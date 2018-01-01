Mercury Group Latvia

Latio — агентство недвижимости полного сервиса. Полный сервис в сделках с любой недвижимостью — это главное, что отличает Latio от других агентств недвижимости Латвии.

Мы одно из самых опытных агентств недвижимости в Латвии, о чем свидетельствуют не только слова, но и цифры:

Более чем 150 сотрудников по всей Латвии; 9 офисов Latio в разных городах Латвии; Более чем 20 000 проведенных сделок с недвижимостью; Более 80 000 проведенных оценок недвижимости; База данных с предложениями 5000 разнообразных объектов недвижимости в Латвии.

Latio является членом международных ассоциаций TEGoVA и FIABCI, а также членом LĪVA (Латвийской Ассоциации оценщиков собственности) и LANĪDA (Латвийской ассоциации недвижимости).

Мы создали и ввели систему управления качеством, соответствующую международным стандартам ISO 9001:2008.

Помимо этих свидетельств компетентности, наши специалисты постоянно дополняют свои знания на различных курсах и принимают участие в конференциях и семинарах, которые проходят как в Латвии, так и заграницей (Китай, Россия, Великобритания и др.).