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Mercury Group Latvia

Латвия, Vidzeme Riga
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Mercury Group Latvia
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2003
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
Веб-сайт
estatelatvia.com
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Описание

Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов. С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости премиум-класса для нерезидентов. Покупка, аренда, недвижимость для инвестиций и управление имуществом на территории Латвии — основные направления нашей деятельности в этот период. Собрав обширную партнерскую и клиентскую базу, в 2014 году Mercury Group выходит на мировой рынок. С помощью нашей опытной команды специалистов становится возможным приобретение и инвестиции в элитную недвижимость не только в Латвии, но и в любой стране мира.

Услуги

На протяжении более чем 19 лет мы предлагаем нашим клиентам следующие услуги: Покупка/продажа недвижимости в Латвии (полная база данных квартир и домов в центре Риги и Юрмале, а также новые проекты в любом районе Риги); Помощь в оформлении вида на жительство в Латвии (ВНЖ) при покупке недвижимости; Помощь в переселении для желающих купить недвижимость в Латвии; Индивидуальный поиск жилья в Латвии по запросу; Помощь в вопросах получения кредитования.

Квартиры
Смотреть все 427 объектов
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала
Комнаты 4
Площадь 131 м²
Этаж 4/4
Квартира без отделки на 4 этаже со свободной планировкой и возможностью сделать 2 или 3 спа…
€361,900
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Продается отличная квартира в новом благоустроенном доме в 100 метрах от моря. Полная отделк…
€320,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с террасой в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Рига
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 4/7
На продажу предлагаем эксклюзивную квартиру в престижном проекте. Проект расположен в посоль…
€360,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Рига
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 8/8
Предлагаем на продажу светлую, полностью меблированную 4-х комнатную квартиру в благоустро…
€370,000
Дома
Смотреть все 270 объектов
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в adazu novads, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
adazu novads
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Продаем половинку дома-двойника в тихом поселке Бривкалны, расположенном на берегу озера в д…
€330,000
Дом для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Бабитский край, Латвия
Дом для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Бабитский край
Этаж 1/1
Предлагаем участок земли с недостроенным домом на второй линии от озера.Идеальное место нахо…
€600,000
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Муцениеки, Латвия
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Муцениеки
Комнаты 8
Площадь 535 м²
Предлагаем на продажу шикарный особняк на самом берегу озера Суниши. 15 км от Риги. Здесь ти…
€560,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с террасой в Рига, Латвия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Рига
Комнаты 5
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести продуманную и уютную секцию рядного дома в одном из самых престижных …
€543,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 157 объектов
Офис 6 комнат с парковкой, с кондиционером, в центре города в Рига, Латвия
Офис 6 комнат с парковкой, с кондиционером, в центре города
Рига
Комнаты 6
Площадь 320 м²
Этаж 1/6
Предлагаем на продажу новый офис с полной отделкой в проекте Elizabeth House, который распол…
€799,000
Офис в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Офис в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение (магазин) расположено на главной улице города, ул.Бривибас. Большой п…
€350,000
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с видом на море в Юрмала, Латвия
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с видом на море
Юрмала
Площадь 5 275 м²
Количество этажей 3
Предлагаем привлекательный элитный проект - The Key Art Style Residence в самом центре Юрмал…
€4,10 млн
Производство в Рига, Латвия
Производство
Рига
Площадь 7 400 м²
Предлагаем на продажу комплекс складских и производственных помещений. Общая площадь зда…
€3,60 млн
Земельные участки
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Земельные участки в Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала
Площадь 20 000 м²
под развитие клубного поселка продается отдельный земельный участок общей площадью 2.4227 га…
€650,000
Земельные участки в Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала
Площадь 2 902 м²
Продаем земельный участок площадью 2902 м2 в Юрмале с эскизным проектом отеля. Имущество н…
€1,40 млн
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Юрмала, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Юрмала
Продаётся эксклюзивный земельный участок. Расположен близко от моря. К участку ведёт асфальт…
€890,000
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Юрмала, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Юрмала
Площадь 1 370 м²
Продаётся замечательный участок земли в Лиелупе под строительство частного или гостевого дом…
€620,000
Наши агенты в Латвии
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Irina Alazova
Irina Alazova
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Daria Kovalenok
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Silver Fox
Коммерческая недвижимость 13 Земельные участки 159

Коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум класса в Латвии. Компания начала свою работу в 2004 году, с самого начала специализируясь исключительно на продажах и решениях в сфере коммерческой недвижимости. Сегодня мы предлагаем Вам как объекты коммерческой недвижимости, так и жилую недвижимость премиум класса. Мы работаем как с широко известными на рынке объектами, так и с предложениями, которых нет в публичном доступе.

Наши преимущества:

обширная база предлагаемых объектов, которых нет в общем доступе; активный участник рынка недвижимости с 2004 года; широкая сеть отраслевых контактов в Латвии и за рубежом; оперативность в работе, опыт в решении сложных задач и нахождение не стандартных решений; полное сопровождение сделки.
LATIO
Земельные участки 159

Latio — агентство недвижимости полного сервиса. Полный сервис в сделках с любой недвижимостью — это главное, что отличает Latio от других агентств недвижимости Латвии.

Мы одно из самых опытных агентств недвижимости в Латвии, о чем свидетельствуют не только слова, но и цифры:

Более чем 150 сотрудников по всей Латвии; 9 офисов Latio в разных городах Латвии; Более чем 20 000 проведенных сделок с недвижимостью;  Более 80 000 проведенных оценок недвижимости; База данных с предложениями 5000 разнообразных объектов недвижимости в Латвии.

Latio является членом международных ассоциаций TEGoVA и FIABCI, а также членом LĪVA (Латвийской Ассоциации оценщиков собственности) и LANĪDA (Латвийской ассоциации недвижимости).

Мы создали и ввели систему управления качеством, соответствующую международным стандартам ISO 9001:2008.

Помимо этих свидетельств компетентности, наши специалисты постоянно дополняют свои знания на различных курсах и принимают участие в конференциях и семинарах, которые проходят как в Латвии, так и заграницей (Китай, Россия, Великобритания и др.).

VIP Real
Жилая недвижимость 12 Земельные участки 159

Компания “VIP Real” была основана в 2004 году и имела название «MC Real», но с учетом работы с объектами недвижимости только премиум-класса в 2015 году мы произвели ребрендинг и сменили название на «VIP Real». Сосредоточив свою деятельность только на элитной недвижимости курортного города Юрмала, мы накопили большой опыт сделок и завоевали репутацию надежного делового партнера на рынке. В связи с этим, мы активно развиваем направление продажи коммерческой недвижимости, а также продажи недвижимости в Риге. И на данный момент, можем предложить своим клиентам следующий спектр услуг:

Продажа/покупка и аренда недвижимости в Юрмале и Риге, Продажа/покупка коммерческой и инвестиционной недвижимости в Юрмале и Риге, Развитие проектов недвижимости, Юридические сопровождение сделок и оформление ВНЖ.

Репутация и доброе имя компании дает нам существенное преимущество над конкурентами и значительно расширяет круг потенциальных клиентов. Поэтому мы дорожим своим именем и всегда учитываем то, что одной из главных ценностей делового человека является время. Потенциальным клиентам мы предоставляем только достоверную информацию о реальных объектах, делаем это оперативно, в максимально сжатые сроки.

В 2017 году компания “VIP Real” получила международную награду HOMES OVERSEAS RUSSIAN AWARDS 2017, как лучшее агентство по недвижимости, действующее в Латвии.

В своей деятельности “VIP Real” руководствуется принципами высокого профессионализма, доверия и порядочности. Наша компания гарантирует обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, мы оказываем только те услуги, в которых хорошо разбираемся и являемся специалистами.  Команда из наших сотрудников-профессионалов всегда рада Вам помочь.

AVER Brokerage
Жилая недвижимость 1 Земельные участки 159

AVER Brokerage – одно из лучших динамично развивающихся агентств недвижимости Латвии, основанное четыре года назад. Более 30 профессиональных сотрудников AVER занимаются новостройками среднего класса, коммерческой и элитной недвижимостью. Работа AVER Brokerage строится на двух основных убеждениях. Первое – это доверие, неотъемлемый компонент крепких долгосрочных отношений между нашими клиентами. Второе – это ответственность. Благодаря нашему опыту работы на рынке недвижимости мы видим все возможности, возникающие в результате сделки. Мы несем полную ответственность за каждую сделку по продаже или покупке недвижимости. Все наши сделки проходят максимально гладко и прозрачно, с изложением всех деталей и полной структуры покупки квартир.

Metropolis Group
Жилая недвижимость 1204 Коммерческая недвижимость 78 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 159

Group of Real Estate companies – Metropolis brokerage | Homeriga | Homejurmala | Officeriga

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