€850,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
4
113 м²
2/4
Квартира в самом сердце Юрмалы! Отличное расположение в курортной зоне города рядом с детск…
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
6
279 м²
3
Булдури, 100 метров до моря. Великолепное месторасположение. 6 комнат, 4 спальни. Уютный д…
€854,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юрмала, Латвия
10
2
210 м²
2/2
Продается дом в центре Юрмалы на берегу моря. Площадь дома 210 м2, площадь земельного участк…
€176,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
2
1
37 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€106,343
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
2
1
43 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€123,395
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
2
1
37 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в 20…
€106,343
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
2
1
35 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€98,672
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом
Юрмала, Латвия
3
2
102 м²
Двухуровневая квартира в интересном проекте "Muižas nami" Описание: - Двухуровневая кв…
€316,200
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
9
1 500 м²
2/2
Предлагаем превосходную виллу в уникальном, тихом месте на берегу реки Лиелупе. Место где ос…
€5,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на реку
Юрмала, Латвия
4
2
220 м²
1/2
На территории дома находится красивый сад, просторный двор с летней мебелью, уютная летняя б…
€280,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
4
2
94 м²
В самом сердце Юрмалы появляется уникальный проект – стильные одноэтажные дома всего в неско…
€233,850
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
3
2
68 м²
В самом сердце Юрмалы появляется уникальный проект – стильные одноэтажные дома всего в неско…
€155,273
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
29
Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL