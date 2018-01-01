Mercury Group Latvia

Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов. С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости премиум-класса для нерезидентов. Покупка, аренда, недвижимость для инвестиций и управление имуществом на территории Латвии — основные направления нашей деятельности в этот период. Собрав обширную партнерскую и клиентскую базу, в 2014 году Mercury Group выходит на мировой рынок. С помощью нашей опытной команды специалистов становится возможным приобретение и инвестиции в элитную недвижимость не только в Латвии, но и в любой стране мира.
На протяжении более чем 19 лет мы предлагаем нашим клиентам следующие услуги: Покупка/продажа недвижимости в Латвии (полная база данных квартир и домов в центре Риги и Юрмале, а также новые проекты в любом районе Риги); Помощь в оформлении вида на жительство в Латвии (ВНЖ) при покупке недвижимости; Помощь в переселении для желающих купить недвижимость в Латвии; Индивидуальный поиск жилья в Латвии по запросу; Помощь в вопросах получения кредитования.