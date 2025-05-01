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Жильё в Cesu novads, Латвия

Priekulu pagasts
9
Цесис
7
Ligatne
6
Drabesu pagasts
3
32 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 2/2
Прекрасный и ухоженный дом у реки Гауя, ухоженная территория с камином, сауной, гаражом, сар…
$145,594
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Квартира 4 комнаты в Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
Улица Рупниецибас 7,  рядом с улицей Видус на 4-м этаже фасадного дома (пока без лифта, согл…
$336,197
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Квартира 3 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира с полной отделкой. Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с тер…
$472,777
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Квартира 4 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 4 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Этаж 4/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$605,091
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Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$125,023
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Квартира 2 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 55,3м2 + терраса 22,3м…
$164,947
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Квартира 2 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$143,199
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Квартира 3 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
Светлая 3-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 72м2 + балкон 3, 9м2Кв…
$199,092
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Дом 6 комнат в Цесис, Латвия
Дом 6 комнат
Цесис, Латвия
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Светлый, уютный, ухоженный эко-дом на продажу в Меллужи, в 5 минутах ходьбы от пляжа. Недвиж…
$420,246
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Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Priekuli, Латвия
Квартира 6 комнат
Priekuli, Латвия
Число комнат 6
Площадь 186 м²
Этаж 2/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$827,885
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Квартира 3 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 2/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$382,571
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Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 6/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$130,907
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Дом 10 комнат в Ligatnes pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Ligatnes pagasts, Латвия
Число комнат 10
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
$557,162
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Квартира 11 комнат в Nitaures pagasts, Латвия
Квартира 11 комнат
Nitaures pagasts, Латвия
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Этаж 2/2
Можно приобрести поистине сказочную недвижимость — усадьбу Кригали, расположенную в 52 минут…
$226,429
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Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$122,922
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Дом 5 комнат в Drabesu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Drabesu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Бревенчатый дом в светлых тонах, свежий и стильный. Экологичный и здоровый образ жизни. Особ…
$671,361
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Дом 10 комнат в Straupe, Латвия
Дом 10 комнат
Straupe, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Прекрасная недвижимость для смелых людей с фантазией, желанием и энтузиазмом.Дом 500 м2, тре…
$142,650
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Amatciems, Латвия
Дом 5 комнат
Amatciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию современные и уютный , одноэтажный дом с видом на озеро! Дом расп…
$728,323
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Вилла 5 комнат в Amatciems, Латвия
Вилла 5 комнат
Amatciems, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Этаж 2/3
Дом расположен на 3 этажах. Панорамные окна во всех комнатах.На первом этаже есть гостиная с…
$656,643
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Квартира 3 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$410,812
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Дом 10 комнат в Inesu pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Inesu pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 523 м²
Этаж 3/3
Недвижимость расположена на живописном берегу реки Огре, на холме с красивыми видами и без б…
$210,579
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Квартира 4 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 4 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$650,326
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Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$119,140
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Квартира 1 комната в Raiskuma pagasts, Латвия
Квартира 1 комната
Raiskuma pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
$128,795
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Квартира 3 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 3
Площадь 114 м²
Этаж 2/3
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$261,603
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Квартира 2 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте.Квартира расположена на втором э…
$161,606
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Квартира 2 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 2 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$279,863
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Квартира 2 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 2 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$182,849
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Квартира 3 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$465,738
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Типы недвижимости в Cesu novads

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Cesu novads, Латвия

с террасой
Недорогая
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