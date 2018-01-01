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LATIO

Латвия, Elizabetes Street, 21a, LV-1010 Riga, Latvia (Латвия)
;
LATIO
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1994
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
Веб-сайт
latio.lv
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Описание

Latio — агентство недвижимости полного сервиса. Полный сервис в сделках с любой недвижимостью — это главное, что отличает Latio от других агентств недвижимости Латвии.

Мы одно из самых опытных агентств недвижимости в Латвии, о чем свидетельствуют не только слова, но и цифры:

  • Более чем 150 сотрудников по всей Латвии;
  • 9 офисов Latio в разных городах Латвии;
  • Более чем 20 000 проведенных сделок с недвижимостью; 
  • Более 80 000 проведенных оценок недвижимости;
  • База данных с предложениями 5000 разнообразных объектов недвижимости в Латвии.

Latio является членом международных ассоциаций TEGoVA и FIABCI, а также членом LĪVA (Латвийской Ассоциации оценщиков собственности) и LANĪDA (Латвийской ассоциации недвижимости).

Мы создали и ввели систему управления качеством, соответствующую международным стандартам ISO 9001:2008.

Помимо этих свидетельств компетентности, наши специалисты постоянно дополняют свои знания на различных курсах и принимают участие в конференциях и семинарах, которые проходят как в Латвии, так и заграницей (Китай, Россия, Великобритания и др.).

Услуги

Вместе с нашими дочерними компаниями мы обеспечиваем весь цикл сделки — поиск недвижимости (для покупки, продажи, найма, аренды и др.), оценка, юридическая поддержка в оформлении сделки, услуги хозяйственного обслуживания, землемерие и др.

Наши агенты в Латвии
Latio Real Estate
Latio Real Estate
Агентства рядом
AVER Brokerage
1 объект

AVER Brokerage – одно из лучших динамично развивающихся агентств недвижимости Латвии, основанное четыре года назад. Более 30 профессиональных сотрудников AVER занимаются новостройками среднего класса, коммерческой и элитной недвижимостью. Работа AVER Brokerage строится на двух основных убеждениях. Первое – это доверие, неотъемлемый компонент крепких долгосрочных отношений между нашими клиентами. Второе – это ответственность. Благодаря нашему опыту работы на рынке недвижимости мы видим все возможности, возникающие в результате сделки. Мы несем полную ответственность за каждую сделку по продаже или покупке недвижимости. Все наши сделки проходят максимально гладко и прозрачно, с изложением всех деталей и полной структуры покупки квартир.

Silver Fox
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Коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум класса в Латвии. Компания начала свою работу в 2004 году, с самого начала специализируясь исключительно на продажах и решениях в сфере коммерческой недвижимости. Сегодня мы предлагаем Вам как объекты коммерческой недвижимости, так и жилую недвижимость премиум класса. Мы работаем как с широко известными на рынке объектами, так и с предложениями, которых нет в публичном доступе.

Наши преимущества:

обширная база предлагаемых объектов, которых нет в общем доступе; активный участник рынка недвижимости с 2004 года; широкая сеть отраслевых контактов в Латвии и за рубежом; оперативность в работе, опыт в решении сложных задач и нахождение не стандартных решений; полное сопровождение сделки.
VIP Real
12 объектов

Компания “VIP Real” была основана в 2004 году и имела название «MC Real», но с учетом работы с объектами недвижимости только премиум-класса в 2015 году мы произвели ребрендинг и сменили название на «VIP Real». Сосредоточив свою деятельность только на элитной недвижимости курортного города Юрмала, мы накопили большой опыт сделок и завоевали репутацию надежного делового партнера на рынке. В связи с этим, мы активно развиваем направление продажи коммерческой недвижимости, а также продажи недвижимости в Риге. И на данный момент, можем предложить своим клиентам следующий спектр услуг:

Продажа/покупка и аренда недвижимости в Юрмале и Риге, Продажа/покупка коммерческой и инвестиционной недвижимости в Юрмале и Риге, Развитие проектов недвижимости, Юридические сопровождение сделок и оформление ВНЖ.

Репутация и доброе имя компании дает нам существенное преимущество над конкурентами и значительно расширяет круг потенциальных клиентов. Поэтому мы дорожим своим именем и всегда учитываем то, что одной из главных ценностей делового человека является время. Потенциальным клиентам мы предоставляем только достоверную информацию о реальных объектах, делаем это оперативно, в максимально сжатые сроки.

В 2017 году компания “VIP Real” получила международную награду HOMES OVERSEAS RUSSIAN AWARDS 2017, как лучшее агентство по недвижимости, действующее в Латвии.

В своей деятельности “VIP Real” руководствуется принципами высокого профессионализма, доверия и порядочности. Наша компания гарантирует обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, мы оказываем только те услуги, в которых хорошо разбираемся и являемся специалистами.  Команда из наших сотрудников-профессионалов всегда рада Вам помочь.

Mercury Group Latvia
959 объектов
Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов. С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости премиум-класса для нерезидентов. Покупка, аренда, недвижимость для инвестиций и управление имуществом на территории Латвии — основные направления нашей деятельности в этот период. Собрав обширную партнерскую и клиентскую базу, в 2014 году Mercury Group выходит на мировой рынок. С помощью нашей опытной команды специалистов становится возможным приобретение и инвестиции в элитную недвижимость не только в Латвии, но и в любой стране мира.
Mercury Group
8 455 объектов

Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов.

С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости премиум-класса для нерезидентов. Покупка, аренда, недвижимость для инвестиций и управление имуществом на территории Латвии — основные направления нашей деятельности в этот период.

Собрав обширную партнерскую и клиентскую базу, в 2014 году Mercury Group выходит на мировой рынок. С помощью нашей опытной команды специалистов становится возможным приобретение и инвестиции в элитную недвижимость не только в Латвии, но и в любой стране мира.

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