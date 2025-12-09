  1. Realting.com
Латвия, Юрмала
;
Агентство недвижимости
2004
4 года 8 месяцев
English, Русский, Français, Latviešu
www.vipreal.lv
Об агентстве

Компания “VIP Real” была основана в 2004 году и имела название «MC Real», но с учетом работы с объектами недвижимости только премиум-класса в 2015 году мы произвели ребрендинг и сменили название на «VIP Real». Сосредоточив свою деятельность только на элитной недвижимости курортного города Юрмала, мы накопили большой опыт сделок и завоевали репутацию надежного делового партнера на рынке. В связи с этим, мы активно развиваем направление продажи коммерческой недвижимости, а также продажи недвижимости в Риге. И на данный момент, можем предложить своим клиентам следующий спектр услуг:

Репутация и доброе имя компании дает нам существенное преимущество над конкурентами и значительно расширяет круг потенциальных клиентов. Поэтому мы дорожим своим именем и всегда учитываем то, что одной из главных ценностей делового человека является время. Потенциальным клиентам мы предоставляем только достоверную информацию о реальных объектах, делаем это оперативно, в максимально сжатые сроки.

В 2017 году компания “VIP Real” получила международную награду HOMES OVERSEAS RUSSIAN AWARDS 2017, как лучшее агентство по недвижимости, действующее в Латвии.

В своей деятельности “VIP Real” руководствуется принципами высокого профессионализма, доверия и порядочности. Наша компания гарантирует обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, мы оказываем только те услуги, в которых хорошо разбираемся и являемся специалистами.  Команда из наших сотрудников-профессионалов всегда рада Вам помочь.

Услуги
  • Продажа/покупка и аренда недвижимости в Юрмале и Риге,
  • Продажа/покупка коммерческой и инвестиционной недвижимости в Юрмале и Риге,
  • Развитие проектов недвижимости,
  • Юридические сопровождение сделок и оформление ВНЖ.
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 05:15
(UTC+2:00, Europe/Riga)
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
10:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 135 объектов
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 2
Предлагаем свежепотремонтированную недвижимость на первой линии от моря, общей площадью 150 …
$893,436
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 3
Предлагаем просторную квартиру на продажу в Меллужи, по адресу ул. Каналу 9. Общая площадь к…
$194,932
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
Предлагаем приобрести апартаменты с террасой на крыше в Булдури, на проспекте Межа 12.Общая …
$342,291
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6
На продажу предлагается двухкомнатная квартира, общей площадью 104м2, из них 70м2 - жилая пл…
$435,515
Дома
Смотреть все 132 объекта
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала
Число комнат 4
Площадь 417 м²
Количество этажей 2
Продается недвижимость в живописном месте — на берегу реки в Валтери, на улице Пиекрастес, н…
$359,695
Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига
Число комнат 6
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Продаются два двухэтажных дома, располагающиеся на общем участке площадью 730 кв.м. , один и…
$452,520
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала
Число комнат 6
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
На продажу предлагается Дом в тихом месте Юрмалы, в Асари. На территории общей площадью в 16…
$348,092
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Предлагается на покупку часть дома близнеца в тихом месте Юрмалы, Меллужи. Отделка высокого …
$342,291
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 16 объектов
Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продаётся оборудованное помещение для ресторана на первом этаже с отдельным входом и террасо…
$754,199
Коммерческое помещение в Рига, Латвия
Коммерческое помещение
Рига
Число комнат 1
Продаётся участок. На данный момент используется как платная автостоянка. На участке также р…
$233,257
Коммерческое помещение 926 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 926 м²
Рига
Число комнат 1
Площадь 926 м²
Этаж 6
На продажу предлагается мансардный этаж 6-ти этажного жилого дома в Упиша пассаже, улица Дзи…
$353,894
Коммерческое помещение в Рига, Латвия
Коммерческое помещение
Рига
Число комнат 1
Продаётся производственное помещение - ангар.  Здание реновировано и утеплено, кирпичные сте…
$5,25 млн
Земельные участки
Смотреть все 42 объекта
Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала
Число комнат 1
Продаётся уникальный земельный участок в Булдури, Юрмала, всего в 100 метрах от моря. Общая …
$1,04 млн
Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала
Число комнат 1
Предлагаем приобрести земельный участок всего в 400 метрах от моря!Недвижимость расположена …
$92,709
Участок земли в Dzilnuciems, Латвия
Участок земли
Dzilnuciems
Число комнат 1
Предлагается к продаже уникальный участок площадью 8000 м², расположенный на живописном бере…
$348,092
Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала
Число комнат 1
Продается чистый , ровный, сухой земляной участок, основание образовано слоем известняка. Ря…
$284,275
Агентства рядом
Riga Real Estate
Латвия, Рига
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 22 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 1
Оставить заявку
Silver Fox
Латвия, Рига
Год основания компании 2006
Коммерческая недвижимость 13 Земельные участки 5
Коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум класса в Латвии. Компания начала свою работу в 2004 году, с самого начала специализируясь исключительно на продажах и решениях в сфере коммерческой недвижимости. Сегодня мы предлагаем Вам как объекты коммерческой недвижимости, так и жилу…
Оставить заявку
LATIO
Латвия, Рига
Год основания компании 1994
Latio — агентство недвижимости полного сервиса. Полный сервис в сделках с любой недвижимостью — это главное, что отличает Latio от других агентств недвижимости Латвии. Мы одно из самых опытных агентств недвижимости в Латвии, о чем свидетельствуют не только слова, но и цифры: Более ч…
Оставить заявку
CAPITAL PROPERTY EU
Латвия, Рига
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 454 Коммерческая недвижимость 4 Земельные участки 62
Capital Property EU — ваш надежный и профессиональный партнер на рынке недвижимости. Более 3000 актуальных объектов недвижимости в Риге и Юрмале; Индивидуальный подбор недвижимости в любом установленном бюджете; Конфиденциальные и люкс-объекты недвижимости; Инвестиционная недвижи…
Оставить заявку
Mercury Group Latvia
Латвия, Латвия
Год основания компании 2000
Жилая недвижимость 346 Коммерческая недвижимость 127 Долгосрочная аренда 45 Земельные участки 63
Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов. С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости пр…
Оставить заявку
